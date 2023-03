Hai tài tử đình đám xứ Hàn vướng cáo buộc trốn thuế, phạt hàng chục tỷ đồng

Lee Byung Hun phản hồi cáo buộc bị phạt gần 2 tỷ đồng vì trốn thuế

Ngày 28/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tài tử Lee Byung Hun và công ty quản lý BH Entertainment bị Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra thuế bất thường vào tháng 9/2022. Nam diễn viên bị phạt 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng) và trốn thuế.

Trang tin này còn chỉ ra việc tài tử xứ Hàn từng mua một tòa nhà 10 tầng tại khu Yangpyeong, Seoul (Hàn Quốc) và bán tòa nhà này vào năm 2021 để kiếm khoản lợi nhuận khoảng 10 tỷ won (khoảng 180 tỷ đồng).

Tài tử Lee Byung Hun (Ảnh: HB Entertainment).

Ngay lập tức, phía công ty BH Entertainment đã lên tiếng khẳng định, Lee Byung Hun bị phạt nhưng không liên quan tới vấn đề trốn thuế. Đại diện công ty lên tiếng: "Lee Byung Hun chưa bao giờ trốn thuế trong suốt 30 năm qua. Đó là một sai sót trong quy trình xử lý kế toán với một khoản tiền của nam diễn viên. Mức phạt bổ sung được đưa ra ở giai đoạn điều chỉnh cách xử lý kế toán chứ không phải trốn thuế".

Lee Byung Hun là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, từng tham gia đóng phim tại Hollywood. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, đời tư của Lee Byung Hun cũng gây xôn xao. Nam diễn viên từng bị tố lừa tình và ngoại tình khi vợ đang mang bầu.

Những lùm xùm đời tư từng khiến Lee Byung Hun suýt đánh mất sự nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại, tài tử họ Lee vẫn giữ vững được vị trí diễn viên hạng A và là cái tên bảo chứng thành công cho các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Byung Heon và vợ (Ảnh: Newsen).

Sắp tới, khán giả sẽ gặp Lee Byung Hun trong dự án The Match.Trong phim, Lee Byung Hun sẽ đảm nhận vai kỳ thủ Jo Hoon Hyeon, người nhận ra tài năng của cậu bé 10 tuổi Lee Chang Ho (Yoo Ah In đóng) và xem cậu như một đệ tử. Jo Hoon Hyeon đã dạy cậu bé ngay sau khi đạt được giải đấu cờ vây thế giới. Trong mắt học trò, Hoon Hyeon là một giáo viên vừa khắc nghiệt vừa ấm áp.

The Match được xem là một trong những dự án truyền hình đáng chờ đợi của Hàn Quốc trong năm 2023 vì quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng Lee Byung Hun và Yoo Ah In. Tuy nhiên, bế bối sử dụng chất cấm của Yoo Ah In đang khiến nhà phát hành và sản xuất bộ phim The Matchđau đầu. Yoo Ah In bị khán giả quay lưng và đứng trước nguy cơ cấm sóng vì bê bối đời tư.

Kwon Sang Woo bị phạt gần 18 tỷ đồng vì mua siêu xe

Chiều 28/2, tờ Aju Economy đưa tin, tài tử Kwon Sang Woo bị Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra trốn thuế từ năm 2020 và nhận mức phạt lên đến 1 tỷ won (18 tỷ đồng).

Kwon Sang Woo phải nộp phạt 1 tỷ won (18 tỷ đồng) mà Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu (Ảnh: Instagram).

Tài tử Nấc thang lên thiên đường bị nghi trốn thuế khi mua 5 chiếc siêu xe Maybach, Ferrari và Rolls-Royce thông qua công ty quản lý Soo Company. Theo luật Hàn Quốc, mua xe dưới danh nghĩa doanh nghiệp sẽ được giảm thuế so với danh nghĩa cá nhân. Do vậy, Kwon Sang Woo bị nghi ngờ sử dụng mánh khóe trốn thuế.

Ngay lập tức, công ty Soo Company - đại diện của Kwon Sang Woo đã lên tiếng về vụ việc này. Họ giải thích, sự chênh lệch tại thời điểm phân bổ lỗ và lãi của công ty trên báo cáo thuế dẫn đến nghi vấn là hành vi trốn thuế. Sau khi rà soát lại báo cáo, phía Kwon Sang Woo đã tự nguyện nộp đủ 1 tỷ won (18 tỷ đồng) mà Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu.

Trước đó, Kwon Sang Woo từng được Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc bình chọn là công dân nộp thuế tiêu biểu năm 2005. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Kể từ đó, tài tử hoạt động tích cực với tư cách gương mặt đại diện danh dự của Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc.

Kwon Sang Woo và vợ - người đẹp Son Tae Young (Ảnh: Newsen).

Kwon Sang Woo là một ngôi sao có tiếng tại Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Nấc thang lên thiên đường, Thám tử gà mơ, Sát thủ vô cùng cực, Cám dỗ… Ngoài sự nghiệp rực rỡ, anh còn được ngưỡng mộ nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc với Á hậu Hàn Quốc - Son Tae Young.

Ngoài đóng phim, vợ chồng tài tử đầu tư bất động sản, kinh doanh công ty mỹ phẩm và chuỗi cửa hàng cà phê. Tháng 12/019, đài MBC (Hàn Quốc) đưa Kwon Sang Woo vào danh sách đại gia bất động sản của showbiz xứ Hàn với khối tài sản 560 tỷ won (hơn 10 nghìn tỷ đồng).