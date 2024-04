Hàng nghìn người dự lễ hội Nghinh Ông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Sáng 18/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã đổ về vùng ven biển huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) tham dự lễ hội Nghinh Ông tại Lăng Ông Nam Hải.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn của ngư dân vùng biển ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Rất đông người dân đổ về dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu ngay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: CTV).

Tục thờ cá Ông - lễ hội Nghinh Ông là một nét văn hóa đặc sắc, hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của cư dân miền biển. Lễ hội là dịp để bà con cầu mong được mưa thuận gió hòa, ngư dân vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai khi hành nghề trên biển để đánh bắt được nhiều tôm, cá, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, kêu gọi các ngành, các cấp, người dân và Ban trị sự Lăng Ông Nam Hải tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, duy trì bản sắc tốt đẹp của lễ hội Nghinh Ông.

"Bà con ngư dân cùng quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục bám biển ra khơi đánh bắt, mang nhiều sản phẩm về làm giàu cho gia đình và quê hương, cũng như giữ vững tinh thần, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", bà Cẩm chia sẻ.

Đoàn tàu ra biển Nghinh Ông (Ảnh: CTV).

Theo tương truyền, cá Ông là vị thần hộ mệnh cho người dân đi biển. Khi sóng to gió lớn, cá Ông sẽ xuất hiện để bảo vệ ngư dân và tàu thuyền được an toàn. Khi cá Ông lụy, ngư dân sẽ tổ chức an táng và thờ cúng trang trọng.

Năm 2010, ngư dân huyện Đông Hải đã phát hiện và đưa vào bờ một cá Ông nhám dài 9,7m, nặng khoảng 13 tấn. Sau đó, Viện Hải dương học Nha Trang xử lý xác, ướp hóa chất bảo quản. Hiện xác cá Ông được đặt trang trọng tại Lăng Ông Nam Hải để phục vụ ngư dân, du khách hành hương, chiêm bái.