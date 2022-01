Kết cục khác biệt của những cuộc tình "chị em"

Có những ngôi sao nữ đã tìm thấy hạnh phúc lứa đôi bên "tình trẻ", thậm chí đã tiến tới hôn nhân và đi được một chặng đường dài, vượt lên trên những quan niệm thông thường về tuổi tác.

Dù vậy, đã có những cuộc tình "chị em" dù vốn được truyền thông - công chúng rất quan tâm, ngưỡng mộ, sau cùng lại kết thúc trong bất ngờ và tiếc nuối. Mới đây nhất, cuộc hôn nhân của cặp đôi diễn viên Jason Momoa (42 tuổi) và Lisa Bonet (54 tuổi) đã kết thúc sau 17 năm gắn bó và có hai người con chung.

Lisa Bonet và Jason Momoa chia tay sau 17 năm gắn bó

Khoảng cách tuổi tác: 12 tuổi

Nữ diễn viên Lisa Bonet (54 tuổi) và nam diễn viên Jason Momoa (42 tuổi) đã quen nhau trong một quán bar nhạc jazz hồi năm 2005 và gắn bó kể từ đó. Họ chính thức kết hôn năm 2017 và vẫn luôn dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nhau và về cuộc hôn nhân của hai người.

Đôi bên không để lộ dấu hiệu rạn nứt hôn nhân cho tới khi họ đột ngột lên tiếng trong tháng 1 này, rằng họ quyết định trả lại tự do cho nhau.

Hai người có con gái chung đầu tiên ra đời hồi năm 2007 (đây là người con thứ hai của Bonet, trước đó, cô đã có con gái Zoe Kravitz trong cuộc hôn nhân với nam ca sĩ Lenny Kravitz). Con chung thứ hai của Bonet và Momoa - một bé trai - ra đời vào năm 2008.

Momoa và Bonet chưa bao giờ nói gì về vấn đề khoảng cách tuổi tác giữa hai bên nhưng họ luôn thể hiện một sự cam kết gắn bó nghiêm túc và tận tâm đối với cuộc sống gia đình.

Bonet từng chia sẻ lý do tại sao cô thấy Momoa là người bạn đời lý tưởng: "Jason Momoa là một người đàn ông đề cao tình yêu và hôn nhân. Tôi đã có những tổn thương từ thời thơ ấu, khi cha tôi không phải người đàn ông của gia đình, sau này, khi gặp được một người đàn ông như Momoa, điều đó vô cùng ý nghĩa.

Anh ấy đại diện cho một dạng nam tính hiếm hoi trong thời đại hôm nay, anh ấy luôn sẵn sàng gánh vác việc gia đình, sống rất rộng rãi. Nếu nói về sức hấp dẫn, về sức mạnh thể chất, về cách sử dụng những ưu thế của mình, về cách sống có trách nhiệm, hay đạo đức trong công việc, rất nhiều phụ nữ sẽ muốn kết hôn với anh ấy".

Nói về tình cảm dành cho Lisa Bonet, Jason Momoa từng chia sẻ: "Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy Lisa Bonet trên truyền hình và tôi đã luôn thích cô ấy rồi".

Sau khi Jason Momoa có những bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn trong seri phim truyền hình "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) và seri phim điện ảnh "Aquaman", cuộc hôn nhân của cặp đôi càng được quan tâm. Dù vậy, họ lựa chọn chia sẻ chừng mực và về cơ bản vẫn giữ cho cuộc sống gia đình có được sự riêng tư, kín đáo.

Trong đăng tải mới nhất trên tài khoản mạng xã hội tuyên bố về việc chia tay, Jason Momoa cho hay: "Chúng ta đều cảm nhận thấy những thách thức mệt mỏi, những áp lực nghẹt thở và những đổi thay không tránh khỏi của giai đoạn biến động này...

Những sự thay đổi đang diễn ra và gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục học cách trưởng thành từ những đổi thay đến từ cơn địa chấn đang xảy ra. Và chúng tôi xin chia sẻ thông tin mới về gia đình mình, rằng chúng tôi sẽ chia tay nhau sau những năm tháng gắn bó trong hôn nhân.

