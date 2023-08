Lễ khai mạc diễn ra tối 5/8, tại TP Hội An, Quảng Nam.

Khai mạc "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 19 (Ảnh: Ngô Linh).

Đặc biệt, sự kiện năm nay càng ý nghĩa hơn khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023). Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thúc đẩy mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An - cho hay các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật lần này được đầu tư công phu, mang âm hưởng truyền thống và hiện đại, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc, góp phần tôn vinh và quảng bá cho nét đẹp văn hóa của hai quốc gia.

Du khách hào hứng tham gia khám phá không gian giao lưu Hội An - Nhật Bản (Video: Ngô Linh).

Các chương trình biểu diễn tại sự kiện luôn chú trọng đến chất liệu văn hóa nghệ thuật truyền thống, cùng với sự sáng tạo phù hợp. Đó là cơ sở để bảo tồn và phát triển nền nghệ thuật dân gian tại địa phương và đặc biệt hơn là cơ sở để Hội An ứng cử tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Ông Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết năm nay là năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Ông cho rằng quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ như ngày nay vì đằng sau đó có sự "thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người" được tạo nên nhờ mối liên hệ mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Các nghệ sĩ giới thiệu vở Opera "Công nữ Anio" sẽ được công diễn tại Hà Nội vào tháng 9 và tại Nhật Bản vào tháng 11 (Ảnh: Ngô Linh).

Với vai trò là sự kiện nổi bật trong năm kỷ niệm 50 năm, vở opera Công nữ Anio xây dựng dựa theo câu chuyện nói trên sẽ được công diễn tại Hà Nội vào tháng 9 và tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay.

Bên cạnh đó, ban tổ chức kỷ niệm 50 năm của Nhật Bản đã thực hiện dự án truyện tranh manga có nội dung dựa trên câu chuyện trong vở opera Công nữ Anio và được đặc biệt vẽ minh họa bởi họa sĩ truyện tranh Higashimura Akiko.

Nhiều hoạt động diễn ra trong những ngày "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 19 (Ảnh: Ngô Linh).

Diễn ra xuyên suốt từ 4/8 đến 6/8, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản bao gồm các hoạt động trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản; điêu khắc gỗ Thương cảng Hội An xưa; hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản, gấp giấy Origami và thử trang phục Yukata; Chợ phiên Hội An...

Đặc biệt, là không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản mang lại cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn.