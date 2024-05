Đường Yên khoe dáng tại Cannes, sắp thoát "kiếp ngủ đông"

Ngày 15/5 (giờ Pháp), thảm đỏ ngày 2 của LHP Cannes 2024 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Naomi Campbell, Quan Hiểu Đồng, Đường Yên, người đẹp Thái Lan Chompoo Araya...

Đường Yên đang có mặt tại Cannes (Pháp) để tham dự LHP Cannes 2024 (Ảnh: Sina).

Ngày thứ hai của LHP Cannes 2024 là buổi công chiếu phim Furiosa: A Mad Max Saga và The Girl With The Needle. Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Đường Yên nhận được sự quan tâm của báo giới với vẻ ngoài trẻ trung, dáng vóc thanh mảnh.

Hậu sự kiện, Đường Yên cũng tung loạt ảnh cô tạo dáng trên bờ biển Cannes. Mỹ nhân sinh năm 1983 nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung. Diện chiếc đầm ôm sát lấp lánh, Đường Yên khoe trọn đường cong gợi cảm.

Trước khi có mặt trên thảm đỏ LHP Cannes 2024, Đường Yên được báo giới Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt. Mỹ nhân sinh năm 1983 bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Người tình kim cương, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiên kim nữ tặc, Hoạt sắc sinh hương...

Đường Yên sở hữu lượng người hâm mộ đông không thua kém các đồng nghiệp và được yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài ngọt ngào.

Mỹ nhân 41 tuổi được khen ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: Sina).

Trong nhiều năm, Đường Yên được xếp vào nhóm tiểu hoa đán cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đường Yên quyết định rút khỏi làng giải trí để lập gia đình với người đồng nghiệp La Tấn vào năm 2018 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong khi đồng nghiệp liên tục gia nhập đoàn phim, Đường Yên sống rất kín tiếng và tập trung chăm sóc gia đình.

6 năm qua, cô không đóng phim mới, ít xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Bộ phim gần nhất mà cô góp mặt mang tên Yến Vân Đài ra mắt vào năm 2020 nhưng được quay từ trước khi cô sinh con. Cái tên Đường Yên bị đánh giá bỏ lại khá xa so với những diễn viên cùng lứa.

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên sinh năm 1983 không sợ lép vế so với bạn đời hay những chị em cùng lứa. Năm 2021, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Đường Yên cho biết, ưu tiên cuộc sống của cô hiện tại đã khác xưa.

Đường Yên tạm dừng đóng phim gần 6 năm để tận hưởng cuộc sống cá nhân, chăm sóc gia đình (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên thừa nhận, trong quá khứ, cô làm việc không mệt mỏi, nay xuất hiện tại sự kiện, vài tiếng sau lại có mặt tại phim trường, làm việc không có ngày nghỉ thì giờ đây cô muốn dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cô con gái nhỏ hay trò chuyện với những người thân yêu.

Đường Yên tâm sự, cô từng tổn thương bởi mối quan hệ trong quá khứ nên khi gặp được La Tấn và được anh chăm sóc chu đáo, người đẹp thực sự rất trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại.

La Tấn thuộc mẫu người đàn ông ngọt ngào và lãng mạn. Anh gây bất ngờ cho bạn đời bởi những món quà nhỏ, bất ngờ trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, cặp đôi dọn về sống tại căn hộ gần nhà bố mẹ Đường Yên để cô có thể ở gần, tiện chăm sóc, gặp gỡ đấng sinh thành.

Đường Yên và chồng ít khi bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng, cũng không khoe khoang về chuyện tình cảm của họ với công chúng. Tuy nhiên, trong mắt đồng nghiệp, cuộc hôn nhân của Đường Yên và La Tấn rất đáng ngưỡng mộ.

Thuộc lứa hoa đán thế hệ 8X tài năng và danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Đường Yên nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả (Ảnh: Weibo).

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Chồng cô không chỉ đóng phim mà còn là một nhà sản xuất điện ảnh. Trong khi vợ dừng hoạt động nghệ thuật, La Tấn vẫn chăm chỉ cống hiến.

Năm 2023, Đường Yên thử sức với công việc livestream (phát sóng trực tiếp) bán hàng. Song, với những khán giả yêu mến Đường Yên, họ vẫn chờ đợi cô trở lại màn ảnh trong vai trò một diễn viên thay vì xuất hiện trong các hoạt động có mục đích thương mại.

Đầu năm, Đường Yên xuất hiện trong bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ - Phồn hoa. Phim tập hợp nhiều diễn viên thực lực, nghệ sĩ gạo cội. Đường Yên chỉ đảm nhiệm vai nữ phụ trong phim. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng nhân vật Uông Minh Châu của Đường Yên được đánh giá là hấp dẫn, truyền cảm hứng hơn.

Từ một nhân viên ngoại hình bình thường, Uông Minh Châu đứng lên tạo lập sự nghiệp của riêng mình. Uông Minh Châu vốn là cô gái nhỏ được nuôi dưỡng trong hạnh phúc, nhưng trải qua những vất vả, cô dần trưởng thành, tỏa ra nét đẹp của người phụ nữ chân chính. Nhân vật Uông Minh Châu của Đường Yên được khen ngợi, xứng đáng là sự lột xác trong diễn xuất của mỹ nhân 41 tuổi.

Theo QQ, sau sự thành công của Phồn hoa, Đường Yên được mời tham dự nhiều sự kiện và hâm nóng tên tuổi. Sự xuất hiện của người đẹp tại LHP quốc tế Cannes 2024 cũng được xem là đáng chú ý.