Hiện tại, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của Hyun Bin vẫn đang đăng tải ngập tràn những bức ảnh ngọt ngào chụp bên Son Ye Jin. Nhưng trên kênh YouTube của công ty quản lý Hyun Bin đã có động thái mới nhất, với nội dung hướng tới... công việc. Đây là động thái mới nhất tới từ phía Hyun Bin sau khi nam tài tử tổ chức hôn lễ với nữ diễn viên Son Ye Jin.

Phía công ty quản lý của Hyun Bin đã đăng tải một clip hậu trường ghi lại hình ảnh Hyun Bin thực hiện một bộ ảnh thời trang mới đây. Clip hậu trường khiến các fan của nam diễn viên đều cảm thấy "lịm tim". Vẻ đẹp phong trần, nam tính của Hyun Bin thực sự quyến rũ.

Động thái đầu tiên từ phía Hyun Bin sau khi lấy vợ (Video: vast entertainment/YouTube).

Dù đây không phải những hình ảnh mới nhất của Hyun Bin sau khi kết hôn, nhưng clip hậu trường vẫn thu hút nhiều sự chú ý, bởi cái tên Son Ye Jin và Hyun Bin vẫn đang gây sốt hàng đầu trong showbiz xứ Hàn ở thời điểm hiện tại.

Clip hậu trường càng cho thấy vẻ đẹp không góc chết của Hyun Bin, khiến các fan nữ vừa phấn khích vừa tiếc nuối vì thần tượng giờ đây đã là "chồng người ta".

"Lịm tim" với điều ngọt ngào Hyun Bin nói về Son Ye Jin khi đóng "Hạ cánh nơi anh"

Chia sẻ về vai diễn trong bộ phim truyền hình giúp se duyên cho đôi lứa, Son Ye Jin từng nói: "Tôi rất phấn khích được vào vai một nhân vật ấn tượng và tự tin như Yoon Se-ri. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để khắc họa thứ năng lượng tươi sáng của nhân vật này. Tôi đã chờ đợi một dự án phim có thể cho phép tôi cười thật nhiều trong quá trình diễn xuất và cũng đồng thời khiến người xem cười theo khi xem phim. Bộ phim nắm giữ một vị trí đặc biệt trong tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình để đưa lại sự phấn khích cho vai diễn".

"Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh) bắt đầu lên sóng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc từ ngày 14/12/2019. Trong phim, Son Ye Jin diễn xuất bên cạnh nam diễn viên Hyun Bin.

Bộ phim kể về chuyện tình giữa nữ doanh nhân Hàn Quốc xuất thân gia thế Yoon Se-ri (Son Ye Jin) và nam quân nhân Triều Tiên cũng xuất thân gia thế không kém - Ri Jung-hyuk (Hyun Bin). Trong một lần nhảy dù và gặp phải sự cố, Yoon Se-ri đã từ Hàn Quốc hạ cánh ở... Triều Tiên.

Sự cố đã khiến Yoon Se-ri gặp gỡ quân nhân Ri Jung-hyuk. Từ những tình huống rắc rối phải cùng nhau đương đầu xử lý, họ dần nảy sinh tình cảm.

Trong phim, nhân vật của Son Ye Jin là một cô gái có tất cả, từ diện mạo, cho tới tài năng và sự giàu có, gia thế. Được sinh ra trong gia đình có cha là doanh nhân lớn, nhân vật Yoon Se-ri quyết định tự mình gây dựng một thương hiệu thời trang - mỹ phẩm riêng để tự khẳng định năng lực bản thân, thay vì cùng các anh chị trong gia đình tranh giành nhau quyền thừa kế từ cha.

Khi nhận được lời mời tham gia bộ phim lần này, Son Ye Jin đã nhanh chóng đồng ý: "Đã lâu rồi tôi không xuất hiện trong phim tình cảm hài, vì vậy, tôi không ngần ngại nhận lời tham gia phim này bởi tôi muốn đảm nhận một vai diễn cho thấy tính cách chân thực của mình".

Nói về Son Ye Jin, Hyun Bin đã luôn dành nhiều lời đẹp đẽ. Hyun Bin chia sẻ rằng anh đã bị ấn tượng mạnh trước diễn xuất của Son Ye Jin kể từ khi họ cùng diễn xuất trong bộ phim điện ảnh "The Negotiator" (Cuộc đàm phán sinh tử - 2018): "Có những khi tôi được đóng chung cùng với bạn diễn biết tạo nên những điều bất ngờ trong quá trình diễn xuất, khi đó, tôi bỗng có được sự hưng phấn phát sinh từ chính khả năng diễn xuất của đối phương. Lúc ấy, chính tôi cũng hào hứng không biết mình sẽ phản ứng như thế nào trước những điều bất ngờ bạn diễn mang lại.

Tôi đã trải nghiệm điều này khi làm việc với Son Ye Jin trong phim "The Negotiator". Đó là lý do tại sao tôi rất muốn được cộng tác với cô ấy thêm nữa. Thực tế, khi đóng "The Negotiator", chúng tôi đã hợp tác ăn ý, nên tôi muốn có thêm cơ hội đóng chung phim với cô ấy, cùng xuất hiện trong một căn phòng, cùng nhìn vào mắt nhau, cùng thở chung một bầu không khí. Không ngờ cơ hội ấy đến nhanh hơn tôi tưởng".