Học trò nhạc sĩ Phạm Thanh Hà phản hồi khi bị so sánh với Soobin Hoàng Sơn

Ca sĩ Sobe tên thật là Bế Ngọc Sơn, sinh năm 1996. Anh thu hút lượng fan lớn trên TikTok và từng gây chú ý với những bản cover trên YouTube. Bên cạnh đó, anh còn là học trò của Phạm Thanh Hà - nhạc sĩ đứng sau loạt hit đình đám của Bích Phương.

Theo đuổi ca hát từ nhỏ và cũng được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp nhưng khi ra mắt ở vai trò ca sĩ, Sobe thường bị so sánh với nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn từ phong cách cho đến âm nhạc.

Hiện tại, sau khi đã ra mắt một số sản phẩm và đi diễn ở nhiều sân khấu, Sobe đã tự tin hơn trước sự so sánh này. Anh nói: "Cho tới bây giờ, chắc hẳn mọi người sẽ thấy sự khác biệt và rõ ràng hơn trong cách hát cũng như dòng nhạc của tôi. Tôi nghĩ không nên có sự so sánh nào giữa các nghệ sĩ vì mỗi người là một bản thể riêng biệt với những màu sắc riêng trong âm nhạc. So sánh như vậy sẽ khá khập khiễng".

Sobe tự tin con đường đi của mình không giống nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ cho biết gần đây, anh đi diễn nhiều hơn và có được nhiều trải nghiệm sân khấu hơn. Nhờ sự cổ vũ của khán giả, anh đã vượt qua sự choáng ngợp ban đầu. Anh cũng thường quay lại các buổi diễn của mình để xem và rút kinh nghiệm.

Mới đây, Sobe ra mắt ca khúc Missing you, kết hợp cùng Machiot - nhà sản xuất âm nhạc từng làm việc với nhiều tên tuổi như diva Mỹ Linh, rapper Wowy, Đen, JustaTee, nhóm Da LAB, Khói…

Sobe cho rằng khán giả đang bị bủa vây với nhiều thông tin không mấy tích cực về tình yêu trong showbiz nên anh muốn mang tinh thần lạc quan về tình yêu vào ca khúc này.

"Nếu chúng ta nghĩ theo một cách tích cực hơn thì tình yêu trong showbiz cũng không khác gì những câu chuyện tình ngoài kia. Nghệ sĩ khi yêu cũng như bao người, cũng là con người nên dù ở vị trí hay nghề nghiệp nào, chúng ta đều có những áp lực của riêng mình. Khi yêu, chúng ta nên phân định rõ tính chất công việc và cố gắng cân bằng nó với tình yêu. Và nếu đã là tình yêu thì chúng ta không nên áp lực", Sobe nói.

Sobe phải tắm... 6 lần để tẩy vết mực trên người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sobe kể khi thực hiện MV này, ê kíp đã sử dụng một loại mực đổ lên người anh, biểu tượng cho nỗi đau hoen rỉ. Tuy nhiên, vì loại mực rất khó trôi nên nam ca sĩ phải tắm 6 lần vẫn chưa hết hẳn.