Trong gần 1 tuần diễn ra, "Phong vị Xuân Á Châu" đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân và khách hàng tới tham dự. Cộng đồng 20 quốc tịch đang sinh sống tại "thành phố Tây ở phía Tây thành phố" đều không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có được trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá những nét đặc trưng của Tết Việt; cũng như sự hòa trộn sắc màu đậm chất Á Đông nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022.

Một trong những hoạt động được các gia đình háo hức nhất là xin chữ ông đồ - một truyền thống tốt đẹp nhằm cầu may mắn và bình an trong năm mới. Nhiều gia đình năm nay xin chữ với nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi và cuộc sống bình an sẽ đến với mọi gia đình.

Cùng với hình ảnh "ông đồ bày mực tàu, giấy đỏ" đầy chất hoài niệm, trong không gian "Phong vị Xuân Á Châu", cư dân còn được thả mình vào khung cảnh đậm chất thơ dưới những vòm hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Nhật Bản The Zen Park.

Trong "Mùa xuân nho nhỏ" đậm chất Á Đông ngay The Zen Park, ban tổ chức đã bố trí những khu vực để cư dân và du khách có thể thảnh thơi ngồi thưởng thức tiệc bên 130 cây tùng la hán được chăm chút tỉ mỉ soi mình vào hồ cá chép đỏ, cùng với hơn 5.000 chiếc đèn lồng rực rõ, lắng nghe giai điệu xuân hân hoan, rộn ràng. Nhiều cư dân bày tỏ không gian này đã mang đến cho họ những giây phút thư thái, an nhiên bên bạn bè và gia đình.

Nhiều du khách còn đầu tư trang phục kỹ lưỡng để có những bức ảnh check-in xịn xò tại sự kiện "Phong vị Xuân Á Châu" lần này.

Khám phá sắc xuân Á Đông ở khu đô thị đẳng cấp phía Tây Hà Nội

Đặc biệt, chương trình được tổ chức đúng dịp Valentine nên Ban tổ chức đã tạo riêng những không cảnh nên thơ và rất tình cho dành cho những cặp đôi tới đây ngắm cảnh và tận hưởng mùa xuân đậm chất Á Đông.

Từ khi bắt đầu bàn giao, Vinhomes Smart City luôn chú ý đến các hoạt động cộng đồng dành cho cư dân, đồng thời đảm bảo an toàn 5K trong mùa dịch … Những sự kiện này sợi dây kết nối kéo cư dân xích lại gần nhau, đồng thời cũng là lời khẳng định cam kết của Vinhomes trong việc kiến tạo nên những khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.