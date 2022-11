Định mệnh lạ lùng của những chị em song sinh dính liền

Chuyện về chị em dính liền nổi tiếng trong ngành xiếc thế giới

Chị em song sinh dính liền người Anh - Daisy và Violet Hilton (1908 - 1969)

Năm 2012, bộ phim tài liệu "Bound by Flesh" (tạm dịch: Gắn kết bằng da thịt) được thực hiện bởi nữ đạo diễn Leslie Zemeckis đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý. Bộ phim kể về chị em song sinh dính liền người Anh - Daisy và Violet Hilton (1908 - 1969).

Daisy và Violet Hilton là chị em song sinh dính liền đầu tiên ở Anh sống sót qua tuổi thiếu niên. Về sau, họ trở thành hai nghệ sĩ xiếc nổi tiếng thế giới. Tuy vậy, cuộc đời họ cũng ẩn chứa nhiều đắng cay, nghiệt ngã…

Hai chị em Daisy và Violet được sinh ra bởi một người phụ nữ trẻ chưa chồng tại thị trấn Brighton, Anh. Hai bé gái sinh ra đời và bị dính liền ở những đốt sống cuối cùng. Người mẹ trẻ đã quá tuyệt vọng nên quyết định bán con cho bà đỡ.

Bà đỡ đem hai bé gái về nuôi, khi hai bé gái lớn lên, cứng cáp và xinh xắn, người phụ nữ thường đưa hai chị em Daisy và Violet tới diễn trò ở những địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông người.

Sau khi bà đỡ qua đời, con gái của bà đỡ liền thành lập một gánh xiếc đi lưu diễn và đưa hai chị em Daisy và Violet vào gánh xiếc này.

Khi đoàn xiếc sang Mỹ biểu diễn, Daisy và Violet nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Mỹ. Đương thời, Daisy và Violet đã được mời xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh như "Freaks" (1932) hay "Chained for Life" (1950).

Daisy và Violet Hilton là chị em song sinh dính liền đầu tiên ở Anh sống sót qua tuổi thiếu niên

Khốn khổ cho hai chị em Daisy và Violet là dù làm việc rất vất vả, đi vòng quanh thế giới lưu diễn, nhưng họ không được nhận thù lao đáng kể. Tất cả khối tài sản của họ đều bị ông bà chủ "giữ hộ". Hai chị em Daisy và Violet sau khi hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình đã quyết định kiện người chủ gánh xiếc ra tòa để giành lại sự công bằng, quyền tự do, tự quyết đối với cuộc đời mình.

Daisy từng phát biểu trước tòa trong vụ kiện người chủ gánh xiếc rằng: "Chúng tôi là hai cô gái tưởng như giàu có nhưng thực tế lại rất cô đơn và nghèo khổ, chúng tôi sống trong sự quản thúc chẳng khác nào nô lệ, được chủ cho ngần nào thì biết ngần ấy, và tất cả những gì được đưa cho đều rất bèo bọt, chẳng đáng là bao".

Sau khi được rời khỏi gánh xiếc, được tự mình quản lý công việc biểu diễn của mình, hai chị em Daisy và Violet càng trở nên nổi tiếng và thành công hơn.

Trong cuộc sống thường nhật, họ cũng có người yêu riêng, để giữ những bí mật tình cảm của riêng mình với người chị em song sinh dính liền, họ cho lắp một buồng điện thoại đặc biệt trong căn hộ của hai chị em. Khi một trong hai người muốn trò chuyện với người yêu, người đó sẽ bước vào một buồng điện thoại để trò chuyện nhỏ to, trong khi người còn lại sẽ đứng bên ngoài buồng.

Về sau, cả Daisy và Violet đều kết hôn nhưng cuộc hôn nhân của họ không được pháp luật công nhận và đều chỉ diễn ra rất chóng vánh rồi đi đến kết thúc. Hai chị em Daisy và Violet đã luôn thể hiện rất chân thành khát khao được sống như bao người phụ nữ khác: "Về mặt tinh thần, chúng tôi vẫn có đời sống riêng tách biệt với nhau, thật khó để thuyết phục mọi người tin vào điều đó".

Hai chị em Daisy và Violet đã luôn thể hiện rất chân thành khát khao được sống như bao người phụ nữ khác (Ảnh: Daily Mail).

Trải qua thời gian, sức hút của hai chị em Daisy và Violet sụt giảm nhiều. Năm 1962, khi đang tham gia chiến dịch quảng bá cho đợt chiếu lại bộ phim "Freaks", hai chị em Daisy và Violet bị người quản lý bỏ rơi tại một khách sạn ở thị trấn Charlotte, bang North Carolina, Mỹ.

