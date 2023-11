Kenny G tặng kèn saxophone, tích cực tập nói tiếng Việt

Nghệ sĩ saxophone Kenny G đến Hà Nội tối 12/11. Xuất hiện tại buổi họp báo trước thềm sự kiện Kenny G Live In Vietnam, chiều 13/11, nam nghệ sĩ khiến nhiều người xúc động khi trình diễn một phần tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông qua tiếng kèn saxophone - bài hát Forever in love. Đây cũng chính là tác phẩm đưa ông đến với giải Grammy vào năm 1994.

Kenny G chơi một đoạn bản nhạc "Forever in Love" tại buổi họp báo chiều 13/11 tại Hà Nội (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Kenny G bày tỏ niềm vui được trở lại Việt Nam biểu diễn: "Tôi rất bất ngờ trước sự yêu mến của khán giả Việt Nam. Tôi hy vọng với sự yêu mến này của các bạn, tần suất xuất hiện của tôi tại đất nước này để biểu diễn sẽ thường xuyên hơn, có thể không phải là 5 năm, mà là 3 năm hoặc ngắn hơn".

Trước câu hỏi của báo chí về việc ông có dành tặng khán giả Việt Nam một nhạc phẩm Việt Nam trong đêm nhạc lần này hay không, nghệ sĩ Kenny G nói: "Tôi đã được Ban Tổ chức gửi cho nghe nhạc phẩm Bèo dạt mây trôi. Tôi có nghe và thấy rất thích.

Nhưng trong suốt một tháng vừa qua, tôi và đội ngũ của mình đi lưu diễn thế giới, chưa có thời gian để nghiên cứu xem với giai điệu này cần phải chơi như thế nào. Đặc biệt là việc để nghệ sĩ piano và các nghệ sĩ khác của ê-kíp chúng tôi có thể phối hợp được với nhau.

Từ nay đến tối mai, tôi sợ rằng sẽ không kịp để luyện tập. Và nếu như có thời gian, tôi tin rằng việc biểu diễn tác phẩm này sẽ rất tuyệt vời".

Nghệ sĩ Kenny G chia sẻ rằng, ông đang cố gắng tập nói tiếng Việt chuẩn về ngữ điệu, phát âm. "Tiếng Việt của tôi đến giờ vẫn không tốt lắm, nhất là để nói chuẩn những câu tiếng Việt về ngữ điệu và cách phát âm. Tôi sẽ cố gắng tập phát âm cho thật chuẩn để giao lưu với khán giả", ông chia sẻ.

Nghệ sĩ Kenny G tặng một cây kèn cho ông Nguyễn Thùy Dương, nhà sản xuất của chương trình, để đấu giá từ thiện (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Cũng tại buổi họp báo, nghệ sĩ Kenny G đã tặng chiếc kèn saxophone cho Ban Tổ chức để thực hiện đấu giá quyên góp cho dự án Good Morning Vietnam nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Cây kèn ông tặng Ban Tổ chức là cây kèn alto saxophone, bản sao của cây kèn mà ông đã sử dụng khi mới bắt đầu sự nghiệp. Hiện tại, cây kèn này đã không còn được sản xuất.

Về những điều đặc biệt cho đêm diễn tối 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, theo nam nghệ sĩ, ông có đội ngũ trong ban nhạc đồng hành trên 30 năm nên về cơ bản hiểu nhau.

Ông và các nghệ sĩ sẽ trình diễn toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on... nhưng với phiên bản mới. Ngoài ra, ông sẽ trình diễn một số tác phẩm trong album mới.

"Âm nhạc của Kenny G là âm nhạc không lời nên khán giả nhớ nhiều hơn cảm xúc được nghe, không khí được nghe trong khán phòng. Mỗi lần chơi là một sự ứng biến khác của nghệ sĩ, chắc chắn đêm nhạc đầy những bất ngờ", nghệ sĩ Kenny G tiết lộ.

Kenny nhận món quà bình gốm Chu Đậu từ ông Lê Quốc Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Lần trở lại Việt Nam biểu diễn, nghệ sĩ Kenny G đi cùng 6 thành viên ban nhạc và 10 nhân viên trong ê-kíp. Đêm nhạc Kenny G live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng gần 2 giờ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới.

Trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam, nghệ sĩ Kenny G sẽ gửi tặng khán giả một MV đặc biệt, được quay tại các địa điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi kết thúc các buổi diễn ở Hà Nội, nghệ sĩ Kenny G sẽ có chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, đi thăm phố cổ Hội An, Quảng Nam.