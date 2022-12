"Hoàng tử bé" Antoine Griezmann của tuyển Pháp: Si tình và chung tình

Antoine Griezmann sớm tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình từ năm... 17 tuổi và kiên trì theo đuổi bền bỉ (Ảnh: New York Post).

Tiền đạo của tuyển Pháp Antoine Griezmann (31 tuổi) đã chia sẻ về hành trình theo đuổi và chinh phục người vợ hiện tại của anh - Erika Choperena trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2019.

Cuốn tự truyện "Getting to the Top of World Football" (Bước lên đỉnh cao của thế giới bóng đá) của Griezmann những ngày này bỗng gây sốt trở lại, khi tuyển Pháp - đội tuyển đương kim vô địch - đang đứng trước vận hội lớn để tiếp tục chinh phục ngôi vị vô địch World Cup 2022.

Trong cuốn tự truyện, bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp thi đấu, Griezmann không quên nhắc tới chuyện tình đẹp với người vợ của mình khi anh mới 17 tuổi, lúc này Erika đang ở tuổi 18: "Erika theo học ở một ngôi trường nằm gần nơi tôi đang luyện tập, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường vài lần và trao nhau số điện thoại để nhắn tin. Trong vòng một năm rưỡi, tôi liên tục gửi tin nhắn cho cô ấy, tôi đã phải rất nỗ lực để có thể chinh phục trái tim cô ấy".

Thời điểm mà Griezmann quen với Erika là khi anh đang đầu quân cho câu lạc bộ Real Sociedad (Tây Ban Nha), đây nơi anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp kể từ năm 2009. Sau quá trình kiên trì chinh phục người đẹp Tây Ban Nha, Griezmann bắt đầu mối quan hệ gắn bó với Erika kể từ năm 2011.

Sau 6 năm bên nhau, hai người đã chính thức bước vào hôn nhân hồi năm 2017 sau khi đã chào đón con gái đầu lòng ra đời được hơn một năm. Hiện tại, cặp đôi đã có thêm một cậu con trai lên 3 tuổi và một cô con gái hơn 1 tuổi.

Qua những đăng tải ảnh của vợ chồng Griezmann, có thể thấy họ luôn đồng hành gắn bó và cổ vũ nhau trong công việc và cuộc sống (Ảnh: New York Post).

Tiền đạo mang áo số 7 - Antoine Griezmann đang đồng hành bên đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tại kỳ World Cup lần này, Erika đưa các con nhỏ tới Qatar để cổ vũ Griezmann thi đấu, nhưng cô chỉ chụp ảnh các con và không chia sẻ hình ảnh của bản thân.

Qua những đăng tải ảnh của vợ chồng Griezmann, có thể thấy họ luôn đồng hành gắn bó và cổ vũ nhau trong công việc và cuộc sống. Dù vậy, đôi bên đều khá kín tiếng trong cách chia sẻ về đời tư.

Erika vốn theo học chuyên ngành sư phạm, ngay từ thời còn đi học, cô đã thể hiện mình là người đam mê những điều đẹp đẽ thuộc về phong cách sống, cô sớm bắt tay vào thực hiện một blog làm đẹp.

Sau khi gắn bó với Griezmann, có con nhỏ và thường di chuyển theo chồng để có thể đồng hành bên anh qua những giải đấu, Erika quyết định chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. Cô tung ra một dòng sản phẩm thời trang dành cho trẻ nhỏ, lấy cảm hứng từ chính các con của cô, cũng như những hiểu biết và nhu cầu của chính cô trong quá trình làm mẹ, chăm nuôi con nhỏ.

Erika lựa chọn cho mình cuộc sống kín tiếng dù có chồng là danh thủ nổi tiếng. Trên tài khoản mạng xã hội, Erika thường đăng tải những khoảnh khắc ấm áp của cuộc sống gia đình, nhưng rất hiếm khi cô lộ diện trong các bức ảnh.

Chuyện tình yêu - hôn nhân của Griezmann luôn nhận được nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ từ công chúng (Ảnh: New York Post).

Griezmann và Erika không bao giờ đăng ảnh để lộ mặt con (Ảnh: New York Post).

Erika không thuộc túyp vợ cầu thủ thích phô trương. Cô không bao giờ trưng trổ phong cách sống xa hoa của gia đình mình, cũng không thích đăng những khoảnh khắc nồng nàn của vợ chồng mình lên mạng xã hội. Đó là một chi tiết khác biệt ở Erika khiến chuyện tình yêu - hôn nhân của cô và danh thủ Griezmann luôn nhận được nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Trong các đăng tải trên mạng xã hội, Erika cho thấy cô dành nhiều sự quan tâm cho việc chăm sóc các con nhỏ. Griezmann và Erika có một tình yêu chân thành, chung thủy, bền bỉ. Cả hai cùng trân trọng cuộc sống gia đình, họ có một đời sống hạnh phúc nhưng cách thể hiện khá chừng mực, thay vì phô trương sự giàu có hay trưng trổ những khoảnh khắc nồng nàn quá riêng tư.

Có một vài điều thống nhất giữa Griezmann và Erika trong việc nuôi dưỡng con nhỏ, đó là hai người không bao giờ đăng ảnh để lộ mặt con và các bé sẽ cùng lúc học hai thứ tiếng mẹ đẻ của cha và của mẹ, đó là tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.