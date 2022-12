Khán giả thâm tím mặt mày vì nam ca sĩ ném micro trong lúc hưng phấn

Sự việc xảy ra vào tối thứ 3 tuần này tại sân vận động Adelaide Oval (Úc), trong tour lưu diễn của nhóm Guns N' Roses (Ảnh: New York Post).

Cô Rebecca Howe sống tại thành phố Adelaide, Úc, đã bị thương vùng mặt sau khi nam ca sĩ Axl Rose của nhóm nhạc rock đến từ Mỹ - Guns N' Roses ném micro xuống phía khán giả trong lúc... hưng phấn.

Sau khi bị mic văng trúng mặt với lực mạnh, cô Rebecca đã bị chảy máu mũi, hai bên mắt bị thâm tím và vùng mũi có những vết cắt. Sự việc xảy ra vào tối thứ 3 tuần này tại sân vận động Adelaide Oval (Úc), trong tour lưu diễn của nhóm Guns N' Roses.

Sau khi biểu diễn ca khúc cuối cùng trong đêm nhạc - ca khúc "Take Me Down To Paradise City", nam ca sĩ Axl Rose đã ném micro về phía khán giả. Chiếc micro sau khi đập trúng mặt cô Rebecca đã tiếp tục văng sang phía một khán giả khác, người này "bình an vô sự" và giữ lại chiếc micro như một món đồ lưu niệm sau đêm nhạc.

Trong khi đó, cô Rebecca choáng váng sau cú va chạm không ngờ. Một số người có mặt trong đám đông khán giả ở gần cô Rebecca đã nhanh chóng tìm cách giúp đỡ cô.

Sau sự việc, cô Rebecca cảm thấy "hú vía" bởi nếu vị trí mà chiếc micro va vào mặt cô rơi trúng vào một trong hai bên mắt, thay vì va mạnh nhất ở vùng sống mũi, thì cô không biết liệu mình có bị ảnh hưởng vĩnh viễn về thị lực hay không.

Cô Rebecca chia sẻ với một số tờ tin tức của Úc rằng quả thực "trong cái rủi có cái may", bởi nếu chiếc micro va trúng mắt, răng hoặc vùng thái dương, mọi việc sẽ nghiêm trọng và mệt mỏi hơn nhiều.

Hiện tại, phía ban nhạc Guns N' Roses cũng như nam ca sĩ Axl Rose vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào.