Hình ảnh ngọt ngào hiếm hoi của Son Ye Jin và Hyun Bin trong kỳ trăng mật

Cuối tháng 3 vừa rồi, Son Ye Jin và Hyun Bin đã tổ chức hôn lễ riêng tư và ấm cúng tại Hàn Quốc. Đám cưới của họ chỉ có sự góp mặt của người thân, bạn bè và chỉ một vài hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ được công ty quản lý của hai nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội và trang web chính thức.

Gần hai tuần sau đám cưới, trung tuần tháng 4/2022, cặp đôi rời Hàn Quốc sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật. Một số nguồn tin cho biết, cặp tình nhân "vàng" của làng giải trí xứ Hàn dự định ở Mỹ hưởng trăng mật trong khoảng hai tuần.

Vốn là hai nghệ sĩ hạng A của Hàn Quốc, khi sang tới Mỹ, cặp đôi vẫn được fan nhận ra và xin chụp ảnh. Cặp đôi khéo léo và lịch sự từ chối fan khi họ muốn chụp hình hai vợ chồng họ tại sân bay.

Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi cuối tháng 3/2022 (Ảnh: Sina).

So với việc ở Hàn Quốc, tại Mỹ, họ không bị giới săn tin bám sát và chụp hình thường xuyên. Do vậy, cặp đôi đã có những ngày tháng tự do và ngọt ngào bên nhau. Đầu năm 2019, cặp đôi từng bị bắt gặp hò hẹn tại Mỹ nhưng khi đó, họ phủ nhận việc yêu nhau và khẳng định, chỉ tình cờ gặp nhau tại Mỹ.

Trong bức ảnh hiếm hoi ghi lại hình ảnh của Hyun Bin và Son Ye Jin tại Mỹ vừa được chia sẻ, cặp đôi nắm tay nhau rất tình cảm. Hai nghệ sĩ diện giày đôi, ăn mặc giản dị và trẻ trung với đồ thể thao. Son Ye Jin khoác tay chồng không rời còn Hyun Bin giúp vợ cầm túi và trò chuyện vui vẻ với cô khi hai người cùng đi dạo trên một con phố tại Mỹ.

Được biết, chuyến đi trăng mật lần này của hai vợ chồng không có trợ lý hay người quản lý đi theo cùng. Mọi hoạt động và lịch trình đều do hai vợ chồng tự thu xếp.

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức về chung một nhà sau hơn hai năm hò hẹn. Cặp đôi bén duyên từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - Hạ cánh nơi anh (năm 2020). Mối quan hệ và cuộc hôn nhân của họ được fan ủng hộ nhiệt tình từ những ngày đầu. Cặp đôi được khen xứng đôi vừa lứa về danh tiếng, độ giàu có và ngoại hình hoàn hảo.

Son Ye Jin và Hyun Bin được fan chào đón tại Mỹ khi tới đây nghỉ tuần trăng mật (Ảnh: Dispatch).

Cặp đôi có mặt tại Mỹ từ ngày 12/4 (Ảnh: Dispatch).

Son Ye Jin và Hyun Bin mong muốn có một kỳ nghỉ riêng tư và ngọt ngào (Ảnh: Dispatch).

Hyun Bin từ chối sự tiếp cận của người hâm mộ khi ở Mỹ hưởng tuần trăng mật (Ảnh: Twitter).

Hình ảnh hiếm hoi về cặp tình nhân Son Ye Jin và Hyun Bin trong kỳ nghỉ trăng mật tại Mỹ (Ảnh: Weibo).

Được biết, từ giờ tới cuối năm, Hyun Bin chưa nhận lời tham gia dự án điện ảnh mới. Vợ anh, nữ diễn viên Son Ye Jin cũng mới thông báo rút khỏi dự án Tree Dies On Its Feet. Dường như, cặp đôi muốn tận hưởng cuộc sống lứa đôi trước khi trở lại với công việc.

Ngày 22/4, truyền thông Hàn Quốc cho biết, Son Ye Jin đã từ chối vai nữ chính trong bộ phim Tree Dies On Its Feet và nữ diễn viên Ha Ji Won được chọn thay thế cô. Các diễn viên khác của phim còn có Kang Ha Neul và Jung Hae In.

Tree Dies On Its Feet kể về cuộc đời của một cụ bà đến từ Triều Tiên, không còn nhiều thời gian để sống. Cháu của bà là một diễn viên nhạc kịch trẻ và quyết tâm giúp bà hoàn thành tâm niệm cuối đời.

Ngoài các diễn viên trẻ nổi tiếng, phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên kỳ cựu Youn Yuh Jung, nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar vào năm 2021.

Son Ye Jin đã quyết định rút khỏi dự án "Tree Dies On Its Feet" để có thêm thời gian cho gia đình (Ảnh: Vogue).