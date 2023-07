Hoàng Thùy Linh, DTAP phản ứng gì khi xem Blackpink nhảy "See tình"?

Tối 29/7, các thành viên nhóm Blackpink gây bùng nổ mạng xã hội với màn cover vũ đạo bài hát See tình tại đêm diễn đầu tiên ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Sau khi Blackpink biểu diễn xong tiết mục Typa girl, thành viên Jennie bất ngờ ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo ca khúc See tình - bản hit nổi tiếng khắp châu Á của Hoàng Thùy Linh (do DTAP sáng tác).

Sau đó, Jennie đã dạy vũ đạo của ca khúc này cho Lisa, Jisoo, Rosé ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc 4 cô gái Blackpink cùng nhảy trên nền nhạc See tình khiến khán giả tại sân vận động không ngừng hò reo và liên tục hát theo lời ca khúc.

Jennie gây "sốt" khi thực hiện vũ đạo "See tình"

Không chỉ có khán giả hào hứng mà Hoàng Thùy Linh và DTAP - chủ nhân bản hit - cũng "vỡ òa" trước khoảnh khắc này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngay trong tối 29/7, các thành viên DTAP cho biết họ "hạnh phúc tột độ, không nói nên lời" khi chứng kiến khoảnh khắc 4 cô gái của Blackpink nhảy See tình trên sân khấu tại Hà Nội.

DTAP chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã gào thét dưới khán đài khi ca khúc See tình bất ngờ được vang lên trong concert Born Pink. Không có gì hạnh phúc hơn khi tận mắt xem các cô gái Blackpink nhảy ca khúc của mình trên sân khấu.

Không riêng chúng tôi mà khán giả tại sân vận động Mỹ Đình đều bất ngờ trước khoảnh khắc này. Đây được xem như một món quà vô cùng đáng yêu mà 4 cô gái dành tặng khán giả Việt".

DTAP nói họ ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến của nhóm nhạc Blackpink. Chính vì thế, 3 thành viên của nhóm gồm Thịnh Kainz (trưởng nhóm), Tùng Cedrus và Kata Trần đã "săn vé" để có thể thưởng thức đêm nhạc, qua đó cũng học hỏi thêm về cách tổ chức và những vấn đề chuyên môn về âm nhạc.

Nhóm cũng khẳng định họ không biết trước việc See tình lại được vang lên trong đêm nhạc Blackpink một cách bất ngờ như vậy.

Hoàng Thùy Linh cùng các thành viên DTAP (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về việc See tình trở thành "hit toàn cầu" khi được nhiều nghệ sĩ quốc tế quan tâm, DTAP nói: "Thời điểm sáng tác See tình, chúng tôi không nghĩ ca khúc này sẽ trở thành một bản hit, mặc dù luôn mong muốn các sản phẩm của mình đều gây tiếng vang lớn. Chính vì thế, khi ca khúc bất ngờ trở thành một "hiện tượng" trong nước và quốc tế, chúng tôi vô cùng biết ơn".

Không chỉ DTAP mà Hoàng Thùy Linh cũng vô cùng hạnh phúc khi biết ca khúc See tình do mình thể hiện được các thành viên Blackpink nhảy trên sân khấu. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip nhảy See tình của Blackpink, kèm chia sẻ: "Các bạn thật tuyệt vời, yêu các bạn rất nhiều".

Trước Blackpink, rất nhiều nghệ sĩ quốc tế từng cover vũ đạo bài hát See tình. Hồi tháng 3 vừa qua, nhóm nhạc Super Junior gây "sốt" khi nhảy ca khúc này trước hàng nghìn khán giả Việt.

Nữ ca sĩ Choi Yena cũng từng khiến người hâm mộ thích thú với hình ảnh đội nón lá, nhảy bản hit See tình trên thuyền thúng, trong chuyến du lịch Hội An cùng gia đình.