Hoàng Phượng lọt top 3 "Diễn viên Châu Á xuất sắc nhất" tại LHP Quốc tế

Hiếm có diễn viên Việt Nam nào đạt nhiều giải tại Liên hoan phim Quốc tế trong vòng chưa đến một năm như cô gái đến từ vùng núi Lạng Sơn, Hoàng Phượng.

Hoàng Phượng vừa đoạt giải "Diễn viên Quốc tế xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Paris 2021, vừa được đề cử và nằm trong top 3 "Diễn viên Châu Á xuất sắc nhất" năm 2021 tại Liên hoan phim Quốc tế Houston lần thứ 54 tại Mỹ.

Tác phẩm điện ảnh "Invisible love" (Tình yêu vô hình) do Hoàng Phượng thủ vai chính cũng dành được 3 giải thưởng lớn là "Giải phim truyện hay nhất", "Giải hợp tác Quốc tế tốt nhất", "Giải thưởng Phim tiểu thuyết hay nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế Paris 2021.

"Invisible love" cũng là phim được đề cử để tranh giải tại Cannes 2021 nhưng do dịch Covid-19, Liên hoan phim Cannes bị hủy, đó cũng là nuối tiếc lớn đối với Hoàng Phượng và đoàn làm phim.

Tạo hình của Hoàng Phượng trong phim "Invisible love".

Liên hoan phim Quốc tế Houston 2021 lần thứ 54 diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của hơn 1.000 tác phẩm điện ảnh đến từ 74 quốc gia trên khắp thế giới. "Invisible love" được Ban Giám khảo Liên hoan phim quốc tế Houston 2021 đánh giá cao. Vai diễn của Hoàng Phượng gây chú ý mạnh mẽ trong nhóm những vai diễn xuất sắc nhất khu vực Châu Á và nhận được 1 trong 3 đề cử "Diễn viên Châu Á xuất sắc nhất".

Liên hoan phim quốc tế Houston tại Hoa Kỳ là liên hoan phim độc lập lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập bởi Hiệp hội Điện ảnh Quốc tế Houston vào năm 1961 với cơ chế tuyển chọn chính thức được thiết lập vào năm 1968. Cùng với Liên hoan phim San Francisco và Liên hoan phim New York, đây là ba liên hoan phim lớn nhất khu vực Bắc Mỹ.

Là một sự kiện văn hóa quan trọng tại Houston vào tháng 4, Liên hoan phim Quốc tế Houston hàng năm thu hút hàng nghìn nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới gửi tác phẩm của mình tới tham dự. Đây cũng là liên hoan phim mà các tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng thế giới như Steven Spielberg, George Lucas và Lý An... lần đầu tiên giành được giải thưởng. Hancock, người đã viết và đạo diễn bộ phim đoạt giải Oscar "The Blind Side" cũng là một trong những người từng được vinh danh tại Liên hoan phim Houston.

Các nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc đại lục như Lục Xuyên, Châu Tấn, Dương Mịch… đều đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim này. Vì vậy, liên hoan phim này còn được gọi là "Nơi sản sinh ra các đạo diễn ngôi sao", "Nơi khám phá những tài năng vĩ đại cho điện ảnh thế giới". Buổi lễ trao giải của liên hoan phim năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây.

Cô gái đến từ vùng núi Lạng Sơn, diễn viên Hoàng Phượng đã đoạt liên tiếp các giải thưởng điện ảnh quốc tế trong vòng chưa đến một năm.

Niềm vui dồn dập đến với "cô gái quê" mộc mạc Hoàng Phượng khi đầu tháng 5, bộ phim điện ảnh "Along the Sea" (Những cô gái bên bờ biển) do Hoàng Phượng thủ vai chính được chính thức khởi chiếu tại nhiều cụm rạp ở Nhật Bản.

"Along the Sea" từng được đề cử tại San Sebastian International Film Festival và Tokyo international Film Festival. "Along The Sea" cũng nhận giải thưởng "Giải phim hay nhất về nạn buôn người" tại Liên hoan Quốc tế Cairo.

""Along the Sea" là một bộ phim với rất nhiều tâm huyết của cá nhân tôi và cả tập thể, đáng để xem và đáng để suy ngẫm. Cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn các bạn! Vì dịch mà tôi và ekip Việt Nam không thể tham dự khoảnh khắc này. Chúc "Along The Sea" chạm đến trái tim của thật nhiều khán giả - trước hết tại Nhật Bản!

Bộ phim có lẽ sẽ gây ra những ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng với cá nhân tôi khi nhận dự án này, tôi thật sự xúc động và đồng cảm với nhân vật nói riêng và những số phận rơi vào hoàn cảnh này nói chung khi có giấc mộng kiếm sống nơi xứ người! Việt Nam mình rất đẹp, dù là gì đi nữa, nhưng trước kia và hiện tại, tôi đều muốn sống và phát triển, cống hiến trên chính mảnh đất quê mình!", Hoàng Phượng chia sẻ.

Hoàng Phượng sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, là một diễn viên tay ngang không qua đào tạo. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần Việt và tính cách mộc mạc. Hoàng Phượng từng là Quán quân học sinh thanh lịch các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc, từng nhận học bổng học tại trường Hữu nghị Việt - Lào. Cô tốt nghiệp khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hiện tại Hoàng Phượng đang là MC của đài Truyền hình VTC.

Hà Thanh