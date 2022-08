"Đường dài mới biết ngựa hay": Những "ông chú" phong độ của màn ảnh Hàn

Dưới đây là những tài tử tuổi ngoài 40 của màn ảnh Hàn, họ đã có nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất nhưng vẫn luôn giữ được phong độ ổn định để tiếp tục sống với nghề, nhiều khi công chúng quên cả tuổi thực của những tài tử này bởi trải qua bao năm tháng, diện mạo của họ vẫn gần như không thay đổi, còn sự nghiệp thì thăng hoa hơn qua năm tháng.

Tài tử Hyun Bin (39 tuổi) (Ảnh: Asia One).

Tài tử Hyun Bin (39 tuổi) đã khiến nhiều trái tim xao xuyến kể từ khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Tên tôi là Kim Sam Soon" (2005). Chỉ còn hai tháng nữa, tài tử "Hạ cánh nơi anh" sẽ chính thức bước sang tuổi 40. Hiện tại, anh đã là người đàn ông có gia đình và đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng chào đời cùng với nữ diễn viên Son Ye-jin.

Hyun Bin có cú hích ấn tượng trong sự nghiệp sau vai diễn gây sốt trong bộ phim truyền hình "Hạ cánh nơi anh" (2019 - 2020). Bộ phim cũng giúp mở ra chuyện tình giữa anh và bạn diễn Son Ye-jin. Trong năm nay, Hyun Bin sẽ trở lại màn ảnh rộng với hai dự án phim là "The Point Men" và "Confidential Assignment 2: International".

Ở tuổi 40, Hyun Bin đang có rất nhiều điều để chờ đợi trong công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng và được trả thù lao cao nhất tại Hàn Quốc. Là diễn viên thành công với cả phim truyền hình và điện ảnh, Hyun Bin đã được đề cử và nhận về nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực diễn xuất tại Hàn Quốc.

Hiện tại, Hyun Bin đang có những dự án phim chuẩn bị ra mắt công chúng, nhưng thực tế, truyền thông - công chúng lại đang háo hức chờ đợi nhất sự ra đời của con đầu lòng giữa anh và Son Ye-jin.

Tài tử So Ji-sub (44 tuổi) (Ảnh: Dispatch).

Tài tử So Ji-sub (44 tuổi) từng làm công việc người mẫu trước khi đến với lĩnh vực diễn xuất. Thế mạnh ngoại hình của So Ji-sub là điều không thể phủ nhận. Đã từng có thời So Ji-sub xuất hiện trên sàn diễn thời trang và gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo nam tính, đó là công việc đầu tiên mà So Ji-sub theo đuổi trước khi tìm được cơ hội lớn trong lĩnh vực diễn xuất.

So Ji-sub thành công với những vai diễn trong một số bộ phim truyền hình như "Giày thủy tinh" (2002) hay "Xin lỗi, anh yêu em" (2004). Năm 2020, So Ji-sub tuyên bố kết hôn với một nữ MC - nhà báo có tên Jo Eun-jung. Đây là lần đầu tiên và duy nhất anh đưa ra thông tin về chuyện tình cảm cá nhân.

Hiện tại, So Ji-sub vẫn đều đặn tham gia đóng phim, dù nhiều năm trở lại đây, anh không tạo nên những cú hích mạnh mẽ cho sự nghiệp bằng những vai diễn gây sốt, nhưng So Ji-sub vẫn là một tài tử ngôi sao được công chúng ở Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á quan tâm, yêu thích.

Diện mạo đẹp bền bỉ cùng phong độ ổn định qua thời gian khiến So Ji-sub vẫn luôn có được vị thế tài tử ngôi sao trong showbiz Hàn Quốc.

Tài tử Lee Dong-wook (40 tuổi) (Ảnh: Asia One).

Tài tử Lee Dong-wook (40 tuổi) vốn được biết đến qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình như "Cô em họ bất đắc dĩ" (2005) hay "Yêu tinh" (2016 - 2017). Lee Dong-wook là một trong những tài tử trẻ lâu và giữ phong độ ổn định tốt nhất trong showbiz Hàn Quốc. Anh vẫn đều đặn tham gia các dự án phim và còn thử sức với vai trò MC truyền hình.

Hiện tại, Lee Dong-wook vẫn đang độc thân, nhưng anh công khai chia sẻ về mục tiêu sẽ kết hôn trước tuổi 50. Dù có đặt ra giới hạn thời gian cho bản thân, nhưng nam diễn viên cho hay anh không muốn mọi chuyện diễn ra khiên cưỡng mà để mọi thứ tự nhiên đến với mình, anh sẽ chỉ chuẩn bị cho bản thân một tâm thế cởi mở đón nhận những cơ hội.

Nam tài tử từng chia sẻ chân thành: "Mỗi khi đi công tác, tôi luôn chờ đợi một ai đó ngồi bên cạnh mình trên chuyến bay sẽ chính là mảnh ghép mà mình đang chờ đợi bấy lâu, tôi luôn chờ đợi những điều đến tình cờ theo kiểu như vậy, nhưng đáng tiếc là điều này chưa bao giờ xảy ra trong chuyện tình cảm của tôi".

Lee Dong-wook cũng tiết lộ rằng trong chuyện tình cảm, anh là người mau nước mắt, nhưng khi đã trải qua một số chuyện tình không đưa lại cái kết như mong muốn, Lee Dong-wook dần học được cách bình thản hơn trước những đổi thay và mất mát.

Tài tử Gong Yoo (43 tuổi) (Ảnh: Asia One).

Tài tử Gong Yoo (43 tuổi) vốn được biết tới qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình như "Cửa hàng hoàng tử cà phê số 1" (2007), "Yêu tinh" (2016 - 2017), "Trò chơi con mực" (2021). Ngoài ra, anh còn thành công với vai diễn trong các phim điện ảnh như "Buộc phải im lặng" (2011), "Chuyến tàu sinh tử" (2016), "Thời kỳ đen tối" (2016).

Từ diễn viên từng bị đánh giá là có sự nghiệp mờ nhạt, Gong Yoo đang ngày càng được đánh giá cao qua những vai diễn thành công.

Trong giới showbiz, Gong Yoo và Lee Dong-wook chơi thân với nhau, cả hai tài tử đều khá chậm rãi trong chuyện lập gia đình. Gong Yoo xây dựng cho mình phong cách sống kín tiếng và đời tư không vướng scandal ồn ào.

Dù có những tin đồn về chuyện tình cảm của Gong Yoo nhưng trước nay chưa từng có tin đồn nào có thể tồn tại được lâu, bởi không có bất cứ bằng chứng nào lộ ra ngoài cho thấy anh đang thực sự hẹn hò, qua lại với ai. Gong Yoo kiên quyết giữ kín chuyện tình cảm của mình trong suốt quá trình hoạt động showbiz hơn hai thập kỷ qua.