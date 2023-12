Juky San: "Năm qua, tôi chào đón nhiều người và cũng tạm biệt nhiều người"

Sáng 15/12, ca sĩ Juky San cho ra mắt MV Có một người ở đâu đó trong thành phố, khép lại một năm hoạt động sôi nổi của mình. Nữ ca sĩ cho biết năm qua, cô đối mặt với nhiều chuyển biến lớn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, khiến suy nghĩ cũng có phần thay đổi.

"Trong năm qua, tôi đã chào đón sự xuất hiện của nhiều người và đồng thời phải tạm biệt nhiều người. Tôi học được quy luật cuộc sống rằng, bất cứ ai đến và rời đi, đều do số phận an bài, đều có lý do cho sự có mặt của họ.

Tôi nhận thấy mình trưởng thành, chín chắn và có nhiều nghị lực hơn. Tôi chưa thể tự nhận bản thân có những bứt phá vượt bậc, nhưng tôi tự hào vì mình đã có một năm trọn vẹn cảm xúc để tạo nên một Juky San mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại", Juky San chia sẻ.

Ca sĩ Juky San (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, với sản phẩm âm nhạc lần này, cô mong muốn gửi đến mọi người thông điệp tích cực rằng trong cuộc sống, sẽ có điều tích cực nằm trong sự tiêu cực, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, lạc quan hơn, bạn sẽ cảm thấy khác biệt.

Ca sĩ 9X bày tỏ: "Tôi muốn nói với những bạn cảm thấy cô đơn trong những ngày cuối năm rằng luôn có một người vẫn đứng chờ bạn rất lâu ở trong cuộc sống này. Hạnh phúc sẽ đến với bạn vào một ngày rất gần mà đôi khi bạn không ngờ đến".

Sản phẩm âm nhạc của Juky San lần này cũng được thực hiện theo hình thức one shot (một cú máy quay liền mạch), giống như những MV gần đây của cô. Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình sẽ luôn thực hiện MV one shot cho các sản phẩm sau này.

Juky San trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Juky San thừa nhận, MV one shot khó thực hiện, nhất là với người tham lam thể hiện vũ đạo như cô. Song, nữ ca sĩ cho rằng tuổi trẻ là không ngại khó, không ngừng tiến lên, thử sức với cái mới.

"Nhiều người nói tôi chấp niệm với thể loại one shot vì tôi liên tục làm MV kiểu này. Có lẽ là tôi chấp niệm thật. Từ khi xem những cảnh one shot trong phim điện ảnh La la land, tôi như được truyền cảm hứng, bị mê hoặc và khao khát có thể làm nên những sản phẩm theo phương thức ấy. Chính vì thế mà khi đã có điều kiện kinh tế hơn một chút, tôi đều làm thế", cô chia sẻ.