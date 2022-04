H'Hen Niê ám ảnh sau cảnh quay triệu đô la Mỹ của bom tấn "578"

Mới đây, nhà sản xuất "578" tung ra clip tiết lộ hậu trường của đại cảnh hành động hoành tráng nhất trong phim hành động Việt, ở bến cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Theo nhà sản xuất đây chỉ là một trong 5 trận đánh khổng lồ của phim "578".

Hậu trường hoành tráng của phim hành động "578" (Video: Nhà sản xuất).

Đạo diễn hành động Oh Sea Young cho biết, đây là cảnh quay là khó khăn nhất của "578".

Từng đứng sau loạt cảnh hành động của nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới như "Snowpierce", "Avengers: Age of Ultron", "All of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống)", thắng giải "Chỉ đạo võ thuật xuất sắc" tại giải thưởng Rồng Xanh (Blue Dragon), Oh Sea Young vẫn phải thừa nhận những cảnh hành động của "578", đặc biệt là ở cảng Đình Vũ là một thử thách trong sự nghiệp của ông.

Đạo diễn Oh Sea Young cũng từng nói phim "578 là phim hành động nguy hiểm nhất".

Đoàn phim mất gần 20 ngày quay trong thời tiết khắc nghiệt, thực hiện các đại cảnh dàn dựng lớn (Ảnh: Nhà sản xuất).

Đạo diễn hình ảnh của phim - Morgan Schmidt - cũng thừa nhận: "Cảnh Đình Vũ chính là bối cảnh khó khăn nhất trong "578", một khu cảng đẹp, địa điểm vô cùng tuyệt vời để quay nhưng đi cùng với đó là vô vàn thử thách".

Đây là một khu cảng rộng lớn như một ma trận gần 20.000 m2 vuông với hơn một chục nghìn container. Cảng Đình Vũ cũng là biên giới biển, ngoài an ninh cảng và ban lãnh đạo, bến cảng còn được quản lý bởi bộ đội biên phòng nên việc ra vào cảng rất phức tạp, bắt buộc phải sử dụng thẻ tên và nhận dạng khuôn mặt.

Khi đạo diễn Lương Đình Dũng đòi hỏi đưa nhân vật chính vào khu cảng với hàng chục nghìn thùng container để dàn dựng trận đại chiến, nhiều người đã nghĩ đây là yêu cầu không tưởng.

Rất may đoàn phim nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cảng Đình Vũ, được cho sử dụng 4 chiếc xe nâng chuyên dụng, mỗi chiếc trị giá hơn một triệu đô la Mỹ trong suốt quá trình quay và chỉ để phục vụ cho việc di chuyển nâng, xếp thùng container theo ý đồ dàn trận của đạo diễn.

Ngoài ra, đoàn phim phải huy động 57 chiếc xe container để xuất hiện trong các cảnh quay theo yêu cầu của đạo diễn.

Đoàn phim phải huy động 57 chiếc xe container để xuất hiện trong các cảnh quay theo yêu cầu của đạo diễn (Ảnh: Nhà sản xuất).

Nhà sản xuất phải thuê 7 chiếc xe đèn cao 25 m huy động từ cả cảng Hải Phòng và Hà Nội để đáp ứng ánh sáng cho những cảnh quay hành động lớn và chuẩn bị gần 200 cà lê, mỏ lết, kìm mỏ quạ chỉ để chuẩn bị cho một trận đánh.

Đạo diễn Hành động Hàn Quốc quá ngỡ ngàng khi "578" có thể vào cảng lớn như vậy. Trên thế giới việc vào cảng quay phim cũng là điều cực khó vì tốn kém. Nếu thuê riêng bối cảnh, thuê thùng container và các phương tiện xe container theo giá thị trường khoảng gần 7 tỷ đồng, còn tính chi phí, trung bình mỗi ngày tốn gần một tỷ đồng. Ê-kíp dự định quay trong vòng 10 ngày nhưng cuối cùng thời gian đội lên gấp đôi.

Gần 20 ngày quay trong thời tiết khắc nghiệt, thực hiện các đại cảnh dàn dựng lớn cùng sự phối hợp của gần 300 diễn viên và ê-kíp, gần như ngày nào cũng có thành viên bị thương và rất nhiều người phải nhập viện. Thời gian quay kéo dài từ 6h tối ngày hôm trước tới 4-6h sáng ngày hôm sau, nhưng để quay được, ê-kíp phải đến chuẩn bị từ 2 hoặc 3h chiều.

Không chỉ thế, Lương Đình Dũng còn yêu cầu các nhân vật đằm mình trong nước, dưới cơn mưa lớn khi thực hiện các cảnh đánh nhau để tăng cảm giác u tối và nguy hiểm. Điều này khiến cho mọi việc khó khăn hơn gấp mười. Để phục vụ cho các cảnh mưa, nhiều dàn mưa phức tạp đã được huy động, mỗi ngày ê-kíp phải dùng tới 20.000 - 30.000 lít nước.

Thời tiết lúc quay đại cảnh hành động bến cảng khoảng 8-10 độ C, rét buốt, gió biển, quay đêm và mưa. Điều này ảnh hưởng rất tiêu cực tới sức khỏe và thể trạng của cả diễn viên và toàn bộ đoàn. Rất nhiều đêm, ê-kíp chỉ có thể quay được 2 đại cảnh, thể trạng diễn viên đi xuống khiến toàn bộ việc quay của cả đoàn phải dừng lại.

Đoàn phim quay trong cái lạnh tê tái (Ảnh: Nhà sản xuất).

3h sáng, 8 độ C, chân H'Hen Niê, võ sư Tuấn Hạc run lên vì quá lạnh không thể quay. H'Hen Niê phải thốt lên: "Sợ quá. Tôi ám ảnh cái lạnh, ám ảnh nước, Hen về không dám tắm, bật nước mà nước chưa nóng là không dám đụng vào. Tôi luôn phải tự nhủ: "Cố lên, cố lên, cố lên…".

Đạo diễn Lương Đình Dũng xót xa khi thấy diễn viên dầm mưa trong thời tiết lạnh buốt nhưng công việc vẫn phải là công việc. Các diễn viên khi xem lại cảnh quay cũng phải thừa nhận, chính sự nghiêm khắc của Lương Đình Dũng đã giúp họ hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

"578: Phát đạn của kẻ điên" là hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ của người cha tên Hùng. Trên hành trình săn đuổi và bị săn đuổi nghẹt thở "đơn thương độc mã", người cha nhận ra mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối phía sau.

Bộ phim được dán nhãn C18+ dành cho người trên 18 tuổi. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, đây là điều tất yếu vì các phân cảnh hành động của phim có thể chứa đến 91% yếu tố bạo lực. Phim ấn định ngày ra mắt khán giả Việt Nam vào 20/05.