Elizabeth Taylor đi qua 8 cuộc hôn nhân vì... một cuộc tình dở dang?

Tình yêu da diết nhất trong cuộc đời nữ minh tinh Elizabeth Taylor có lẽ là dành cho người đàn ông mà bà không bao giờ có được. Trong cuộc đời mình, minh tinh mắt tím đã đi qua 8 cuộc hôn nhân.

Người đàn ông khiến Elizabeth Taylor yêu thích hơn tất cả

Trong cuộc đời mình, nữ diễn viên Elizabeth Taylor (1932 - 2011) trải qua 8 lần kết hôn rồi ly hôn, nhưng theo giả thuyết được đưa ra trong một cuốn tiểu sử sắp xuất bản kể về cuộc đời nam diễn viên Montgomery Clift (1920 - 1966), bà đã không thể nào có được người đàn ông mà bà yêu thích hơn tất cả những người đàn ông khác.

Cuốn "Elizabeth And Monty: The Untold Story Of Their Intimate Friendship" (Elizabeth và Monty: Chuyện chưa kể về một tình bạn mật thiết) của tác giả người Mỹ Charles Casillo đã khắc họa lại một chuyện tình cảm lạ lùng trong cuộc đời nữ minh tinh mắt tím.

Nam diễn viên Montgomery Clift

Trong cuộc đời mình, Elizabeth Taylor được biết tới là người luôn rất dứt khoát, lạnh lùng mỗi khi bà muốn kết thúc một chuyện tình cảm, thậm chí là một cuộc hôn nhân, nhưng có một người đàn ông dù sa ngã, phiền toái, nhưng luôn khiến bà dành nhiều tình cảm yêu thương, muốn cưu mang, giúp đỡ, đó chính là nam diễn viên đoản mệnh Montgomery Clift.

Một đêm tháng 5/1956, Montgomery Clift (lúc ấy 36 tuổi) lái xe về từ ngôi nhà nơi nữ diễn viên Elizabeth Taylor (lúc này 24 tuổi) đang cùng chung sống với người chồng thứ 2 của bà - Michael Wilding, họ vừa có một bữa tiệc tối để giao lưu giữa các thành viên trong đoàn phim "Raintree County".

Cảm thấy mệt mỏi và thiếu tỉnh táo vì trước đó đã uống rượu và dùng thuốc, Clift lái xe về, nhưng không điều khiển được tay lái, mất kiểm soát và đâm thẳng vào một bốt điện thoại gần nhà nữ diễn viên Elizabeth Taylor. Ngay lập tức, Taylor liền chạy ra, giúp đưa Montgomery Clift ra khỏi xe, lúc này, nam diễn viên đang trong tình trạng bị thương nặng vùng mặt.

Về sau, Elizabeth Taylor kể lại sự việc ấy rằng: "Anh ấy bị chảy máu rất nhiều, tôi ôm anh ấy như thể đang ôm một đứa trẻ trong tay, ru vỗ, an ủi. Anh ấy mở mắt ra và nhìn tôi". Elizabeth Taylor nhận ra Clift đang bị sặc bởi chính những chiếc răng gãy, bà đã nhanh tay xử lý, để Clift có thể thở lại bình thường.

Những người bạn có mặt tại hiện trường khi ấy đều xác nhận rằng chính Taylor đã cứu sống Clift trong giây phút ấy, giữa lúc mọi người đang bối rối chờ xe cấp cứu.

Montgomery Clift được biết đến với những vai diễn trong "A Place In The Sun", "From Here To Eternity" và "The Heiress".

Sự việc này chính là khởi điểm cho việc trượt dốc trong sự nghiệp của Clift, bởi thế mạnh của Clift chính là vẻ đẹp ngoại hình, nhưng vụ tai nạn đã khiến gương mặt ông bị biến dạng, phải can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng diện mạo Clift không bao giờ còn được như trước nữa.

Trước đó, Montgomery Clift được biết đến với những vai diễn trong "A Place In The Sun", "From Here To Eternity" và "The Heiress".

