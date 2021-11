Eddie Redmayne hối hận vì đóng vai chuyển giới trong "Cô gái Đan Mạch"

Dân trí Eddie Redmayne thừa nhận sai lầm khi đóng vai chuyển giới trong "Cô gái Đan Mạch", bộ phim giúp nam diễn viên được đề cử giải Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc và tạo bước ngoặt trong sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, Eddie Redmayne nói anh sẽ không đóng vai người chuyển giới sau bộ phim Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl). Trong phim, nam diễn viên vào vai Lili Elbe - một trong những người đầu tiên trên thế giới phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

"Tôi đóng bộ phim với mục đích tốt đẹp nhưng giờ đây tôi nghĩ đó là sai lầm", Eddie Redmayne thừa nhận. Nam diễn viên còn nói thêm rằng, nếu được lựa chọn lại, anh sẽ từ chối vai diễn này.

Lý do đằng sau sự hối hận này của Eddie Redmayne chính là việc ở Hollywood, hiện tại, các diễn viên là người chuyển giới vốn có rất ít cơ hội được diễn xuất, đóng chính trong phim.

Eddie Redmayne vào vai chuyển giới trong Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl).

"Có rất nhiều người không có cơ hội được đóng phim mà họ xứng đáng. Phải có động thái để xóa bỏ sự chênh lệch này, nếu không thì dư luận sẽ phải bàn tán, tranh cãi mãi mãi", nam diễn từng giành giải Oscar nói.

Cô gái Đan Mạch ra mắt vào năm 2015 dựa trên quyển sách cùng tên của tác giả David Ebershoff với sự tham gia diễn xuất của Redmayne trong vai Lili Ilse Elvenes, một nam họa sĩ và là một trong những người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật chuyển giới từ những năm 1930.

Lili Elbe mất vào năm 1931 sau bốn cuộc phẫu thuật để được là chính mình. Bộ phim mô tả cuộc hành trình biến đổi từ suy nghĩ tới hình dáng của Lili.

Phim từng nhận nhiều sự chỉ trích từ nội dung tới tạo hình của Redmayne khi một nhà văn chuyển giới có tên là Carol Grant cho rằng, cách mô tả, xây dựng nhân vật có phần cường điệu.

Carol còn giải thích rằng, Redmayne không phải là lựa chọn đúng đắn cho vai diễn này mà nên chọn một người chuyển giới thực sự.

Vai diễn trong Cô gái Đan Mạch mang về cho Eddie đề cử Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc.

Theo People, bộ phim có thể không được ra mắt nếu Redmayne từ chối vai diễn. Alicia Vikander, bạn diễn của Redmayne và đảm nhiệm vai Gerda Wegener, vợ của Redmayne trong phim chia sẻ với tờ Insider: "Tôi hoàn toàn hiểu những lời chỉ trích. Chúng ta cần phải thay đổi và đảm bảo người chuyển giới có việc làm".

Eddie Redmayne là người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Tháng 6/2020, khi nhà văn J.K. Rowling - tác giả tiểu thuyết Harry Potter đưa ra phát ngôn kỳ thị người chuyển giới, nam diễn viên lên tiếng phản đối.

"Tôi từng hợp tác cùng Rowling và làm việc với người chuyển giới. Với tư cách người đứng giữa, tôi không bằng lòng với Rowling. Người chuyển giới, phi giới tính đều bình thường. Tôi luôn hiểu họ phải sống khó khăn và chịu chỉ trích thế nào. Họ thật sự chỉ muốn sống yên bình", nam diễn viên nói.

Cô gái Đan Mạch đã nhận được nhiều đề cử tại Oscar 2016, gồm Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Eddie Redmayne, Sản xuất xuất sắc, Thiết kế phục trang xuất sắc. Nữ diễn viên Alicia Vikander của phim đã giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Eddie Redmayne cho rằng, việc nhận vai chuyển giới trong Cô gái Đan Mạch là một sai lầm.

Eddie Redmayne thuộc thế hệ diễn viên tài năng và nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi với vai diễn phụ trong bộ phim truyền hình Animal Ark. Trong vai một thiếu niên với những cảm xúc lẫn lộn khi phát hiện ra cha mình đã đính hôn với người phụ nữ khác sau khi mẹ mất, Eddie đã phô bày những tiềm năng diễn xuất.

Sau đó, anh khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí nhờ siêu phẩm Les Misérable (Những người khốn khổ) vào năm 2012. Nhưng phải đến The Theory of Everything (2015), bộ phim tái hiện cuộc đời của nhà vật lý học Stephen Hawking, Eddie Redmayne thực sự trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood.

Vai diễn mang về cho anh giành giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc và giúp anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất từng giành giải Oscar trong lịch sử. Sau vai diễn này, con đường sự nghiệp của Eddie trải đầy hoa hồng. Một năm sau Theory of Everything, Eddie tiếp tục tỏa sáng và khẳng định tài năng diễn xuất trong Cô gái Đan Mạch.

Diễn xuất xuất thần của Eddie Redmayne trong "Cô gái Đan Mạch"

Mi Vân

Theo Insider