Chúng tôi chia sẻ điều này không phải bởi chúng tôi nghĩ thông tin này quan trọng, mà bởi chúng tôi muốn tiếp tục cuộc sống của mình bằng sự đàng hoàng và trung thực. Tình cảm mà chúng tôi từng có sẽ còn lại mãi, sẽ phát triển theo những cách thức mới. Chúng tôi trả lại tự do cho nhau để mỗi người sẽ tiếp tục phát triển, thấu hiểu bản thân và trở thành con người mà mình mong muốn.

Sự tận tâm của chúng tôi dành cho con cái và sự mến yêu cuộc đời này sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ dạy cho các con của mình hiểu về những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, sẽ chờ đợi những điều tốt đẹp rồi sẽ tới và mong rằng tình yêu thương sẽ che chở cho mỗi chúng ta". Tuyên bố này ký tên Jason và Lisa, cho thấy đây là một tuyên bố chung của cặp đôi.

Priyanka Chopra và Nick Jonas tiếp tục gắn bó dù bị đồn rạn nứt

Priyanka Chopra và Nick Jonas tiếp tục gắn bó dù bị đồn rạn nứt (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 10 tuổi

Đây là một cặp đôi điển hình của việc thu hút dư luận do khoảng cách lứa tuổi. Cuộc tình của họ đã từng khiến cả Hollywood sửng sốt khi hai người cùng sánh bước trên thảm đỏ hồi năm 2018.

Kể từ khi chuyện tình giữa Chopra (39 tuổi) và Jonas (29 tuổi) được biết tới, hai người đã không ngừng phải đối diện với những ý kiến khắt khe, nghi ngờ và thậm chí cả... chỉ trích từ một bộ phận công chúng.

Trong đó, Chopra lại là người phải hứng chịu nhiều "gạch đá" hơn, cô chia sẻ: "Mọi người dè bỉu chúng tôi khá nhiều. Tôi thấy thật kỳ khôi khi chẳng ai buồn phản ứng nếu một người đàn ông lớn tuổi hẹn hò và kết hôn với một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi, còn chuyện tình của chúng tôi lại bị phản ứng".

Cặp đôi đã kết hôn hồi cuối năm 2018 và vẫn tiếp tục gắn bó bên nhau cho tới hôm nay, dù vậy, trong chặng đường hôn nhân, cặp đôi đã từng phải đối diện với những tin đồn rạn nứt, nhưng đôi bên đều phủ nhận và giải thích rằng việc họ ít xuất hiện bên nhau trong một số giai đoạn là do lịch trình công việc buộc họ phải xa nhau trong một khoảng thời gian.

Jennifer Lopez và Ben Affleck hủy hôn rồi tái hợp sau 17 năm

Jennifer Lopez và Ben Affleck hủy hôn rồi tái hợp sau 17 năm (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 3 tuổi

Hiện tại, chuyện tình cảm của nam diễn viên Ben Affleck (49 tuổi) và nữ diễn viên - ca sĩ Jennifer Lopez (52 tuổi) đang rất thu hút sự quan tâm ở Hollywood, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi "Bennifer" đình đám một thuở nhiều khả năng sẽ tiến tới hôn nhân sau một lần hủy hôn thời trẻ.

Cặp đôi Ben - Jen đã có màn quay lại ngoạn mục sau 17 năm kể từ khi chia tay hồi năm 2004. Trước đó, cặp đôi đã có thời gian gắn bó từ năm 2002 - 2004, họ đã đính hôn, đã tính tới chuyện tổ chức lễ cưới, nhưng rồi tới sát ngày cưới thì đổ vỡ bất ngờ xảy ra, mọi thứ chấm dứt.

Hai bên sau đó đều nhanh chóng bước tiếp với những mối tình mới, đều kết hôn sau đó, nhưng sau cùng, cả hai bên đều ly hôn.

Hồi năm ngoái, khi ở vào một "nhịp" độc thân không hẹn hò với ai, Ben Affleck và Jennifer Lopez đã cho nhau một cơ hội nữa, họ gặp gỡ trở lại và nhanh chóng trở thành một cặp sau gần 2 thập kỷ xa cách. Cặp đôi đã có những màn tình tứ "đốt mắt" trước ống kính thợ săn ảnh, và cho thấy tình yêu ở tuổi ngũ tuần không hề kém nóng bỏng so với tình yêu một thời tuổi trẻ mà họ từng có.

