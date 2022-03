Đức Phúc, LyLy cùng OSAD chuẩn bị khuấy đảo Sài Gòn với loạt hit tỏ tình ngọt lịm tim

Những chuyến xe chở "Lời cầu hôn thứ 2" sắp khuấy đảo Sài Gòn, Hà Nội

Chỉ vài ngày nữa thôi, người dân Hà Nội và Sài Gòn sẽ được chứng kiến cảnh tượng có một-không-hai: Những chiếc xe bus hồng với lời cầu hôn ngọt ngào "Will you marry me" sẽ dạo qua khắp các con đường trung tâm thành phố. Các khu vực quận 1, quận 3, quận 10, Tân Bình (TPHCM) và khu vực nội thành Hà Nội như Nhà Hát Lớn, Tràng Tiền, Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Thi… sẽ tràn ngập những sắc đỏ hồng rực rỡ.

Bên cạnh đó, những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng tại khu vực nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh của Đức Phúc, Lyly và OSAD hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả khán giả.

Những chuyến xe ngọt ngào sẽ đi qua Sài Gòn Hà Nội và gửi "Lời cầu hôn thứ 2".

Điều đặc biệt là, tất cả người dân thành phố đều có cơ hội nhận "Lời cầu hôn thứ 2" cùng nhiều quà tặng siêu chất khi những chiếc xe bus này đi ngang qua chỉ với một thao tác đơn giản: Quét mã QR trên thân xe và làm theo hướng dẫn. Bạn hãy lưu lại cách thức tham gia ngay bây giờ để không bỏ lỡ cơ hội nhé:

Bước 1: Scan mã QR trên thân xe bus khi thấy xe bus trên đường.

Bước 2: Ngay khi scan mã, người chơi sẽ được kết nối để dẫn vào website chương trình và được yêu cầu chấp thuận quyền sử dụng camera - Người chơi cần cấp quyền để scan xe bus từ website.

Bước 3: Scan mã QR trên xe bus bằng camera hiển thị trên website để thấy được hiệu ứng các trái tim bay ra từ xe bus. Chụp lại khoảnh khắc (Screenshot màn hình) trái tim có dòng chữ "YES I DO".

Bước 4: Chia sẻ ảnh chụp màn hình vừa thực hiện ở bước 3 vào ngay dưới post của chương trình trên fanpage Facebook Generali để có cơ hội nhận quà voucher Got It trị giá 300.000 đồng.

Đức Phúc, LyLy, OSAD sẽ tiếp sức cho màn tỏ tình "ngọt lịm tim" trước nhà hát thành phố

Không dừng lại ở những chuyến xe chở theo lời cầu hôn thứ 2 đi khắp các con phố, giọng ca đình đám showbiz Đức Phúc, "hit-maker" đáng gờm của Vbiz LyLy cùng thánh "thả thính" OSAD cũng sẽ góp mặt để tiếp sức cho chuỗi hoạt động "tỏ tình" độc đáo với những bản hit cực đỉnh tại khu vực trước nhà hát thành phố.

Bộ ba Đức Phúc, Lyly, Osad sẽ khuấy đảo sân khấu với nhiều bản hit đình đám.

Những màn trình diễn được sắp xếp khéo léo sẽ đưa người xem đi qua những chặng đường của hành trình yêu thương: Từ lời tỏ tình ngượng ngùng ban đầu cho tới khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào và cuộc sống hạnh phúc bên nhau, chắc chắn sẽ mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Được biết, đây là chuỗi hoạt động đặc biệt được thương hiệu bảo hiểm Generali thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch "Lời cầu hôn thứ 2" nhằm cổ vũ cho tình yêu, truyền cảm hứng cho những ai đang yêu và mang đến những trải nghiệm ngọt ngào, khó quên cho tất cả các bạn trẻ và người dân thành phố.

Cùng với đó, hãng bảo hiểm Italia cũng chuyển tải một thông điệp ý nghĩa đến tất cả người dân Việt Nam: "Bằng lòng nhé, cho trọn đời như ý" như một "lời cầu hôn" gửi đến khách hàng của mình và cũng là lời cam kết đồng hành, bảo vệ trọn đời đến với hàng triệu gia đình Việt.

Cùng chờ đón những hoạt động thú vị và những trải nghiệm có một-không-hai sẽ diễn ra từ 4-8 tháng 3 nhé!