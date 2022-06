Hé lộ cuộc hôn nhân của Ngọc Anh 3A với chồng Tây U60 sau bạo bệnh

Tại buổi ra mắt liveconcert Trở về ngày yêu thương sẽ diễn ra đầu tháng 7 tới tại Hà Nội, ca sĩ Ngọc Anh - cựu thành viên nhóm Tam ca 3A tâm sự về cuộc sống, âm nhạc... (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Lần trở về Việt Nam lần này đối với Ngọc Anh có ý nghĩa như thế nào?

- Trên đường từ sân bay trở về, tôi dâng trào niềm xúc động khi ngắm dáng hình quê hương, ngắm những hàng cây, ngọn cỏ và từng mái nhà hiện lên sau cửa kính ô tô. Tất cả đều quá đỗi thân thương.

Thú thực, tôi vốn là người sợ tiết trời mùa hè nóng nực và không lên kế hoạch trở về vào mùa hè.

Nhưng sau 2 năm trải qua dịch Covid-19, tôi nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống này mong manh quá, mình không nhất thiết phải cầu kì, nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần được trở về, gặp người thân, làm những việc có ích là tôi cảm thấy vui.

Đặc biệt, ông xã (anh John Gallander - PV) là người thôi thúc tôi trở về. Anh từng có 6 năm làm việc tại Việt Nam. Thời gian dịch bệnh, tình cờ nghe được ca khúc Bonjour Vietnam (Xin chào Việt Nam) do ca sĩ Quỳnh Anh thể hiện trên YouTube, anh đã bật khóc như một đứa trẻ...

Anh đưa tôi trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Anh yêu Việt Nam, anh nhớ Việt Nam vô cùng!

Ngọc Anh: "Chồng tôi thường nói, chính tôi và chú cún nhỏ đã cứu anh sống sót" (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Mới đây, chị có chia sẻ hình ảnh đưa chồng đi điều trị tại Đà Nẵng. Liên tiếp những biến cố xảy đến sau khi kết hôn, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi?

- Một năm sau khi kết hôn, chồng tôi bị đột quỵ. Trong 3 tuần, tôi trải qua những cảm xúc khác nhau. Tuần đầu tiên, tôi tập trung cao độ, mạnh mẽ, kiên cường, tưởng chừng không biết sợ để lo cho anh. Tôi thấy mình như con robot được kích hoạt để một mình đương đầu chống chọi mọi thứ, dường như không thể suy sụp.

Sau tuần đầu tiên, tôi bắt đầu sợ, khóc và tự an ủi mình. Rất may, sau 3 tuần ông xã được trở về nhà. Hiện tại, nửa người trái của anh vẫn yếu. Đó là lý do khi về Việt Nam, tôi đưa anh đi vật lý trị liệu.

Dù cơ thể mệt mỏi nhưng anh vẫn rất lạc quan, vô tư, không kêu than. Tôi giống như y tá, ép anh uống thuốc, động viên anh tập luyện. Sự vui vẻ của anh khiến tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Còn bản thân tôi, có lẽ mọi người cũng biết, tháng 6 năm ngoái tôi phải mổ u. Chính ông xã lại là người lo liệu tìm bác sĩ cho tôi. Lúc đầu tôi sợ ca mổ không thành công. Nhưng rất may, mổ xong sức khỏe tôi đã ổn định hơn.

Chị có thể chia sẻ chuyện hôn nhân của mình sau hàng loạt những thử thách?

- Mấy năm vừa rồi như lửa thử vàng, hiện tại tôi thấy hôn nhân của mình viên mãn. Thời điểm phải nằm trên giường bệnh, ông xã tôi luôn lạc quan. Ngày nào anh cũng hôn, nắm chặt tay vợ, anh khoe với bác sĩ: "Đây là vợ tôi", "Vợ tôi cứu tôi này".

Lý do anh nói như vậy là bởi, ngày anh xảy ra chuyện, tôi đang trả lời phỏng vấn gần anh. Tôi gây tiếng động khiến chú cún cựa quậy động vào anh. Anh muốn ôm chú cún mà không thể nào ôm.

Tôi phát hiện ra điều kì lạ, quay sang thấy mặt anh đã méo đi, ngay lập tức tôi gọi cứu thương. 4 phút là lực lượng y tế có mặt, họ sơ cứu và nói chỉ cần chậm 20 phút là không thể cứu được anh.

