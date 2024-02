DJ nổi tiếng bị chỉ trích vì không chịu bước xuống đất do sợ... bẩn giày

DJ Khaled đang phải đối diện với làn sóng chỉ trích từ công chúng Mỹ, khi anh này khiến hai vệ sĩ phải... công kênh mình đi qua bãi cát. Nguyên nhân là bởi Khaled không muốn đôi giày Nike Air Jordan của mình bị lấm bẩn.

Khaled thậm chí còn đăng tải đoạn video ghi lại sự việc trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Trong đoạn video, Khaled mở cửa xe hơi, nhìn xuống đoạn đường mình cần di chuyển và vẫy tay gọi vệ sĩ rồi nói: "Tôi không muốn đôi giày của mình bị bẩn. Mọi người giúp tôi nhé?".

Sau đó, hai người đàn ông đã tiến lại công kênh Khaled từ chiếc xế sang ra tới một chiếc xe bán tải. Chiếc xe này đưa Khaled tới một sân khấu biểu diễn nằm trên bãi biển. Vệ sĩ lại công kênh nam DJ từ xe bán tải tới bậc thang dẫn lên sân khấu.

Sau khi đã có mặt tại sân khấu để chuẩn bị biểu diễn, Khaled nói với các vệ sĩ: "Cảm ơn các anh em, tôi rất trân trọng. Tôi không thể để đôi giày này bị bẩn được".

Đôi giày mà Khaled sử dụng trong đoạn video được cho là đôi J Balvin x Air Jordan 3. Khaled đã được sử dụng trước một mẫu giày hiếm bởi phải tới tháng 5 này, mẫu giày mới chính thức được ra mắt.

Dù đã nói lời cảm ơn dành cho các vệ sĩ của mình, nhưng đoạn video Khaled đăng tải vẫn phải gánh chịu rất nhiều lời chỉ trích. Nhiều cư dân mạng cho rằng Khaled đã hành xử rất thiếu tôn trọng, gây thất vọng đối với người hâm mộ. Có những người cho rằng nếu thực sự Khaled muốn bảo vệ đôi giày đến vậy, anh hoàn toàn có thể đi một đôi dép rồi khi chuẩn bị bước vào biểu diễn mới đi giày.

Khaled Mohammed Khaled (SN 1975) được biết tới với nghệ danh DJ Khaled. Trong showbiz Mỹ, bên cạnh vai trò là một DJ, Khaled còn là một nhà sản xuất âm nhạc. Ước tính, Khaled có khối tài sản vào khoảng 75 triệu USD.

Khaled có cha mẹ là người nhập cư, anh sinh ra tại Mỹ và bắt đầu được biết tới từ thập niên 1990, khi làm người dẫn chương trình trên sóng phát thanh và bắt đầu thử sức với vai trò DJ.

Sau khi nhận được sự quan tâm, Khaled cho ra mắt album đầu tay Listennn... the Album (2006). Album thứ hai We the Best (2007) tạo nên bản hit I'm So Hood. Hai album tiếp theo của anh - We Global (2008) và Victory (2010) - cũng đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ.

Album thứ 5 We the Best Forever (2011) tiếp tục chứng kiến thành công thương mại đến với Khaled. Album này tạo ra bản hit I'm on One. Ba album tiếp theo của Khaled gồm Kiss the Ring (2012), Suffering from Success (2013) và I Changed a Lot (2015) đạt được thành công vừa phải.

Từ năm 2015, Khaled tích cực hoạt động trên mạng xã hội và được công chúng biết tới nhiều hơn bởi những hình ảnh hài hước gây sốt mạng. Điều này đưa tới thành công cho album thứ 9 của anh - album Major Key (2016). Với album này, Khaled nhận được đề cử Grammy đầu tiên dành cho Album Rap xuất sắc nhất.

Album thứ 10 - Grateful (2017) - cũng đạt được thành tích tốt trên các bảng xếp hạng và tạo nên những bản hit như I'm the One và Wild Thoughts. Album thứ 11 - Father of Asahd (2019) - tạo nên bản hit Higher và đưa về cho Khaled giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp dành cho Hợp tác Rap/hát xuất sắc nhất.

Các album Khaled Khaled (2021) và God Did (2022) tiếp tục gặt hái thành công và đưa về cho Khaled những đề cử tại giải Grammy. Trong năm nay, Khaled sẽ cho ra mắt album thứ 14 có tên Til Next Time (2024)

Bên ngoài lĩnh vực âm nhạc, Khaled đã thử sức với việc viết lách, anh từng cho ra mắt cuốn sách The Keys bán chạy. Khaled cũng thử sức với diễn xuất và từng xuất hiện trong những phim như Spies in Disguise (2019) và Bad Boys for Life (2020).