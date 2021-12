Hoa khôi Trà My tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam

Dân trí Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2019 Trà My cùng đoàn công tác đã thực hiện dâng hương tưởng niệm và một số hoạt động khác nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 19/12, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Hoa khôi Trà My cùng đoàn công tác đã thực hiện dâng hương tưởng niệm và một số hoạt động khác nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tham gia các hoạt động kể trên còn có các đại diện đến từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương thành phố Vinh, Nghệ An.

Hoa khôi Trà My cùng đoàn thực hiện hoạt động dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 anh hùng, liệt sĩ, trong đó có 781 liệt sĩ có danh tính.

Tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Hoa khôi Trà My cũng dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn dâng hương kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Kết thúc chuyến đi, Hoa khôi Ảnh Trà My đã ghé thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, thăm hỏi và động viên các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Chia sẻ về chuyến đi, Hoa khôi Ảnh Trà My cho biết, cô luôn cảm thấy may mắn vì dù được sinh ra trong thời bình nhưng đã có cơ hội hiểu sâu sắc về sự hi sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Với lòng biết ơn vô hạn, Trà My mong muốn các hoạt động của mình sẽ lan tỏa tích cực tới cộng đồng trẻ, đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, anh hùng liệt sĩ, Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2019 đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà tới các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Nhật Phương