Taylor và Clift là hai ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, từ trước vụ tai nạn nhiều năm, hai người đã rất thân thiết, đã cùng nhau xuất hiện trong nhiều bộ phim, cũng đã nhiều lần, Taylor dùng sức ảnh hưởng của mình để kiếm vai cho Clift, dù có nhiều nhà làm phim không muốn cộng tác với Clift bởi nam diễn viên có phong độ không ổn định, do hệ lụy của việc nghiện ngập.

Theo nhà nghiên cứu tiểu sử Charles Casillo, Elizabeth Taylor không yêu ai một cách "ám ảnh" như cách bà từng yêu Montgomery Clift. Nam tài tử Richard Burton, người từng trải qua hai cuộc hôn nhân với Elizabeth Taylor đã từng thốt lên với Montgomery Clift rằng: "Cô ấy thích tôi, nhưng cô ấy yêu anh".

Elizabeth Taylor yêu đơn phương người đàn ông... đồng tính

Trong cuộc tình lạ lùng này, có một vấn đề mang tính nền tảng, khiến Elizabeth Taylor mãi thất bại trong việc theo đuổi Montgomery Clift, đó là người đàn ông này... đồng tính.

Giữa hai người có những rung cảm, nhưng mọi chuyện không bao giờ có thể diễn ra theo như cách mà Taylor mong muốn, chính điều này đã khiến nội tâm nữ diễn viên bị giằng xé rất nhiều. Theo tác giả Casillo, rất có thể mối tình không thành với Clift đã khiến Taylor về sau liên tiếp đi qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Taylor đã quen biết Clift từ khi còn là một nữ diễn viên trẻ 17 tuổi.

Taylor đã quen biết Clift từ khi còn là một nữ diễn viên trẻ 17 tuổi, diễn xuất bên nam diễn viên hơn mình 11 tuổi trong bộ phim tình cảm lãng mạn "A Place In The Sun" (1951), Taylor bắt đầu một mối tình đơn phương vô vọng.

Ngay từ lần đầu gặp Clift, Taylor đã bị choáng ngợp, bà từng nói: "Montgomery Clift là con người đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhớ trái tim tôi đã ngừng lại một nhịp khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh, nụ cười tinh nghịch, láu lỉnh ấy".

Cả Clift và Taylor khi ấy đều được xem là những biểu tượng đầy sức hấp dẫn trên màn bạc, khi tiếp xúc với Taylor, Clift cảm thấy bất ngờ bởi nam diễn viên không nghĩ mình và Taylor lại ăn ý đến thế, họ nói chuyện rất hợp và luôn khiến nhau cười rất nhiều.

Nhưng Clift không bao giờ thực sự bị thu hút bởi Taylor như những người đàn ông khác. Lần đầu tiên thấy có một bạn diễn không bị hút hồn bởi vẻ đẹp của mình mà chỉ bị thu hút bởi tâm hồn, cách nói chuyện của mình, điều đó có tác động mạnh tới Taylor.

Về phần Clift, nam diễn viên biết Taylor yêu thích mình và có những đùa bỡn nhẹ nhàng để "kích động" người đẹp trẻ tuổi dồn tâm sức cho việc chinh phục mình, dù điều ấy thực sự cũng khiến Clift có những đau đớn nhất định trước những xúc cảm mâu thuẫn dành cho phụ nữ.

Sau đấy, Clift nhận thấy mình đã dấn quá sâu vào mối quan hệ với Taylor, nên anh không che giấu việc mình là người đồng tính với cô nữa. Clift đã nhiều lần xuất hiện với những người đàn ông khác một cách thân mật ngay trước mặt Taylor.

Nhưng Taylor khi ấy chưa hiểu nhiều về thế giới của người đồng tính, hơn thế, cái Tôi của Taylor đã bị tổn thương, người đẹp càng cố gắng chinh phục Clift trong một cuộc đua mà sau này, nữ diễn viên mới hiểu rằng mình mãi mãi thất bại.

