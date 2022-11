Grammy 2023: Taylor Swift trượt đề cử Album của năm, BTS được đề cử

Mới đây, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ đã công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 65. Tại những hạng mục quan trọng nhất như Bản thu âm của năm, Album của năm, Ca khúc của năm đều xuất hiện những cái tên nặng ký vào được đánh giá là xứng đáng như Beyoncé, Adele, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lizzo…

Bên cạnh đó, không ít tranh luận trái chiều, như việc giai điệu phổ biến trên Tiktok - ABCDEFU do nữ ca sĩ sinh năm 2004 Gayle thể hiện lọt đề cử Ca khúc của năm.

Nhóm nhạc BTS xuất hiện trong danh sách đề cử Grammy 2023 (Ảnh: Naver).

Nhóm BTS tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được đề cử hạng mục MV của năm tại Grammy 2023 cho ca khúc mới nhất Yet To Come. Đây là năm thứ 3 liên tiếp nhóm BTS nhận được đề cử hạng mục Màn trình diễn Pop song ca/Nhóm xuất sắc với ca khúc My Universe kết hợp cùng Coldplay.

Tại Grammy 2023, Beyoncé dẫn đầu với 9 đề cử, Kendrick Lamar xếp sau với 8 đề cử, Adele và Brandi Carlile đồng hạng với 7 đề cử. Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled và Randy Merrill là những nghệ sĩ giành được 6 đề cử.

Theo Variety, đề cử của các hạng mục quan trọng nhất phần lớn đúng như dự đoán. Beyoncé, Adele, Harry Styles, Kendrick Lamar và Lizzo là 5 ứng cử viên được đề cử trong 3 hạng mục hàng đầu bao gồm Bản thu âm của năm, Album của năm và Bài hát của năm.

Với tổng cộng 88 đề cử Grammy trong sự nghiệp, Beyoncé trở thành một trong hai nghệ sĩ có đề cử Grammy nhiều nhất lịch sử.

Tại Grammy 2023, Beyoncé dẫn đầu với 9 đề cử (Ảnh: News).

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho Taylor Swift khi album Red (Taylor's Version) đã trượt đề cử Album của năm. Red (Taylor's Version) là bản tái thu âm album Red của Taylor phát hành năm 2012. Năm 2014, Red phiên bản đầu tiên được đề cử tại Grammy lần thứ 56 nhưng cuối cùng Taylor trượt giải Album của năm.

Nữ ca sĩ từng thú nhận, cô đã rất kỳ vọng vào Red nên việc để mất giải Album của năm vào tay Daft Punk khiến cô đau đớn. Red (Taylor's Version) là album có ý nghĩa lớn với Taylor.

Fan của Taylor hi vọng, nữ ca sĩ sẽ giành chiến thắng trong hạng mục Ca khúc của năm cho All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film). Đây là một trong những ca khúc được người hâm mộ Taylor đánh giá là hay nhất của cô.

Taylor Swift trượt đề cử Album của năm với bản tái thu âm "Red (Taylor's Version)" (Ảnh: Getty Images).

Sau khi đề cử Grammy 2023 được công bố, Taylor Swift đã chia sẻ lên mạng xã hội: "Có rất nhiều tin vui đang khiến tôi quay cuồng ngày hôm nay nhưng All Too Well 10 là bài hát tôi tự hào nhất, trong số tất cả các ca khúc mà tôi sáng tác.

Bài hát được đề cử Ca khúc của năm tại giải Grammy, một giải thưởng mà tôi chưa bao giờ có vinh dự chiến thắng, nhằm tôn vinh khả năng sáng tác... Điều này là một dấu mốc lớn và khó tin.

Tôi cũng muốn lan man về sự kỳ diệu và bí ẩn của thời gian và số phận, cũng như việc đòi lại quyền sở hữu nghệ thuật của mình. Tôi nghĩ mình sẽ hét lên trong 10 phút liền. Điều này sẽ không xảy ra nếu tôi không có các bạn".

Taylor Swift sẽ cạnh tranh giải thưởng Ca khúc của năm tại Grammy 2023 cùng những gương mặt đình đám như Adele với Easy on me, Beyoncé với Break My Soul, Harry Styles với As It Was... Giới chuyên gia nhận định, đây là một cuộc chiến căng thẳng và khó đoán.

Lễ trao giải Grammy 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 6/2/2023.