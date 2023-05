Không nhận ra minh tinh Meg Ryan

Meg Ryan bất ngờ xuất hiện ở thành phố New York (Mỹ) để cổ vũ nam diễn viên Michael J. Fox cho ra mắt phim tài liệu (Ảnh: New York Post).

Sau nhiều tháng ngày ở ẩn, nữ diễn viên Meg Ryan (61 tuổi) bất ngờ xuất hiện ở thành phố New York (Mỹ) để dự buổi công chiếu phim tài liệu STILL làm về cuộc đời và sự nghiệp của nam diễn viên Michael J. Fox.

Nữ diễn viên của phim Sleepless In Seattle (Đêm trắng ở Seattle - 1993) gây bất ngờ bởi diện mạo đổi khác. Nhiều fan không nhận ra Meg Ryan. Trong những năm tháng trở lại đây, Meg Ryan sống khá ẩn dật, bà hiếm khi tham dự các sự kiện và hạn chế xuất hiện trước truyền thông, công chúng.

Việc Meg Ryan có mặt tại sự kiện công chiếu phim tài liệu STILL vừa diễn ra trong tuần qua là lần đầu tiên bà xuất hiện tại một sự kiện truyền thông trong vòng hơn 6 tháng qua. Meg Ryan đã không còn xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh kể từ sau bộ phim Ithaca ra mắt hồi năm 2015, đây là phim đầu tiên do bà làm đạo diễn.

Meg Ryan từng được xem là nữ hoàng phim tình cảm lãng mạn ở Hollywood trong thập niên 1980 - 1990, bà được biết tới qua các bộ phim như When Harry Met Sally (1989), When a Man Loves a Woman (1994), French Kiss (1995), Anastasia (1997), Addicted to Love (1997), You've Got Mail (1998), City of Angels (1998), Proof of Life (2000)...

Ở Hollywood, Meg Ryan cũng thường được nhắc tới như một trong những diễn viên tài năng nhưng chưa từng một lần nhận được đề cử tại giải Oscar danh giá.

Meg Ryan trong phim "You've Got Mail" (1998) (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc đời mình, Meg Ryan từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2000, bà tham gia diễn xuất trong bộ phim Proof of Life (Bằng chứng sống) cùng với bạn diễn Russell Crowe. Khi đó, Meg Ryan đã gắn bó trong hôn nhân với nam diễn viên Dennis Quaid được 10 năm.

Meg Ryan và Russell Crowe đã "cảm nắng" nhau trên phim trường. Sự việc khiến nam diễn viên Dennis Quaid đệ đơn ly hôn. Sau động thái bất ngờ của Dennis Quaid, cuộc tình giữa Ryan và Crowe cũng chỉ kéo dài được thêm vài tháng rồi kết thúc.

Trước đây, Meg Ryan và chồng cũ Dennis Quaid từng cùng nhau xuất hiện trong 3 bộ phim, gồm Flesh and Bone (1993), D.O.A. (1988) và Innerspace (1987).

Meg Ryan trong phim "Top Gun" (1986) (Ảnh: New York Post).

Nói về cuộc tình ngắn ngủi với Russell Crowe, Meg Ryan từng tâm sự: "Russell đã rất tốt với tôi trong thời điểm khó khăn đó và cả về sau này. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi không cố gắng đạt tới một điều gì hay cố gắng chứng tỏ điều gì khi ở bên Russell". Dù cuộc tình với Russell Crowe không bền lâu, nhưng Meg Ryan cho biết bà không hề cảm thấy tiếc nuối điều gì.

Meg Ryan còn từng lên tiếng bênh vực cho Russell Crowe: "Russell Crowe không phải người phá hoại gia đình người khác. Anh ấy đã luôn giữ im lặng trước câu chuyện này và tôi biết ơn anh ấy vì sự im lặng đó. Nhưng quả thực tôi không bước ra khỏi hôn nhân vì anh ấy. Tôi bước ra khỏi hôn nhân của mình bởi tôi cảm thấy mọi thứ đã không còn phù hợp".