Ngọc Anh và ông xã luôn dành cho nhau những nụ hôn mỗi ngày (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Chị nói anh John Gallander là chiếc "phao" đầu tiên chị "vớ được" khi chuyện tình cảm rơi vào bế tắc, bản thân chị đang chìm trong sự tuyệt vọng. Vậy không biết chị và chồng quen nhau trong hoàn cảnh nào?

- Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Sau này tôi mới biết, hóa ra anh đã theo dõi và nhắn tin trên Facebook cho tôi từ cách đó một năm trước mà tôi không để ý.

Anh rất thích những bức ảnh tôi dạo chơi phố cổ, ngồi xích lô ở Việt Nam. Từng có thời gian làm việc ở Việt Nam, anh yêu vẻ đẹp của những cô gái Việt.

Sau này mỗi năm anh đều cố gắng về thăm Việt Nam một lần. Từ lúc chúng tôi quen biết đến làm bạn, rồi yêu thương nhau là cả một quá trình.

Tôi không phải túyp người có thể sống cô đơn, có lẽ tôi yếu đuối. Nếu không yêu, tôi có cảm giác không thở được.

Anh John là "chiếc phao" đầu tiên tôi vớ được lúc tưởng "chết đuối" trong lòng, khi chuyện tình cảm đang rơi vào bế tắc. Có lẽ trời thương nên cho tôi chiếc phao tốt.

Ngọc Anh bộc bạch: "Khi chứng kiến nhiều người thân yêu với tôi ra đi, tôi nhìn cuộc sống bằng cặp mắt yêu thương hơn và đơn giản hơn" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Trong 2 đêm nhạc sắp tới, ngoài ca khúc "Bài không tên cuối cùng", "Romance 2", "Im lặng đêm Hà Nội"… của nhạc sĩ Phú Quang thì lần hiếm hoi Ngọc Anh sẽ hát "Giết người trong mộng'' của Phạm Duy ở sân khấu Thủ đô. Lý do gì khiến chị chọn ca khúc này?

- Không phải cuộc đời cứ phải đau đớn, phải đầy nước mắt tôi mới có thể hát được Giết người trong mộng hay những ca khúc về thân phận người, về những đau đớn trong tình yêu. Tôi hát bằng sự tận cùng của năng lượng và cảm giác.

Điều thú vị là lâu lâu chồng tôi lại ngồi say sưa nghe những ca khúc mà vợ hát. Bài anh hay nghe nhất là Giết người trong mộng, anh có thể hát được vài câu. Đó là điều khiến tôi thấy hạnh phúc. Chính vì chồng thích ca khúc này nên tôi chọn hát trong đêm nhạc vào tháng 7 tới.

Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, chị chiêm nghiệm điều gì về hôn nhân, hạnh phúc?

- Tôi có được một bài học. Trước đây tôi luôn luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác, còn giờ đây tôi mềm mỏng hơn. Nếu mình cứng rắn quá đàn ông sẽ không vui. Nhưng đừng để điều gì vượt quá giới hạn, bản thân mình cũng phải là người biết điều.

Rất may, chồng tôi là người biết chia sẻ, còn tôi cũng không phải cô vợ lười, tôi luôn hết lòng với chồng. Tôi thấy câu nói "của chồng công vợ" trong văn hóa Việt rất hay.

Tâm trạng của chị thế nào khi những người thân thuộc với mình như nhạc sĩ Phú Quang, Ngọc Châu đều đã giã từ cõi tạm...

- Khi chứng kiến nhiều người thân yêu với tôi ra đi, tôi nhìn cuộc sống bằng cặp mắt yêu thương hơn và đơn giản hơn.

Bây giờ không còn là lúc tôi phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa, không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm áo gạo tiền mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái mười năm để được nắm tay nhau mỗi ngày…

Nên sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau chính là điều cần làm nhất, không chỉ cho tình yêu đôi lứa mà với cả tình yêu cha mẹ, con cái, gia đình, bạn bè và công việc… tôi luôn hết lòng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc.

Trở về, ai tôi cũng muốn gặp. Tôi ngắm từng gương mặt, lưu lại từng khoảnh khắc...

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!