Ly hôn liên tục, nhưng Taylor không bao giờ bỏ rơi Clift

Ngay cả khi đã chấp nhận chuyện tình cảm của mình và Clift sẽ chẳng thể đi đến đâu, ngay cả khi Clift đã suy sụp không còn được như trước, Taylor vẫn luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ.

Sau thất bại trong việc chinh phục Clift, Taylor bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên năm 18 tuổi với doanh nhân giàu có - Nicky Hilton. Cuộc hôn nhân như thể địa ngục đối với Taylor bởi người chồng của bà hay say xỉn, rất bạo lực, sau những đau khổ khốn cùng, Taylor ly hôn.

Trong khi đó, Clift vẫn tiếp tục chìm sâu vào vòng xoáy nghiện ngập, khi ở đỉnh cao danh tiếng hồi đầu thập niên 1950, Clift nghiện rượu, nghiện thuốc lá, dùng nhiều chất kích thích. Từ một diễn viên quyến rũ, được yêu thích, Clift trở thành một con người khác, không thể kiểm soát được thái độ và hành động của mình.

Ngay cả khi đã chấp nhận chuyện tình cảm của mình và Clift sẽ chẳng thể đi đến đâu, ngay cả khi Clift đã suy sụp không còn được như trước, Taylor vẫn luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ. Nữ diễn viên vẫn thường ở bên Clift những khi thu xếp được thời gian.

Cuộc hôn nhân thứ hai với nam diễn viên Michael Wilding cũng không hạnh phúc khiến Taylor liên tục bước vào những cuộc tình ngoài luồng, dù vậy, Taylor vẫn không quên Clift và luôn cố gắng giành về cho Clift những vai diễn xuất hiện bên mình, bởi ở thời điểm này, hầu như không còn nhà làm phim nào hứng thú mời Clift cộng tác nữa.

Sau vụ tai nạn xe hơi xảy ra hồi năm 1956, Taylor càng trở nên tận tụy hơn với Clift, chăm sóc cho nam diễn viên đã trở nên suy sụp hoàn toàn vì mất đi gương mặt đẹp đẽ vốn có.

Dù rất nhiều người khuyên nhủ, nhưng Clift không chịu đi cai nghiện.

Dù rất nhiều người khuyên nhủ, nhưng Clift không chịu đi cai nghiện. Trong khi Taylor tiếp tục đi qua những cuộc hôn nhân, bà vẫn giữ Clift ở bên như người bạn tri kỷ. Trong khi Clift ngày càng trượt dài và bị lãng quên ở Hollywood, Taylor vẫn trân trọng người bạn lâu năm này và không bỏ rơi Clift.

Năm 1966, Taylor thỏa thuận thành công với nhà làm phim về việc Clift sẽ đóng cặp với mình trong phim "Reflections In A Golden Eye", để thêm tính thuyết phục, Taylor chấp nhận sẽ mất 1 triệu USD tiền thù lao nếu Clift không thể hoàn tất vai diễn như đã hứa.

Nhưng rồi tới tháng 7/1966, Clift đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì đau tim, một hệ lụy từ việc nghiện ngập suốt nhiều năm tháng, mọi thương lượng của Taylor đều trở thành vô nghĩa khi phim còn chưa bấm máy. Khi Clift qua đời, Taylor đang quay phim ở Ý với người chồng thứ tư - nam diễn viên Richard Burton. Khi tin báo đến nơi, Taylor giam mình trong phòng, khóc lóc vì đau đớn.

Trong lễ tang của Clift, có hai vòng hoa lớn được Taylor gửi đến với tấm thiệp cài trên đó viết rằng: "Yên nghỉ nhé, linh hồn hỗn loạn!". Tác giả Casillo kết luận rằng mối duyên giữa Elizabeth Taylor và Montgomery Clift chính là chuyện tình vô vọng gây cảm động ở Hollywood.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Daily Mail