Lúc này đã ở tuổi ngoài 50, sức hút đã sụt giảm, không còn dư dả tiền bạc nữa, hai chị em Daisy và Violet buộc phải đi quanh thị trấn Charlotte tìm việc và may mắn đã được một ông chủ cửa hàng tạp hóa nhận vào làm công.

Chính tại đây, hai chị em Daisy và Violet đã có những ngày tháng yên bình cuối cuộc đời, họ quyết định không còn đi đâu biểu diễn kiếm sống nữa, họ đã chán ngán cuộc sống nay đây mai đó. Cuộc sống tại thị trấn Charlotte đối với hai chị em Daisy và Violet diễn ra tương đối dễ chịu.

Người dân trong thị trấn yêu mến họ, luôn giúp đỡ hai chị em họ. Bản thân Daisy và Violet cũng cảm thấy hài lòng vì lánh xa được những ồn ào, nghiệt ngã của ngành công nghiệp giải trí.

Họ sống ở đây được hơn 6 năm, tới năm 1969, Daisy đột ngột qua đời sau khi mắc cúm. Sau vài ngày, Violet cũng qua đời. Mong ước cuối cùng của hai chị em họ là được chôn cất bên cạnh nhau trong một cỗ quan tài lớn.

Trailer phim tài liệu "Bound by Flesh" (Video: Rotten Tomatoes Indie).

Trong những ngày tháng cuối đời mình, hai chị em Daisy và Violet đã thực hiện một cuốn tự truyện để nói về những trải nghiệm của cuộc đời họ. Cuốn sách có tên "The Lives and Loves of the Hilton Sisters" (Cuộc sống và tình yêu của hai chị em nhà Hilton).

Trong cuốn sách có đoạn: "Chúng tôi không bao giờ coi việc bị dính liền là một nỗi thống khổ. Chúng tôi đã sống chung với nhau suốt cả cuộc đời mà không bao giờ cãi vã, chúng tôi đã học được cách xử lý mọi vấn đề một cách hòa nhã, không có sự điều chỉnh nào là không thể để chúng tôi có thể thích nghi được với nhau".

Cuộc đời chị em song sinh dính đầu được làm thành phim tài liệu

Chị em song sinh dính đầu có chung bộ não - Tatiana và Krista Hogan khi còn nhỏ (Ảnh: Daily Mail).

Chị em song sinh dính đầu có chung bộ não - Tatiana và Krista Hogan (15 tuổi) - là trường hợp duy nhất mà khoa học từng biết tới. Hai cô bé có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ, cảm nhận của nhau mà không cần nói ra, thậm chí, có thể điều khiển cơ thể người kia. Cuộc sống kỳ lạ của hai chị em người Canada đã được kể lại trong bộ phim tài liệu "Inseparable" (tạm dịch: Không thể chia tách - 2017).

Tatiana và Krista có chung bộ não và hộp sọ, hai chị em đã khiến các bác sĩ rất kinh ngạc, bởi ban đầu dự liệu đối với Tatiana và Krista rất bi quan.

Kể từ khi ra đời, Tatiana và Krista đã đưa lại cho gia đình của hai em nhiều điều bất ngờ vượt ngoài mọi dự đoán, hai em đã vượt lên trên sự sắp đặt khắc nghiệt của tạo hóa để sống lạc quan, vui vẻ và thậm chí đi học bình thường như bao đứa trẻ khác.

Khi Tatiana và Krista chào đời, cha mẹ của hai em - chị Felicia và anh Brendan Hogan - đã được các bác sĩ cảnh báo rằng cần phải luôn chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, bởi hai đứa trẻ sẽ khó lòng sống qua nổi những ngày tháng đầu đời. Nhưng giờ đây, Tatiana và Krista vẫn đang sống vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình ở thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada.

Trong bộ phim tài liệu "Inseparable", Tatiana và Krista cho người xem thấy cuộc sống là như thế nào khi ta chia sẻ từng phút giây bên một người thứ hai.

Cuộc sống của Tatiana và Krista ở tuổi trưởng thành được gia đình giữ kín để đảm bảo sự riêng tư (Ảnh: Daily Mail).

Việc cùng chung một bộ não khiến Tatiana và Krista cùng nhìn nhận thế giới giống nhau, cùng có chung cảm xúc, mỗi tác động tới cơ thể và cảm nhận của cô bé này, thì cô bé kia cũng cùng lúc cảm nhận thấy ngay, như thể điều đó xảy ra với chính mình. Chẳng hạn, nếu bạn cù Tatiana, thì Krista cũng sẽ cảm thấy nhột.

