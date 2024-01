Dù qua đời, tài tử "Ký sinh trùng" đối mặt khoản đền bù hàng trăm tỷ đồng

Theo các chuyên gia truyền thông, dù Lee Sun Kyun đã qua đời vào tháng 12/2023 nhưng nam diễn viên vẫn phải bồi thường khoản tiền không nhỏ cho các nhà sản xuất, thương hiệu. Chia sẻ với tờ Naver, một chuyên gia cho biết, thông thường số tiền các nghệ sĩ phải đền bù khi vi phạm hợp đồng sẽ gấp 2-3 lần thù lao của họ.

Theo Osen, con số tài tử Lee Sun Kyun phải bồi thường ước tính lên tới 10 tỷ won (184 tỷ đồng). Theo truyền thông xứ Hàn, việc Lee Sun Kyun có được xóa bỏ số tiền đền bù hợp đồng hay không vẫn là một ẩn số.

Tài tử Lee Sun Kyun (Ảnh: Dispatch).

Ngày 27/12/2023, tài tử Lee Sun Kyun đột ngột qua đời, gây chấn động làng giải trí xứ Hàn. Cảnh sát nghi vấn nam diễn viên tự vẫn vì tìm thấy than đốt trên chiếc xe ô tô Lee Sun Kyun tử vong. Lee Sun Kyun qua đời trong thời gian đang bị điều tra sử dụng ma túy.

Trong thư tuyệt mệnh, Lee Sun Kyun thừa nhận mệt mỏi, áp lực vì những tin đồn liên quan tới cuộc sống cá nhân. Anh cũng gửi lời xin lỗi gia đình, công ty quản lý vì những rắc rối mang đến cho họ.

Sau khi Lee Sun Kyun mất, nhiều ý kiến cho rằng, việc công khai thông tin vụ điều tra Lee Sun Kyun và những tin tức dày đặc trên mặt báo liên quan tới cuộc sống cá nhân khiến nam diễn viên xứ Hàn thất vọng, chán chường và có hành động dại dột.

Lee Sun Kyun chính thức bị điều tra và cấm rời khỏi Hàn Quốc từ tháng 10/2023. Việc truyền thông đưa tin rầm rộ cũng những thông tin tiêu cực về tài tử họ Lee khiến danh tiếng, hình ảnh và sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1975 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi thông tin điều tra tài tử họ Lee được công bố, làn sóng chỉ trích nam diễn viên đã xuất hiện trong dư luận xứ Hàn. Dù cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức về việc dùng ma túy của Lee Sun Kyun, anh bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim.

Cụ thể, scandal của Lee Sun Kyun ảnh hưởng tới 3 đoàn phim gồm No Way Out, The Land Of Happiness và Project Silence. Bộ phim The Land Of Happiness và Project Silence đã quay xong nhưng chưa có lịch chiếu.

Bộ phim No Way Out phải hoãn quay sau khi scandal liên quan tới tài tử họ Lee nổ ra. Theo Osen, nhà sản xuất 3 tác phẩm đã đòi nam diễn viên bồi thường khoảng 3,6 tỷ won (gần 67 tỷ đồng) tiền thù lao cho mỗi phim.

Lee Sun Kyun (SN 1975) là một trong những ngôi sao tài năng và nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Anh từng nhiều lần giành ngôi vị Nam diễn viên xuất sắc tại Hàn Quốc và góp mặt trong bộ phim giành giải Oscar đầu tiên của điện ảnh xứ Hàn - Ký sinh trùng.

Lee Sun Kyun được cho là bị tống tiền 350 triệu won (6,4 tỷ đồng) trước khi mất. Liên quan tới vụ tống tiền nam diễn viên xứ Hàn, 3 người phụ nữ đã bị xác định có liên quan. Trong đó, 2 người phụ nữ bị truy tố và một người bị tạm giam để điều tra.

Ngoài việc điều tra những người tống tiền Lee Sun Kyun, cảnh sát Hàn Quốc còn mở cuộc điều tra việc tác nghiệp và phát tán tin tức liên quan tới vụ điều tra tài tử sinh năm 1975 sử dụng ma túy.

Một số hãng tin của Hàn Quốc đã chủ động gỡ bỏ nhiều thông tin liên quan tới đời tư và việc điều tra tài tử họ Lee từ đầu tháng 1. Hơn 2.000 nghệ sĩ trong làng giải trí xứ Hàn cũng lên tiếng đòi công lý cho tài tử Ký sinh trùng cũng như ban hành đạo luật bảo vệ nhân quyền của cá nhân bị điều tra, bảo mật thông tin vụ án.