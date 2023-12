Khốn khổ vì tham gia gameshow truyền hình: Tưởng gặp vận may lớn, ai dè...

Thắng giải "Ai là triệu phú" rồi bị điều tra, phải ra tòa và... phá sản

Một người đàn ông Anh có tên Charles Ingram (hiện 60 tuổi) những tưởng đã trở thành triệu phú sau khi giành phần thưởng cao nhất trị giá 1 triệu bảng (tương đương hơn 30 tỷ đồng) tại gameshow truyền hình Who Wants to Be a Millionaire (Ai là triệu phú) hồi năm 2001. Vậy nhưng trong năm 2019, ông Charles đã phải tuyên bố phá sản tới lần thứ 4.

Sau khi giành giải cao nhất tại chương trình Who Wants to Be a Millionaire (Anh) hồi năm 2001, ông Charles Ingram bị kết luận là có gian lận trong quá trình tham gia cuộc chơi dựa trên những tiếng ho ra hiệu của vợ và một người chơi khác trong chương trình.

Sau sự việc lùm xùm ấy, Charles Ingram đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Sự việc tai tiếng khiến vợ chồng ông không thể xin được việc làm, họ đành chuyển sang bán nữ trang giá rẻ ngoài chợ.

Vợ chồng ông Charles có một gian hàng nhỏ trong một khu chợ ở thành phố Bath (Anh). Sau sự việc lùm xùm xảy ra tại cuộc thi Who Wants to Be a Millionaire, vợ chồng ông Charles và bà Diana đã gặp phải rất nhiều khó khăn kinh tế.

Sự việc còn từng bị nhà sản xuất chương trình đưa ra tòa, vợ chồng ông Charles cùng một người chơi khác đã bị kết luận là có hành vi gian lận. Sự việc khiến hàng loạt hệ lụy tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của gia đình Ingram.

Theo kết quả điều tra đối với những âm thanh vang lên trong trường quay, tại buổi ghi hình chứng kiến ông Charles giành chiến thắng, người ta đã nghe thấy tiếng ho của một người chơi khác - một giảng viên đại học có tên Tecwen Whittock. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chương trình còn thấy có tiếng ho của bà Diana - vợ của ông Charles Ingram.

Những tiếng ho của ông Tecwen và bà Diana được cho là đã giúp ông Charles đưa ra những câu trả lời đúng. Ông Charles Ingram từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư và quản lý, nhưng ông đã không tìm được công việc ổn định kể từ sau sự vụ lùm xùm này.

2 năm sau khi tham gia gameshow Who Wants to Be a Millionaire, ông Charles chính thức bị kết án gian lận, vì ông đã đưa ra các đáp án chính xác dựa trên tiếng ho của vợ và một người chơi khác.

Sau buổi ghi hình định mệnh, lúc vợ chồng ông Charles chuẩn bị rời khỏi trường quay với tấm séc 1 triệu bảng, nhà sản xuất chương trình đã giữ tấm séc này lại.

Khoảnh khắc Charles Ingram chiến thắng tại "Who Wants to Be a Millionaire" (Video: Who Wants to Be a Millionaire).

Người trong ê-kíp sản xuất giải thích rằng đây chỉ là một khâu trong "thủ tục" và tấm séc sẽ sớm được gửi lại vợ chồng ông. Ngoài ra, vợ chồng ông Charles khi ấy còn bị yêu cầu tháo giày và bị khám người.

Vài ngày sau, ông Charles Ingram được biết rằng nhà sản xuất có những nghi ngờ và đang xem lại băng ghi hình một cách kỹ lưỡng, bởi họ thấy có những điểm bất thường trong cách chơi của ông Charles.

Sau cùng, nhà sản xuất chuyển sự việc sang phía cảnh sát, họ cũng quyết định không phát sóng buổi ghi hình mà ông Charles Ingram là người chơi chính.

Vợ chồng ông Chares và người chơi Tecwen Whittock sau đó đã phải trải qua những cuộc thẩm vấn. Đến năm 2003, sự việc chính thức được đưa ra tòa, cả 3 người chơi đều bị kết án tù treo và phải nộp những khoản tiền phạt sau quá trình điều tra.

Thực tế, xung quanh việc ông Charles Ingram có thực sự gian lận hay không, có nhiều ý kiến trái chiều. Về phần vợ chồng ông Charles và người chơi Tecwen Whittock, trước nay, họ luôn khẳng định mình vô tội.

Vụ việc của người chơi Charles Ingram cho tới giờ vẫn là một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất trong lịch sử gameshow truyền hình Anh. Charles Ingram có tội hay vô tội, thực sự, chỉ có bản thân người đàn ông này biết. Nhưng một điều nữa cũng chắc chắn không kém, đó là đôi khi đi tìm cơ may, người ta lại gặp vận rủi.

Giành phần thưởng lớn nhất trong lịch sử gameshow, nhưng mãi chưa nhận được... một xu

Gameshow thực tế Squid Game: The Challenge ra mắt công chúng mới đây có phần thưởng bằng tiền mặt dành cho người thắng cuộc lên tới 4,5 triệu USD (tương đương 109 tỷ đồng). Đây được xem là phần thưởng bằng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử gameshow truyền hình thực tế trao cho một người chơi thắng cuộc.

Bà Mai Whelan - người thắng cuộc của gameshow "Squid Game: The Challenge" (Ảnh: Daily Mail).

Điều gây sửng sốt là người thắng cuộc của gameshow này - một phụ nữ sinh sống tại Mỹ có tên Mai Whelan (55 tuổi) - vẫn chưa hề nhận được... một xu nào từ số tiền thưởng khổng lồ mà bà được hứa hẹn.

Mới đây, Mai Whelan đã lên tiếng yêu cầu nhà sản xuất chương trình trả thưởng cho bà theo đúng cam kết. Mong muốn của Mai Whelan là có thể dành một phần tiền cho các hoạt động thiện nguyện, nhưng hiện tại, mọi kế hoạch của bà đều chưa thể thực hiện vì... chưa thấy tiền đâu.

Điều đáng nói là đã 10 tháng trôi qua kể từ khi hoạt động ghi hình gameshow kết thúc. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức The Times (Anh), Mai Whelan cho biết bà đã bắt đầu mua đồ hiệu và trau chuốt diện mạo hơn khi được mời xuất hiện tại một số sự kiện.

Dù vậy, Whelan bắt đầu cảm thấy hối hận vì những quyết định "bạo chi" của mình vì trong thực tế, bà chưa nhận được một xu nào từ nhà sản xuất gameshow Squid Game: The Challenge. Về thông tin mới nhất mà Mai Whelan đưa ra, nhà sản xuất gameshow chưa lên tiếng phản hồi.

Mai Whelan mong muốn có thể sớm nghỉ hưu và tìm được cho vợ chồng bà một nhà dưỡng lão chất lượng nhờ vào số tiền thắng giải. Nhưng hiện tại, tất cả các kế hoạch của Whelan đều bị gác lại vì tiền thưởng... mãi chưa thấy về.

Chương trình gameshow thực tế Squid Game: The Challenge được thực hiện dựa trên loạt phim nhiều tập của Hàn Quốc có tên Squid Game (Trò chơi con mực - 2021).

Trong chương trình gameshow thực tế này, 456 người chơi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ cùng nhau thực hiện các thử thách để tìm ra người giành về 4,5 triệu USD tiền thưởng.