"Kiếm chút xu tử tế" - Muôn chuyện được mất trong nghề kiến trúc sư

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM phát hành tập ký sự đầu tay Kiếm chút xu tử tế của kiến trúc sư (KTS) Trần Phụng Tiên Phuông. Tác phẩm tập hợp bao trăn trở của tác giả về ngành nghề kiến trúc trong đời sống xã hội trong suốt 25 năm làm nghề.

Kiếm chút xu tử tế gồm những câu chuyện dài - ngắn, thể hiện quan điểm cá nhân của KTS Trần Phụng Tiên Phuông, tuy không quá phổ biến nhưng đủ khiến độc giả phải suy ngẫm.

Cuốn sách tập hợp muôn chuyện xấu - tốt, được - mất trong nghề kiến trúc sư. Quan trọng nhất, tác giả mong muốn một môi trường tử tế… để có những công trình chất lượng và xứng đáng với chất xám của KTS lẫn túi tiền của chủ đầu tư.

Kiếm chút xu tử tế hướng đến điều mà cả khách hàng lẫn KTS đều mong cầu, chính là một xã hội tử tế - nơi mọi người đều sống tử tế, nơi sự tử tế được tôn vinh và người tử tế được bảo vệ. Đồng thời đây cũng là nơi bạn sẽ không có đất sống nếu không làm việc tử tế!

"Kiếm chút xu tử tế" của KTS Trần Phụng Tiên Phuông, do Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM phát hành (Ảnh: NXB cung cấp).

Tác phẩm gồm một số bài viết, như: Làm người ai lại làm thế?; Nghề cao quý; Kiến trúc và chất lượng cuộc sống; Tiền nhiều để làm gì?; Cũng là con người "dzới nhao"; Chứng chỉ hành nghề tử tế; Tiền nào của đó; Sáng tạo và phản biện; Giá cả và chất lượng; Thời gian là tiền bạc; You don't have any "quan hệ"; Khi thượng đế "phun châu nhả ngọc"; Nhiễu điều phủ lấy giá gương; Tây ta và sự khác biệt…

Các kiến trúc sư, nhà thầu, các chủ đầu tư có thể tìm thấy hình ảnh của mình đâu đó trong những câu chuyện này. Sinh viên ngành kiến trúc có thể tham khảo cuốn sách để làm hành trang trước khi bước vào những chặng đường hành nghề gian nan phía trước.

Hay những bạn yêu thích kiến trúc và nội thất cũng có thể xem Kiếm chút xu tử tế như những chia sẻ thú vị của một người trong nghề.

"Nhiều người ngoài nghề vẫn tưởng nghề kiến trúc sư giàu có lắm, nhưng thực ra thì trong lúc các nghề khác có thể kiếm tiền triệu thì nghề này vẫn phải lượm xu.

Phuông lại đẩy thêm một bước về từ ngữ khi thêm vào sự tử tế. Kiếm tiền xu mà phải giữ sự tử tế trong cái xã hội manh nha thị trường này thiệt là khó. Đọc Phuông để hiểu phần nào cái sự khó của kiến trúc sư", KTS. Hồ Lê Phương chia sẻ.