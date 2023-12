Đức Phúc, Chi Pu biểu diễn cùng loạt sao Hàn tại Hà Nội

Văn bản do UBND thành phố Hà Nội ký ngày 14/12 đã chấp thuận việc tổ chức đại nhạc hội Open Air #2 Kpop Festival theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo đó, sự kiện Open Air #2 Kpop Festival sẽ diễn ra trong 2 đêm: 23/12 và 24/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Chi Pu (trái) và Đức Phúc sẽ chung sân khấu với các ca sĩ Hàn trong đêm Giáng sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày đầu tiên của sự kiện có sự tham gia của nhóm nhạc Super Junior D&E, Highlight, Infinite, Tribe, The Wind, Chen, Xiumin, Chi Pu, Tăng Duy Tân.

Trong khi đó, ngày thứ 2 được chú ý với màn biểu diễn của Highlight, Jun. K và Nichkhun (2PM), Mamamoo+, The Wind, Tribe, Chanyeol, DJ Raiden, Tóc Tiên, Đức Phúc và đặc biệt là Kim Jae Joong.

Chi Pu - nữ diễn viên kiêm ca sĩ gần đây gây sốt khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc tiếp tục gây chú ý khi tham gia đại nhạc hội lần này. Có ý kiến cho rằng, sau một thời gian nỗ lực tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, giọng hát của Chi Pu được cải thiện hơn và cô có lượng fan đông đảo tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.

Còn Đức Phúc, cách đây 5 tháng, nam ca sĩ và Tăng Duy Tân gây chú ý khi kết hợp trong MV Mùa hè tuyệt vời đạt hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube. Trong năm qua, Đức Phúc còn gây sốt với bản hit Em đồng ý (I Do) kết hợp với nhóm nhạc 911 của Anh với phần lời tiếng Việt do Khắc Hưng sáng tác hiện, đã đạt 56 triệu lượt xem.

Sự kiện âm nhạc vào dịp Giáng sinh tới do hai đạo diễn Go Young Sik (Hàn Quốc) và Hoàng Công Cường thực hiện đón khoảng 20.000 khán giả mỗi đêm.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, những khán giả may mắn sẽ được tham gia buổi ký tặng của Tribe, Kim Jae Joong trước giờ biểu diễn cũng như chụp ảnh cùng nhóm nhạc Mamamoo+, Chen, Tribe…

Trước đó, Kim Jae Joong, cựu thành viên nhóm nhạc TVXQ và JYJ, đã gửi lời chào tới người hâm mộ Việt. "Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Mình đã nhớ mọi người rất nhiều. Các bạn cũng rất mong chờ đúng không? Mình sẽ gặp các bạn tại sự kiện ở sân vận động Mỹ Đình. Nghĩ đến việc được cùng các bạn trải qua Giáng sinh vui vẻ và tuyệt vời, mình mong chờ lắm", Kim Jae Joong nhắn nhủ.

Kim Jae Joong sẽ gặp gỡ ký tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Cũng theo tiết lộ của Ban Tổ chức, nhóm Highlight sẽ biểu diễn ca khúc Shock. Nhóm The Wind sẽ mang tới các những ca khúc: Island, Do It, Adore You. Nhóm Tribe biểu diễn các bài quen thuộc như: Kiss, We Are Young

Infinite thì sẽ trình diễn: I Got You, Be Mine, Paradise, Love Letter. Đặc biệt, Mamamoo+, nhóm nhạc quen thuộc với khán giả Việt Nam sẽ mang tới những giai điệu sôi động của: Mamamoo Medley, Bada Boom, GGBB...

My House, Go Cazy, Hands Up, là những ca khúc nhóm 2PM chọn biểu diễn tại đại nhạc hội lần này. Trong khi đó, Chen của EXO sẽ mang tới sân khấu Hà Nội các ca khúc: For You, First Snow. Và Chanyeol sẽ trình diễn solo các ca khúc như Good Enough, Rodeo Station.