Dù mỗi em có thể tự kiểm soát tứ chi của mình, nhưng đồng thời cũng có thể kiểm soát tứ chi của người chị em song sinh kia. Tatiana và Krista cùng thích đi học, thích xem phim hoạt hình và đồ ngọt.

Trong hành trình trưởng thành của Tatiana và Krista, gia đình hai em rất bất ngờ vì hai em luôn vui vẻ sống, điều này giúp cho gia đình cũng lạc quan hơn trước mọi chuyện. Hai cô bé còn có ba người anh chị em khác hoàn toàn bình thường.

Mẹ của hai bé chia sẻ: "Tôi không bao giờ có thể hình dung rằng Tatiana và Krista lại có thể làm được những điều như hai bé đang làm. Không có cặp song sinh nào trên thế giới này kết dính theo cách như vậy. Chúng tôi cứ sống từng ngày, mỗi khi tới sinh nhật của hai bé, chúng tôi lại kỷ niệm một chặng đường đã cùng nhau đi qua".

Gia đình Hogan đã được biết cặp song sinh của họ bị dính liền ngay từ khi hai bé còn trong bụng mẹ và rằng sức khỏe của hai đứa trẻ khi ra đời là rất khó đoán trước. Trong bộ phim tài liệu, người xem có thể thấy cặp song sinh cùng nhau đạp xe, bơi lội, trượt băng, trượt tuyết… theo cách riêng biệt của hai em.

Thực tế, sức khỏe của Tatiana và Krista cũng có những vấn đề nhất định và hai chị em phải thường xuyên dùng các loại thuốc.

Ban đầu các bác sĩ còn lo ngại Tatiana và Krista sẽ không thể đi lại, nhưng hai em đã học đi, học chạy, thích thú với nhiều trò chơi (Ảnh: Daily Mail).

Mặc dù có chung bộ não nhưng Tatiana và Krista vẫn có tính cách khác nhau, mẹ của hai bé cho biết: "Tatiana có cá tính mạnh hơn và thường là người dẫn dắt. Krista thì trầm hơn một chút".

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Douglas Cochrane - người đã điều trị sức khỏe cho hai bé nhiều năm nay cho biết: "Tatiana và Krista đã luôn khiến tôi ngạc nhiên, hai bé vừa giống nhau vừa khác nhau. Cách hai bé đối diện với một lỗi sai của tạo hóa để sống khỏe mạnh, vui vẻ thật đáng kinh ngạc".

Ban đầu các bác sĩ còn lo ngại Tatiana và Krista sẽ không thể đi lại, nhưng hai em đã học đi, học chạy, thích thú với nhiều trò chơi. Cặp song sinh cho biết hai em biết được những suy nghĩ của nhau mà không cần phải nói ra. Thực tế, khả năng tiếp thu kiến thức của Tatiana và Krista không nhanh nhạy bằng các bạn, nhưng hai em có thể đọc, viết và làm toán thành thạo.

Mặc dù Tatiana và Krista rất yêu quý nhau nhưng hai cô bé cũng có những lúc cãi nhau, những lúc như vậy, người mẹ lại phải đứng ra để giảng hòa, để hai có bé có thể sớm thoải mái với nhau trở lại: "Vẫn có những lúc hai chị em cãi nhau, giận nhau thậm chí… đánh nhau. Nhưng vĩnh viễn hai chị em không thể nào chia tách để sống cuộc đời riêng".

Chị em song sinh dính đầu có chung bộ não - Tatiana và Krista Hogan (Video: The New York Times).

Chị em song sinh dính liền thân người gây sửng sốt khi bước vào chuyện hẹn hò

Cuộc sống của chị em song sinh dính liền Lupita và Carmen Andrade (hiện 21 tuổi) đến từ bang Connecticut (Mỹ) vốn thu hút nhiều sự quan tâm. Mới đây, họ đã có chuyển biến trong chuyện tình cảm.

Lupita và Carmen Andrade đã xuất hiện trên nhiều tờ tin tức và chương trình truyền hình của Mỹ. Thông tin mới nhất về cặp song sinh này, đó là Carmen đã có bạn trai được 18 tháng.

Chị em song sinh dính liền Lupita và Carmen Andrade (Ảnh: Daily Mail).

Câu chuyện này đang rất thu hút sự quan tâm, bởi người ta không hiểu chuyện tình cảm riêng tư của Carmen sẽ diễn ra như thế nào khi bên cạnh cô luôn có người chị em song sinh Lupita. Carmen hài hước bình luận rằng Lupita là "chân gỗ không thể cất đi đâu được" trong chuyện tình cảm hiện tại của cô.

Về cuộc sống đặc biệt của mình, Lupita và Carmen không ngần ngại chia sẻ cả những điều riêng tư, những đề tài khó nói, những khó khăn, bất tiện mà họ gặp phải.

