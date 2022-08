Hoàng Rob "tung cánh" trong "Mùa hè vĩnh cửu"

Mười năm theo đuổi classical crossover (cổ điển giao thoa) - một dòng nhạc khá kén chọn người nghe ở Việt Nam, Hoàng Rob chưa một lần thoái chí.

Hoàng Rob chưa bao giờ chọn con đường dễ dàng trong các dự án của mình (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp).

Nếu album "Hừng đông" được xem là sự dấn thân của tuổi trẻ thì "Mùa hè vĩnh cửu" đã đạt tới "ngưỡng" của một nghệ sỹ chững chạc, điềm tĩnh, muốn tiếp tục mở rộng không gian âm nhạc của bản thân.

Hai album mang tính chất "cột mốc" này có một điểm chung: Sử dụng toàn bộ các sáng tác mới, thay vì cover các bài "hit" quen thuộc trên thị trường.

Hợp tác với Hoàng Rob trong "Mùa hè vĩnh cửu" là hai nhà sản xuất ăn khách trên thị trường hiện nay: Hoàng Touliver và SlimV, đảm nhiệm luôn cả vai trò biên soạn toàn bộ phần âm nhạc.

Hoàng Rob từng nói: "Làm nghệ thuật mà không soi chiếu được bản thân là một điều bất hạnh". Anh chưa bao giờ chọn con đường dễ dàng trong các dự án của mình.

Việc kết hợp tiếng đàn violin mảnh mai, bay bổng với những màu âm biến ảo và tiết tấu mạnh mẽ của dòng nhạc EDM là một thử thách thực sự.

Phong cách biểu diễn của Hoàng Rob luôn tự do, luôn bùng nổ (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp).

Tuy nhiên, trong cái "liều lĩnh" ấy, tinh thần cổ điển giao thoa lại được truyền tải một cách rõ ràng, đậm nét nhất.

Qua những gì Hoàng Rob từng thể hiện từ trước tới nay, công chúng đều dễ dàng nhận ra, anh không cố tìm tòi những giá trị cũ mà cố gắng mang thật nhiều màu sắc đương đại vào âm nhạc, qua đó, gửi gắm thông điệp nghệ thuật của bản thân tới công chúng.

Cũng như vậy, phong cách biểu diễn của Hoàng Rob luôn tự do, luôn bùng nổ, không ngại phá vỡ các loại rào cản để từ đó tạo ra những câu chuyện vừa mang tính riêng tư lại vừa giàu xúc cảm, dễ dàng chạm tới trái tim người nghe.

Nếu "Hừng đông" có sự tươi tắn, uyển chuyển đậm chất thư giãn nhẹ nhàng thì "Mùa hè vĩnh cửu" nóng bỏng, mạnh mẽ và lộng lẫy, như nguồn năng lượng bất tận của mặt trời.

Điều này được thể hiện ngay trong bản nhạc chủ đề của cả album, một sáng tác chung của Hoàng Touliver và SlimV, cũng như bản nhạc kế tiếp - bản "Đại dương lấp lánh". Ở đó ngập tràn hơi thở đương đại, với nhịp trống làm nền cho giai điệu của các nhạc cụ điện tử nâng đỡ tiếng đàn của Hoàng Rob tỏa sáng.

Nhưng, khác với "Hừng đông", trong "Mùa hè vĩnh cửu", tiếng violin không phải lúc nào cũng là "nhân vật chính" trong các bản hòa tấu. Có những lúc, nó chỉ giữ nhiệm vụ của một bộ phận cấu thành nên bức tranh tổng thể, vai trò lĩnh xướng bị lu mờ.

Hoàng Rob nói, khi lên ý tưởng cho album này, anh đã hình dung ra trong một "mùa hè vĩnh cửu" sẽ có cả "sao băng", những "chuyến phiêu lưu", cả "tháng Sáu"... (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp).

Điều này cũng dễ hiểu, bởi hai nhà sản xuất Hoàng Touliver và SlimV đều là những cá tính mạnh. Và, như đã nói, violin đi cùng EDM hay rock luôn là thách thức lớn cho bất kỳ nghệ sỹ nào, kể cả đó là David Garrett, Lidsey Striling hay Lucia Micarelli.

Tuy nhiên, nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, chúng ta lại có những bản hòa tấu EDM "rực cháy" nhưng cũng thật hài hòa với sự xuất hiện đầy bất ngờ của cây đàn violin, tạo nên sự khác biệt độc đáo.

Hoàng Rob nói, khi lên ý tưởng cho album này, anh đã hình dung ra trong một "mùa hè vĩnh cửu" sẽ có cả "sao băng", những "chuyến phiêu lưu", cả "tháng Sáu" và không thể thiếu "bữa tiệc phù hoa" - đều là tên các bản nhạc trong album.

Và nếu phải chọn ra một điểm nhấn, thì đó sẽ là "Tung cánh" ấn tượng. Giai điệu đẹp và bắt tai, mang hơi hướng cổ điển, phối khí hoành tráng đậm đà chất symphony, phần viết cho violin có cấu trúc đủ phức tạp để Hoàng Rob thể hiện kỹ thuật, tạo độ kịch tính, đã giúp cho tiếng đàn của Hoàng Rob "tung cánh" bay cao.

Đây là bản nhạc gây ấn tượng mạnh mẽ ở lần thưởng thức đầu tiên và có thể nghe lại vô số lần sau đó mà không tạo cảm giác nhàm chán chút nào.

Tuy nhiên, có thể nhiều người sẽ thích ca khúc "Sunday love" với khách mời Bùi Lan Hương đảm nhiệm phần vocal.

Đây là sự pha trộn tuyệt vời giữa EDM và dreampop - thể loại nhạc phù hợp nhất để tôn lên chất giọng ma mị cùng lối hát trễ nải của Bùi Lan Hương.

Hoàng Rob dùng tiếng đàn của mình của mình để đối thoại với giọng hát - trong một concept đã khá quen thuộc ở nước ngoài, như album "Live in Boston" của Chris Botti hay "At the movies" của Dave Koz.

"Mùa hè vĩnh cửu" là một chuyến viễn du đủ đầy về mặt cảm xúc, định hình chân dung và con đường giao thoa, đại chúng violin của Hoàng Rob (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp).

Trong khi đó, ca khúc "Giấc mơ giữa đại lộ" với khách mời Hoàng Dũng lại mang nhiều màu sắc R&B. Còn "Bữa tiệc phù hoa" với khách mời Hồ Ngọc Hà là một bản nhạc dance sôi động, nhiệt náo "chính hiệu".

Theo Hoàng Rob, cả ba khách mời đều là những người có nhiều duyên nợ với anh, trong công việc, trong cuộc đời. Đặc biệt, chính anh đã viết ca từ cho bản "Sunday love", mà không ít người đã nhầm tưởng đó là "sản phẩm" của Bùi Lan Hương.

Với những người nghe khó tính, "Mùa hè vĩnh cửu" vẫn thiếu chút biến hóa về phối khí và ngón đàn. Nhưng ở góc độ nghệ sỹ, đây là một chuyến viễn du đủ đầy về mặt cảm xúc, định hình chân dung và con đường giao thoa, đại chúng violin của Hoàng Rob.