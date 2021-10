Diva Mỹ Linh: "Từ lúc quen đến cưới nhạc sĩ Anh Quân chỉ trong… 3 tháng"

Dân trí Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều chi tiết thú vị xoay quanh chuyện tình và cuộc sống hôn nhân với nhạc sĩ Anh Quân. "Tôi và Anh Quân từ lúc yêu nhau đến lúc cưới có 3 tháng thôi", Mỹ Linh tiết lộ.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ nhiều chi tiết thú vị xoay quanh cuộc sống riêng: từ thời đi học lúc nào cũng như con trai, cho đến cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhạc sĩ Anh Quân và từ lúc quen đến lúc cưới chỉ trong thời gian ngắn.

"Tôi và Anh Quân từ lúc yêu nhau đến lúc cưới có 3 tháng thôi", Mỹ Linh thừa nhận.

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ nhiều chuyện thú vị về chuyện tình với ông xã, nhạc sĩ Anh Quân ở "Cuộc hẹn cuối tuần" mới phát sóng (Ảnh: VTV).

"Diva Tóc ngắn" tiết lộ Thiên đường là ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Anh Quân mà chị hát, đó cũng là kỷ niệm tình yêu đầu tiên của hai người: "Trong đêm trình diễn đầu tiên ra mắt khán giả tại Cung thiếu nhi Hà Nội của anh, tôi hát song ca với anh ca khúc đó. Ngày đó, hai đứa đang yêu nhau".

Là người chứng kiến rõ nhất chuyện tình của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Vũ Quốc Bình - thành viên ban nhạc Anh em nhớ lại: "Tôi là người chứng kiến đầu tiên. Lúc ấy, Anh Quân còn đang "cưa" Mỹ Linh. Có thể nói, mối tình của Anh Quân - Mỹ Linh là mối tình sét đánh. Từ khi về Việt Nam, thấy Mỹ Linh hát là Anh Quân thích kinh khủng. Anh nói: "ôi, sao con bé này hát hay thế". Còn Mỹ Linh mới biết Anh Quân qua đĩa Thiên đường cũng cảm nhận về một nhạc sĩ tài năng. Và khi họ làm việc cùng nhau, trao đổi về chuyên môn và thế là Mỹ Linh… "không cho thằng này chạy!"".

Ca sĩ Mỹ Linh trong trẻo trong hôn lễ cách đây 23 năm. Đám cưới Anh Quân - Mỹ Linh diễn ra sau 3 tháng yêu nhau (Ảnh: ST).

Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ tâm trạng ở cái tuổi 28, khi quyết định gắn bó cuộc sống gia đình với nhạc sĩ Anh Quân trên trang cá nhân: "… Nhớ đến cuộc trò chuyện xuyên đêm với chồng mình ở một đêm vắng của tuổi hai mươi tám. Mình tự biết tính mình hay quên và lúc xúc động càng hay quên nên mình nghĩ trước và soạn dàn ý , các từ khóa cho một cuộc nói chuyện sống còn.

Đại ý mình nói: "Liệu anh có thương em như thương con gái anh hay độ lượng như tình anh dành cho em gái anh không? Hãy đặt mình là bố em hay anh trai em mà bao dung mà độ lượng thương yêu em vì em xứng đáng được điều đó. Còn nếu anh không làm được thế xin hãy thả cho em đi, em mới 28 còn đẹp và còn nhiều cơ hội để người khác làm điều ấy cho em? Anh làm điều ấy được không? Được không?". Nói tóm lại, câu trả lời là anh tập và sẽ thử..."

Trong Ngày xưa chill phết lên sóng VTV đầu tháng 9, nữ ca sĩ cũng kể, khoảng thời gian đầu mới kết hôn, vợ chồng chị cũng có vài bất đồng trong quan điểm công việc: "Hai đứa còn trẻ nên cũng tranh luận suốt ngày. Có thể mọi chuyện đồng ý, nhưng riêng trong nghệ thuật là cãi nhau".

Nhưng sau tất cả, Mỹ Linh cảm ơn khoảng thời gian đó giúp chị học được nhiều hơn về cách ứng xử, âm nhạc và tất cả mọi thứ để hòa hợp trong những mối quan hệ vô cùng phức tạp.

Gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh (Ảnh: ST).

Không chỉ chia sẻ về chuyện tình với ông xã, Mỹ Linh còn bộc bạch rằng điều tự hào nhất của chị là về 3 người con, việc nuôi dưỡng cá tính cho con trong nghệ thuật: "3 chị em ở nhà rất hòa thuận. Đứa lớn hơn đứa nhỏ 4 tuổi: Anna hơn Duy 4 tuổi, Duy hơn Mỹ Anh 4 tuổi. Cứ đứa lớn bảo đứa nhỏ và chúng nó có sự tôn trọng anh chị một cách rất đặc biệt, lo lắng cho nhau, yêu thương nhau. Đấy là món quà lớn nhất đối với vợ chồng mình. Tôi tin rằng đấy mới là thứ khiến vợ chồng tôi mãn nguyện nhất".

Khi được hỏi, ở nhà Mỹ Linh có dạy hát cho Mỹ Anh không? Mỹ Linh thẳng thắn: "Giai đoạn đầu, Mỹ Anh không tin tưởng mẹ dạy hát. Con có vẻ lảng tránh mỗi lần mẹ bảo luyện thanh. Thế nhưng bắt đầu từ khi tham gia The Heroes (Thần Tượng Đối Thần Tượng) thì lại luyện thanh với mẹ. Sau khi luyện thanh, Mỹ Anh gửi cho mẹ cái lịch luyện thanh từ thứ hai đến chủ nhật, không có ngày nào nghỉ cả".

Nhìn lại con đường tới thành công của mình ngày xưa so với con đường mà con gái bây giờ mới bắt đầu, Mỹ Linh tâm sự:

"Thời của mình là vượt khó, còn bọn trẻ bây giờ là… vượt sướng. Nhưng vượt sướng bao giờ cũng khó hơn vượt khó. Bởi vượt khó còn có động lực, mình không có cửa nào cả. Một là thành công, đi về phía ấy, nếu không sẽ chẳng có gì. Còn với bọn trẻ con bây giờ, động lực lại không đủ, bởi mọi thứ đều sẵn.

Anna, Duy và Mỹ Anh cũng không thể nào lấy ra làm điển hình nhưng về cơ bản, các bạn trẻ bây giờ sướng. Với Mỹ Anh, cái lớn nhất tôi đánh giá cho đến giờ phút này mà con đạt được, không phải là tất cả những gì mọi người đang nhìn thấy mà là cái mà mọi người chưa nhìn thấy đó là: vượt qua được cái bóng quá lớn của gia đình.

Bất kỳ một nghệ sĩ trẻ nào xuất thân từ gia đình có cha mẹ thành công thì sự so sánh là không tránh khỏi. Nhưng Mỹ Anh rất may mắn là chưa bao giờ bị so sánh, bởi vì nó quá khác biệt. Cái khác biệt này từ chính bản thân Mỹ Anh, sự hấp thu của Mỹ Anh chứ gia đình không tạo ra được. Bố mẹ chỉ góp phần một chút ở chỗ: không tìm cách ép con giống bố mẹ, không áp đặt suy nghĩ và mong muốn của bố mẹ lên Mỹ Anh nên bạn ấy được tự do và thỏa sức. Cho nên tôi không muốn so sánh".

Hà Thanh