Trong bước chuyển mới nhất của đời sống tình cảm, khi Carmen gặp được một người phù hợp trên ứng dụng hẹn hò và quyết định cho mình một cơ hội, Carmen không ngần ngại tiết lộ rằng mối quan hệ tình cảm mà cô đang có trong hiện tại không bao gồm những gần gũi thân mật, chủ yếu, hai bên xem nhau như "bạn tâm giao" để có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Lupita và Carmen có chung một số xương sườn, chung lá gan, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và cơ quan sinh sản. Lupita và Carmen mỗi người đều có hai cánh tay nhưng chỉ có một đôi chân. Carmen kiểm soát chân phải, Lupita kiểm soát chân trái.

Lupita (phải) và Carmen (trái) không ngần ngại chia sẻ cả những điều riêng tư, những đề tài khó nói (Ảnh: Daily Mail).

Thoạt tiên, khi Lupita và Carmen mới ra đời, các bác sĩ đã đưa ra những dự đoán rất nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe của hai chị em, rằng Lupita và Carmen chỉ có thể sống trong vài ngày, nhưng rồi mọi việc đã tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều so với những dự liệu của các bác sĩ.

Sau khi hai chị em Lupita và Carmen ra đời hồi năm 2002, các bác sĩ cũng từng cân nhắc tới khả năng tách hai chị em nhưng điều này là rất khó bởi có thể khiến Lupita và Carmen rơi vào nguy kịch hoặc sức khỏe sau này vĩnh viễn bị suy sụp không hồi phục lại được.

Sau cùng, gia đình quyết định để Lupita và Carmen tiếp tục dính liền với nhau. Hai chị em đã học cách thích ứng với cuộc sống đặc biệt của mình và giờ đây, họ đang học cách thích ứng với việc một trong hai người có mối quan hệ tình cảm.

Xuyên suốt cuộc sống của mình, Lupita và Carmen đã luôn phải học cách thích ứng, trải nghiệm của họ trong cuộc sống là hoàn toàn khác biệt. Hai chị em Lupita và Carmen phải không ngừng đúc rút ra nhiều bài học để có thể cùng nhau tồn tại ổn thỏa trong cuộc sống.

Lupita và Carmen cùng học lái xe (Ảnh: Daily Mail).

Về chuyện tình cảm hiện tại, Carmen cho biết cô và bạn trai đã hẹn hò được một năm rưỡi và họ có cùng nhau ra ngoài, trong mỗi cuộc gặp đều có sự hiện diện của... Lupita. Về mối quan hệ này, Carmen muốn giữ bí mật để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn trai, vì vậy, cô không chia sẻ tên hay ảnh của bạn trai.

Carmen hiểu rằng người bạn trai của mình có lẽ giống một người bạn thân, nhưng cô vẫn xác định đây là một mối quan hệ tình cảm dù có những yếu tố đặc biệt. Carmen cho biết cô và bạn trai cùng đồng thuận về một số điều khi quyết định qua lại với nhau.

Thực tế, dù Lupita và Carmen luôn sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống của mình, họ vẫn cảm thấy ngại ngần nhiều hơn khi bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu phải đối diện với những câu chuyện của người trưởng thành.

Về phần Lupita, cô cho biết rằng cách nhìn nhận của cô xung quanh chuyện tình cảm có nhiều khác biệt so với Carmen, cô tự nhận mình là người "vô tính" và không có những xúc cảm lãng mạn xét về mặt giới tính.

Lupita và Carmen trong seri truyền hình thực tế "Two Sisters, One Body" (Video: Channel 4 Documentaries).

Về Carmen, khi quyết định bước vào mối quan hệ với người bạn trai, cô cũng phải suy nghĩ nhiều: "Tôi sẽ phải nói rõ với Lupita và người bạn trai của mình về những điều mà các bên cần phải thống nhất. Đây là một quá trình học hỏi đối với cả 3 người chúng tôi. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện về những ranh giới cần phải xác lập".

Nói về hôn nhân, Carmen cho biết cô hiện tại chưa nghĩ xa tới vậy, nhưng có lẽ trong cuộc đời mình, cô sẽ chỉ tìm kiếm người bạn tâm giao chứ không phải người bạn đời đích thực như thường thấy trong các cuộc hôn nhân.

Thực tế, trên mạng xã hội, Lupita và Carmen cũng phải nhận nhiều bình luận và câu hỏi khiếm nhã, nhưng họ không để những điều ấy khiến mình cảm thấy sợ hãi cuộc sống, cộng đồng hay không gian mạng. Cả hai người thống nhất rằng họ sẽ không nhìn nhận bản thân mình là những người khuyết tật.