Gia đình Priyanka Chopra "khốn khổ" vì con gái có quá nhiều "vệ tinh"

Nữ diễn viên Priyanka Chopra (Ảnh: Daily Mail).

"Cha của tôi rất lo lắng khi tôi bước sang tuổi 16 và bắt đầu có nhiều bạn nam theo đuổi. Ông đã lo lắng tới mức gọi thợ tới nhà để lắp thêm chấn song cửa sổ trong phòng ngủ của tôi sau khi thấy có những bạn nam theo chân tôi về nhà, thậm chí có người còn leo lên ban công đứng trước phòng ngủ của tôi khi đêm xuống", Priyanka Chopra tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Cha của Priyanka Chopra - bác sĩ Ashok Chopra - đã qua đời hồi năm 2013 vì căn bệnh ung thư. Đây là một mất mát lớn đối với Chopra: "Tôi mất đi người cổ vũ mình nhiệt thành nhất trong cuộc sống. Cha tôi luôn rất phấn khích mỗi khi tôi đạt được một thành tích, nhận thêm một giải thưởng hay được mời tham gia một dự án phim mới. Cha tôi từng rất thích có mặt để xem tôi làm việc thế nào".

Chopra sinh ra ở thành phố Jamshedpur, Ấn Độ. Cha mẹ cô đều là bác sĩ. Cô trở thành Hoa hậu Ấn Độ rồi tiếp tục giành vương miện cao quý nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới hồi năm 2000.

Priyanka Chopra khi đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới hồi năm 2000 (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Priyanka Chopra đã có một sự nghiệp diễn xuất tương đối thành công ở Hollywood, cô cũng đã gây dựng được cuộc sống gia đình ổn định tại đây. Cuộc hôn nhân của cô và nam ca sĩ người Mỹ Nick Jonas (30 tuổi) đã đi qua 5 năm gắn bó.

Priyanka Chopra từng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất và nhận được thù lao cao nhất ở Ấn Độ. Khi còn hoạt động trong showbiz Ấn Độ, Priyanka Chopra đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2016, tạp chí Time (Mỹ) đưa cô vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong hai năm 2017 - 2018, tạp chí Forbes (Mỹ) đưa cô vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Priyanka đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim Hollywood, có thể kể tới phim truyền hình Quantico (2015 - 2018) hay các phim điện ảnh Baywatch (2017), Isn't It Romantic (2019), The White Tiger (2021), The Matrix Resurrections (2021)...

Priyanka Chopra bên chồng (Ảnh: Daily Mail).

Khi Priyanka Chopra hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân với nam ca sĩ Nick Jonas (kém cô 10 tuổi), cô đã phải chịu nhiều chỉ trích, đàm tiếu. Về điều này, Priyanka từng nói: "Mọi người chỉ trích tôi vì tôi hơn chồng 10 tuổi, còn tôi chỉ thấy lạ lùng. Nếu người đàn ông hơn vợ nhiều tuổi, tại sao mọi người không nói gì và không thấy chuyện ấy có vấn đề gì?".

Thậm chí, khi cặp đôi tổ chức hôn lễ, họ đã phải đối diện với những thông tin cho rằng tình yêu giữa hai người chỉ là đóng kịch, chuyện hôn nhân giữa họ chỉ là một hợp đồng đã được đôi bên thống nhất.

Priyanka biết tất cả những điều này nhưng cô không phát ngôn gì, bởi cô cảm thấy những thông tin tiêu cực xoay quanh mối quan hệ tình cảm của cô quá ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Priyanka không muốn để mọi người thấy rằng những thông tin đó có thể tác động được tới cô.

Priyanka từng nói: "Chồng tôi, nhà chồng và gia đình tôi đều tỏ ra tức giận trước những thông tin thất thiệt. Họ rất bực dọc. Nhưng tôi nghĩ rằng bình luận về những điều ngớ ngẩn chỉ chứng tỏ rằng những điều ấy hóa ra lại quan trọng đối với mình. Nhiều người không hiểu cách suy nghĩ đó của tôi".

Priyanka Chopra là một nhan sắc ấn tượng ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Priyanka hiện nay đã tạo dựng được vị thế cho mình ở Hollywood, nói về thành công của mình, Priyanka cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc cô không sợ thất bại.

"Tôi rất thích học hỏi, tôi không sợ thất bại và vì vậy mà tôi không ngại cố gắng nỗ lực với những điều mới mẻ. Tôi đã có nhiều thất bại sau khi đưa ra những lựa chọn mạo hiểm, và khi thất bại, tất cả những gì cần phải làm chỉ là phủi bụi và đứng lên đi tiếp, thử nghiệm với những thứ khác. Thất bại không phải là sự kết thúc của tất cả mọi chuyện", Priyanka nói.