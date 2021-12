Khán giả sợ Đông "Phố trong làng" bị vợ đuổi khỏi nhà vì hôn cô bán quạt

Dân trí Cảnh hôn nồng cháy mới lên sóng của anh công an Đông với cô bán quạt khiến khán giả lo sợ nam diễn viên Đức Hiếu bị vợ là MC nổi tiếng của VTV "đuổi ra khỏi nhà".

Khán giả tràn vào hỏi phản ứng của MC Thùy Linh sau cảnh Đông hôn "Hải quạt"

Hai diễn viên Đức Hiếu và Minh Thu thủ vai Đông công an và Hải - cô bán quạt trong phim Phố trong làng. Dù không phải cặp đôi chính nhưng Đông - Hải lại đang rất được khán giả quan tâm, yêu mến vì lối diễn xuất tự nhiên và nhiều phân cảnh hài hước.

Trong tập 16 phát sóng tối qua, Đông đã giả vờ ngất xỉu khiến Hải vô cùng lo lắng. Cô khóc lóc nói rằng, chỉ cần anh tỉnh lại, cô sẽ không dỗi, không trẻ con, không xấu tính hay bắt nạt anh nữa... Trước sự đáng yêu của Hải, Đông đã vòng tay ôm chặt cô và nở nụ cười tươi.

Sau phân cảnh này thì nụ hôn nồng cháy của cặp đôi đã đến, chính thức đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình yêu đương của họ.

Cảnh hôn nồng cháy của Công an Đông và cô bán quạt

Cảnh ôm hôn, tình tứ cùng đồng nghiệp trên màn ảnh luôn là thử thách tâm lý lớn với các diễn viên, bởi không phải người bạn đời nào cũng chấp nhận và vượt qua được điều đó.

Diễn xuất quá ngọt của Đức Hiếu, Minh Thu trong phân cảnh này khiến cảnh phim được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhưng cũng chính vì thế mà khán giả tràn vào trang cá nhân của MC Thùy Linh VTV - vợ diễn viên Đức Hiếu để hỏi phản ứng.

"Tưởng hôm nay anh Hiếu phải đi trốn cơ", "anh Đông đóng đạt quá lại khổ anh Hiếu", "anh Hiếu thế này vợ đuổi ra khỏi nhà mất thôi",... là bình luận của rất nhiều khán giả.

Khán giả lo sợ diễn viên Đức Hiếu về nhà "bị vợ đuổi" vì cảnh hôn quá ngọt với bạn diễn (Ảnh: cắt từ clip).

Chính nữ diễn viên Minh Thu - người thủ vai cô bán quạt cũng nhắn nhủ tới MC Thùy Linh: "Chị Linh, sau tập hôm nay chị đừng hẹn gặp em ở cổng đài nhá".

"E hèm, tôi đang ốm quá, lại thêm đau mắt nữa đây… Anh Đông và chị Hải định thăm nom tôi thế nào đấy", Thùy Linh hài hước đáp.

"Yêu và lấy diễn viên phải hiểu đặc thù công việc của bạn đời để thông cảm"

Ngay sau đó, vợ chồng Đức Hiếu và Thùy Linh đã lên sóng livestream chia sẻ với khán giả xung quanh câu chuyện này.

"Quá nhiều người lo lắng cho sự an nguy của anh Hiếu sau cảnh hôn với Hải bán quạt. Mọi người yên tâm là anh Hiếu đến giờ này vẫn bình an, vô sự, ăn no ngủ kĩ", Thùy Linh thông tin tới mọi người.

Đôi vợ chồng trẻ thậm chí còn mời diễn viên Minh Thu vào nói chuyện vui vẻ, chứng tỏ không hề có chuyện Thùy Linh ghen tuông như nhiều người lo lắng.

Trước đó, chia sẻ với PV Dân trí, diễn viên Đức Hiếu cho biết: "Từ lúc yêu đến lúc cưới, chúng tôi thống nhất quan điểm, trong phim nếu có cảnh tình cảm, ôm hôn thì về nhà nên kể trước để người bạn đời chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng hôm vừa rồi, tôi chưa kịp báo trước thì lúc hai vợ chồng đang xem TV bỗng hiện ra một đoạn trailer có cảnh tình cảm. Vợ tôi xem được có giận, nhưng chỉ là một chút ghen đáng yêu thôi.

Tôi cũng cố gắng làm vợ dịu lại, giải thích luôn. Tôi tự nhận cách xử lý ban đầu của mình chưa tốt vì đã thống nhất với nhau như vậy rồi.

Sau vụ việc này, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đi quay cảnh tình cảm về là tôi thông báo trước với vợ. Vợ tôi hiểu và thông cảm đó là công việc, không có gì quá khắt khe".

Bà xã Thùy Linh vui vẻ cho biết, công an Đông vẫn bình an vô sự sau cảnh hôn nồng cháy cô bán quạt (Ảnh: NVCC).

Còn MC Thùy Linh cũng thẳng thắn kể với Dân trí: "Nhiều đồng nghiệp cũng hỏi và trêu tôi như vậy. Nhưng bản thân tôi làm truyền hình, tiếp xúc với nghệ sĩ. Tôi cũng ít nhiều trải nghiệm đóng phim truyền hình nên tôi hiểu cho công việc của anh: từ chuyện phải đi sớm, về khuya cho đến việc phải tương tác với bạn diễn nữ.

Nếu nói rằng, không cảm thấy gì thì cũng không đúng nhưng không đến mức ghen tuông, khó chịu. Dưới góc nhìn của người trong cuộc, tôi biết mọi thứ hoàn toàn chỉ là yếu tố công việc. Yêu và lấy diễn viên phải hiểu đặc thù công việc của người bạn đời để thông cảm, có niềm tin".

"Trong phim - ngoài đời là hai yếu tố mà một diễn viên chuyên nghiệp phải phân định rạch ròi. Tôi vẫn thường nói với anh Hiếu: "Nếu khi nào có cảnh tình cảm, ôm hôn thì cứ nói trước với em". Việc này giúp tôi chủ động, không bị yếu tố tâm lý", MC Thùy Linh nói.

Khi khán giả bình luận "miệng chị vợ dẻo quá", MC Thùy Linh liền đáp: "Tại ông Hiếu này không chịu nói gì nên mình phải nói".

Liệu sau màn khóa môi nồng cháy của công an Đông và "Hải quạt", chuyện tình của họ sẽ tiến triển như thế nào? Theo chia sẻ của diễn viên Đức Hiếu, ở những tập phim sau, sẽ có nhiều phân cảnh tâm lý, tình cảm khá nặng. Vai diễn này có nhiều áp lực từ phía gia đình, chuyện tình cảm chứ không đơn thuần như những tập đầu chỉ có cảnh yêu đương, tán tỉnh vui tươi như ban đầu.

Hơn nữa, trước đó, cô của Đông liên tục mai mối cho anh những cô nàng có "hồ sơ" đẹp, hợp mắt phụ huynh. Có lẽ sẽ không dễ dàng gì để cô bán quạt qua được cửa ải khó nhằn này.

