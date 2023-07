Giọng ca "Nothing Compares 2 U" Sinéad O'Connor qua đời ở tuổi 56

Trong chia sẻ chính thức đầu tiên, đại diện của gia đình nữ ca sĩ Sinéad O'Connor nói: "Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của nữ ca sĩ Sinéad O'Connor. Người thân và bạn bè của cô đều đang vô cùng đau buồn và thương tiếc, chúng tôi mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này".

Sinéad O'Connor bắt đầu được biết tới trong thị trường âm nhạc quốc tế kể từ album đầu tay The Lion and the Cobra ra mắt hồi năm 1987 khi bà mới 20 tuổi. Đặc trưng phong cách của O'Connor là cá tính dữ dội và kiểu đầu đinh gần như cạo trọc. Sau này, O'Connor còn cho ra mắt thêm 10 album âm nhạc trong sự nghiệp ca hát được đánh giá là có nhiều thành công.

3 năm sau khi chính thức khởi động sự nghiệp ca hát, O'Connor gây sốt khi hát lại ca khúc đình đám Nothing Compares 2 U theo cách phối mới, đây là một ca khúc ballad được sáng tác bởi nam ca sĩ - nhạc sĩ Prince.

Ca khúc này đã giúp O'Connor chính thức trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế. Khi ấy, O'Connor đã giành giải Đĩa đơn đình đám số 1 thế giới tại giải thưởng âm nhạc Billboard Music Awards. Sau này, trong sự nghiệp, O'Connor còn tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Hồi tháng 1/2022, O'Connor mất đi người con trai 17 tuổi của mình, cậu thiếu niên sau quá trình vật lộn với những vấn đề tâm lý bất ổn của bản thân đã tự tử. O'Connor chia sẻ công khai về sự việc bi kịch này. Sau đó, mọi kế hoạch biểu diễn của O'Connor đều bị gác lại. Sự ra đi của con trai là một cú chấn động quá lớn đối với O'Connor.

Nữ ca sĩ đã có nhiều đăng tải thể hiện sự đau buồn và suy sụp của bản thân sau khi con trai qua đời. Trong đăng tải cuối cùng của O'Connor trên mạng xã hội, nữ ca sĩ viết: "Tôi đã sống như một loài sinh vật chuyên sống về đêm một cách dật dờ. Con trai là tình yêu của cuộc đời tôi, là ánh sáng của linh hồn tôi".

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, O'Connor có một sự nghiệp ca hát tương đối thành công nhưng cũng khá gây tranh cãi. Bà có cách biểu đạt dữ dội trong quá trình biểu diễn, đôi khi, O'Connor còn đưa cả những vấn đề chính trị và tôn giáo vào trong hoạt động biểu diễn của mình.

Có những hành động gây tranh cãi của O'Connor xuất phát từ tuổi thơ bất ổn và mối quan hệ không tốt đẹp với chính mẹ ruột của bà. Sinh ra ở Dublin, Ireland, hồi năm 1966, cha mẹ của O'Connor chia tay khi bà còn rất nhỏ. Về sau này, O'Connor cho biết bà đã phải chịu đựng sự bạo hành của mẹ ruột, điều này đã khiến bà có nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần khi bước vào tuổi trưởng thành.

Trong cuộc hôn nhân đầu của O'Connor với nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds, bà có một người con trai tên Jake nay đã 36 tuổi. Mối quan hệ với một nhà báo có tên John Waters đưa lại cho bà cô con gái Roisin ra đời trong năm 1996.

Phong cách của O'Connor trong những năm tháng cuối đời (Ảnh: New York Post).

Giữa thập niên 2000, O'Connor có thêm hai người con trai từ những mối quan hệ ngắn ngủi. Trong cuộc đời mình, O'Connor đi qua tổng cộng 4 cuộc hôn nhân thất bại, 3 cuộc hôn nhân của bà kéo dài chưa đầy một năm.

Cuộc hôn nhân thứ 4 của bà với chuyên gia trị liệu Barry Herridge kết thúc chỉ sau một tuần kết hôn. Bên cạnh những cuộc hôn nhân thất bại, O'Connor còn đi qua nhiều mối quan hệ tình cảm, các cuộc tình của bà cũng thường chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Hiện tại, nguyên nhân thực sự dẫn tới sự ra đi của nữ ca sĩ Sinéad O'Connor vẫn chưa được gia đình thông báo.