Kịch bản thiếu điểm nhấn, "Fast X" vẫn kiếm hơn nửa tỷ USD doanh thu

Theo Box Office Mojo, tính đến ngày 5/6, Fast X đã kiếm được 603 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Trong đó, 128 triệu USD tới từ phòng vé tại Mỹ và gần 475 triệu USD từ thị trường quốc tế. Giới quan sát nhận định phim có sức hút rất lớn tại thị trường nước ngoài, do số tiền kiếm được từ phòng vé Mỹ chỉ chiếm 21% tổng doanh thu.

"Fast X" chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ ngày 19/5 (Ảnh: Universal).

Theo Collider, Fast X là phần có doanh thu cuối tuần mở màn thấp nhất trong cả thương hiệu, chỉ xếp trước The Fast and the Furious: Tokyo Drift ra mắt năm 2006 (không tính phần phim phụ năm 2019). Tuy nhiên, thành tích quốc tế của Fast X lại rất khả quan.

Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, Fast X tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách và đạt doanh thu hơn 100 triệu USD. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với tình hình bi đát của bộ phim Nàng tiên cá, một dự án mới ra mắt của Disney.

Trong tuần vừa qua, Nàng tiên cá chỉ thu về 2,5 triệu USD doanh thu phòng vé, một con số rất khiêm tốn. Theo Variety, nguyên nhân chính khiến Nàng tiên cá không có thành tích khả quan tại thị trường quốc tế chính là việc nữ chính Ariel do ngôi sao da màu Halle Bailey đảm nhận.

Với doanh thu hiện tại, Fast X đang giữ vị trí thứ 49 trong top 50 bộ phim Hollywood đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Trung Quốc. Giới chuyên môn cho rằng, phim sẽ tiếp tục tăng mạnh doanh thu trong những tuần tiếp theo và có thể vương lên vị trí thứ 40 trong bảng xếp hạng top 50 phim Hollywood ăn khách nhất tại Trung Quốc.

Điểm nhấn của "Fast X" là phần kỹ xảo đẹp mắt (Ảnh: Universal).

Tại thị trường Việt Nam, Fast X thu về 36,2 tỉ đồng và được khán giả đánh giá cao về những cảnh phim giật gân, hành động đẹp mắt. Hiện, tổng số tiền cả thương hiệu Fast & Furious kiếm được đã vượt mốc 7 tỷ USD. Đồng thời, Fast X cũng đưa Universal trở thành hãng phim đầu tiên trong năm 2023 vượt qua cột mốc 1 tỷ USD doanh thu tại phòng vé nội địa.

Fast X quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Brie Larson, John Cena, Jason Statham, Charlize Theron... Bộ phim được đầu tư với kinh phí sản xuất 340 triệu USD. Fast X tiếp tục câu chuyện của phần 9 với nội dung chính là những cuộc rượt đuổi, trả thù cùng những bài học về gia đình, tình bạn. Trong phim, tài tử Jason Momoa gây chú ý vì đóng vai phản diện.

Giới chuyên môn nhận định, phim xứng đáng là một bộ phim giải trí tốt, kỹ xảo, hành động đẹp mắt. Tuy nhiên, phần phim mới của Fast & Furious không quá xuất sắc về kịch bản. Trên trang Rotten Tomatoes, phim bị chấm điểm thấp và nhận tới 54% "cà chua thối". Khán giả trên CinemaScore chấm phim chỉ ở mức B+, cùng mức với phần thứ 9.

Nội dung của "Fast X" không được giới chuyên môn đánh giá cao (Ảnh: Universal).

Tờ The Washington Post nhận định, Fast X như một bữa ăn nhanh, phim mì ăn liền. Khán giả có thể bị choáng ngợp bởi những cảnh phim đầu hoành tráng, ấn tượng mạnh, nhưng nội dung phim thiếu điểm nhấn khiến người xem thất vọng.

Tờ Variety nhận xét: "Hầu hết thời gian, thật khó để hiểu tại sao Dom và các cộng sự lại làm những gì họ đang làm". Trong khi Screen Rant cho rằng kịch bản của bộ phim "mâu thuẫn với chính nó" còn BBC kết luận: "Fast X ồn ào, điên cuồng và phi lý".

Theo Variety, chỉ trong 2-3 ngày tới, phim sẽ vượt qua Fast Five (doanh thu 626 triệu USD). Tuy nhiên, Fast X hầu như không có cơ hội để xô đổ kỷ lục của phần 7 (1,52 tỷ USD) và phần 8 (1,23 tỷ USD). Truyền thông Mỹ nhận định, Fast X buộc phải bỏ túi tối thiểu 850 triệu USD mới có thể sinh lời. Điều đó biến phần 10 trở thành canh bạc rủi ro trong lịch sử điện ảnh.

Các nhà sản xuất dự định Fast X là phần đầu trong phần phim gồm 2 phần của loạt phim Fast Saga. Tuy nhiên, thành tích không được như mong đợi hiện tại của Fast X có thể ảnh hưởng tới kế hoạch ra mắt phần hai của phim, dự kiến vào năm 2025.