Demi Moore và Ashton Kutcher chia tay sau 6 năm gắn bó

Demi Moore và Ashton Kutcher chia tay sau 6 năm gắn bó (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 16 tuổi

Một trong những cuộc tình rình rang nhất Hollywood hồi thập niên 2000, chính là cuộc tình giữa cặp đôi diễn viên Demi Moore (59 tuổi) và Ashton Kutcher (43 tuổi). Họ hẹn hò hồi năm 2003 và kết hôn vào năm 2005, khoảng cách 16 tuổi giữa hai người đã từng là câu chuyện thu hút sự chú ý của tất cả các tờ tin tức giải trí thời điểm bấy giờ.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 6 năm. Hồi năm 2011, cặp đôi tuyên bố chia tay và hoàn tất các thủ tục ly hôn trong năm 2013.

Demi Moore đã phải hứng chịu rất nhiều điều tiếng xung quanh mối quan hệ này, cô từng nói: "Tôi chắc chắn không phải người đầu tiên có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình, nhưng tôi lại bị người ta đưa ra làm chủ đề đàm tiếu quá kinh khủng. Tôi không hiểu nổi tại sao lại như thế".

Shakira và Gerard Piqué bền chặt hơn một thập kỷ

Shakira và Gerard Piqué bền chặt hơn một thập kỷ (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 10 tuổi

Ngôi sao ca nhạc quốc tế Shakira (44 tuổi) và cầu thủ Gerard Pique (34 tuổi) bắt đầu hẹn hò từ năm 2010 sau khi gặp gỡ và làm quen trong quá trình hợp tác thực hiện MV ca nhạc "Waka Waka" của Shakira. Họ kết hôn vào năm 2011 và gắn bó bền chặt đến nay, cặp đôi đã có hai người con trai chung. Điều thú vị là vợ chồng Shakira có cùng ngày sinh nhật: ngày 2/2 (nhưng cách nhau 10 năm).

Shakira từng chia sẻ về việc gặp gỡ Pique đã khiến cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu: "Tôi đã đánh mất niềm tin vào tình yêu trước khi gặp Pique. Đó là một giai đoạn khó khăn bởi tôi vốn là người sống có niềm tin, trong vài năm, tôi bỗng không còn cảm thấy tình yêu đúng như những gì mình từng chờ đợi, tôi bắt đầu nghĩ rằng tình yêu chắc cũng chỉ đến thế thôi. Rồi tôi gặp Gerard một cách tình cờ và mặt trời bắt đầu ló rạng".

Miranda Kerr và Evan Spiegel đã gắn bó 5 năm

Miranda Kerr và Evan Spiegel đã gắn bó 5 năm (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 7 tuổi

Người mẫu Miranda Kerr và doanh nhân Evan Spiegel đã kết hôn được 5 năm và có hai người con chung, nhưng trước đây, người mẫu Úc Miranda Kerr (38 tuổi) từng nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa mình và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel (31 tuổi) là quá lớn để có thể coi đây là một chuyện tình cảm nghiêm túc khi hai người gặp nhau lần đầu hồi năm 2015.

Miranda Kerr tâm sự: "Tôi từng thấy anh ấy khá dễ thương, nhưng lại quá trẻ để có thể xem là mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng khi đã gắn bó hơn, tôi nhận thấy anh ấy mới gần 30 tuổi, nhưng lại hành xử như thể đã... 50, anh ấy không thích tiệc tùng.

Anh ấy đi tới các thành phố nổi tiếng về du lịch chỉ để làm việc, làm việc xong thì đi về nơi ở. Chúng tôi không hề đi chơi hay thăm thú nơi nào. Chúng tôi thích ở nhà, ăn tối, rồi đi ngủ sớm".

Eva Mendes và Ryan Gosling gắn bó hơn một thập kỷ nhưng chưa kết hôn

Eva Mendes và Ryan Gosling gắn bó hơn một thập kỷ nhưng chưa kết hôn (Ảnh: New York Post).

Khoảng cách tuổi tác: 6 tuổi

Cặp đôi diễn viên Eva Mendes (47 tuổi) và Ryan Gosling (41 tuổi) lần đầu gặp nhau trên phim trường "The Place Beyond The Pines" hồi năm 2011. Hai người đã bên nhau được hơn một thập kỷ và có hai người con chung, dù vậy, họ chưa kết hôn và cũng luôn kín tiếng về chuyện tình cảm của mình.