Điều ít biết về cuộc hôn nhân trong mơ của John Legend và vợ siêu mẫu

John Legend là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng và tài năng khi sở hữu tới 10 giải Grammy, một giải Quả Cầu Vàng, một giải Oscar và giải thưởng Starlight Award đặc biệt từ Hội trường danh vọng Songwriters. Anh là giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ. Năm 2019, John được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Vợ anh, Chrissy Teigen là người mẫu áo tắm nổi tiếng của tạp chí Sports Illustrated. Cô mang vẻ đẹp lai ấn tượng khi mẹ cô là người Thái Lan còn bố có gốc Nauy. Chrissy Teigen còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, viết sách...

John Legend và Chrissy Teigen là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất tại Hollywood (Ảnh: Getty).

Theo John Legend, anh là người chủ động theo đuổi vợ khi cùng cô tham gia diễn xuất trong MV - Stereo vào năm 2007. Nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau, John Legend cho biết: "Lần gặp đầu tiên của chúng tôi chưa phải là giây phút tôi phải lòng cô ấy. Tôi là một người khá cẩn trọng. Lần hẹn hò thứ nhất, tôi chưa nghĩ, đây sẽ là người phụ nữ mà tôi sẽ kết hôn. Bản thân tôi là kiểu người cần thời gian để vun đắp tình cảm. Chỉ sau vài năm yêu nhau, tôi mới thấy rằng tôi và cô ấy sẽ mãi mãi bên nhau cả đời".

Chrissy Teigen và chuyện tình với cô chính là cảm hứng cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng của John Legend. Trong đó, đình đám nhất chính là All of me, nằm trong album phòng thu thứ tư của anh - Love in the Future (2013). Ca khúc này được trình làng vào đúng năm họ về chung một nhà và tổ chức một hôn lễ tuyệt đẹp, đáng nhớ. All of me với những ca từ đẹp đẽ, lãng mạn về tình yêu đã trở thành bản tình ca của các cặp đôi đang yêu.

Cặp đôi đã làm đám cưới vào năm 2013 sau gần 4 năm hò hẹn (Ảnh: Getty).

John Legend cho biết, anh tìm thấy ở người bạn đời của mình sự bình yên, tin tưởng, sự hòa hợp hiếm có. Chrissy Teigen sở hữu vẻ ngoài bốc lửa và gợi cảm nhưng đó không phải vũ khí lớn nhất để cô chinh phục chàng ca sĩ tài năng. Trong mắt chồng, Chrissy là một phụ nữ thông minh, cá tính và trí tuệ. Cô chưa bao giờ coi nhan sắc là tài sản lớn nhất của người phụ nữ.

Ngay cả khi trở thành vợ của một trong những nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất thế giới, Chrissy không thích mình chỉ là một "món trang sức" bên chồng. Cô gây dựng sự nghiệp riêng, làm việc chăm chỉ và thể hiện sự đa tài trên nhiều lĩnh vực như trình diễn thời trang, diễn xuất, làm MC, viết sách.

Sau khi sinh nở, Chrissy mới lui về hậu trường, giảm bớt khối lượng công việc để chăm sóc gia đình. Cựu siêu mẫu áo tắm được chồng cưng chiều, yêu thương. Họ xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ, trên các tạp chí danh tiếng hay ngọt ngào, giản dị trong các chuyến du lịch gia đình.

Tình yêu bền chặt của Chrissy và John được xây dựng từ sự cảm thông, đồng điệu và trân trọng đối phương (Ảnh: Getty).

Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, Chrissy và John cũng có những lúc khắc khẩu. "Chúng tôi có thể cãi nhau nhiều lần nhưng làm lành nhanh chóng", Chrissy kể.

Siêu mẫu áo tắm nổi tiếng tâm sự rằng, tình cảm của họ được thắt chặt và vun đắp qua những lúc cùng vào bếp nấu ăn, cùng chăm chút cho các con, cùng nắm tay dạo phố, ăn kem thỏa thích…

Sở thích chung của họ không phải là âm nhạc, mà chính là ẩm thực và dành thời gian xem các show truyền hình thực tế. Chrissy từng phát hành sách dạy nấu ăn và trợ lý của cô trong bếp chính là "ông xã".

Sau khi các con chào đời, John và Chrissy không thuê vú em để giúp họ chăm con như phần lớn những ngôi sao nổi tiếng khác. Siêu mẫu từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn rằng, cô có một nguyên tắc với anh, chính là không thuê bảo mẫu, tài xế hay người giữ trẻ gợi cảm.

Cùng vào bếp là một trong những sở thích chung của vợ chồng John Legend (Ảnh: Instagram).

"Tôi không muốn, một ngày nào đó, những thứ đó trở thành nỗi bận tâm trong cuộc sống của chính mình. Tôi tin tưởng chồng nhưng bạn không bao giờ biết trước chuyện gì có thể xảy ra", cô thẳng thắn bày tỏ.

Để cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn tại Hollywood, John và Chrissy cũng trải qua nhiều khó khăn. Trước khi có hai nhóc tì xinh đẹp, Chrissy và John từng phải vật lộn với chứng vô sinh.

Siêu mẫu gốc Thái đã từng thừa nhận điều này trong các bài phỏng vấn và hai vợ chồng lựa chọn thụ tinh ống nghiệm, thoải mái chia sẻ điều này trên truyền thông, mạng xã hội. Năm 2020, cặp đôi đau đớn đối diện với nỗi đau sảy thai và mất đi đứa con thứ ba.

John Legend luôn xem vợ và các con là "thế giới của mình" (Ảnh: Vanity Fair).

Thời điểm siêu mẫu gốc Thái tăng nhiều cân, bị stress và trầm cảm sau khi sinh nở, John Legend luôn ở bên cô, động viên vợ và bảo vệ cô trước những lời nhận xét, miệt thị ngoại hình. Anh còn vui vẻ tháp tùng và làm phụ tá cho vợ trong một buổi chụp hình.

Anh cũng động viên vợ trở lại làng giải trí, khen ngợi cô khi thấy vợ xuất hiện kiêu sa, quyến rũ trên tạp chí hay truyền hình. Người đàn ông tài năng và lãng mạn luôn khẳng định: "Cuộc đời này, tôi yêu nhất vợ và hai con".

Tháng 12 năm ngoái, vào đúng sinh nhật lần thứ 43 của John Legend, Chrissy Teigen đã đăng tải những lời ngọt ngào trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu vĩnh cửu của em. Em thật may mắn khi quen anh được 16 năm trong 43 năm anh tồn tại trên cõi đời này. Và em mong sẽ có thêm nhiều năm nữa, em được ở bên anh. Em đã chọn được người đàn ông tốt bụng và ấm áp nhất thế giới, nghệ sĩ tài năng nhất, người cha tuyệt vời nhất. Em yêu anh hơn những lời em có thể viết ra. Em yêu anh".

John Legend là người cha, người chồng, người nghệ sĩ, người đàn ông ấm áp nhất trong mắt vợ con (Ảnh: Vanity Fair).

Những khoảnh khắc ngọt ngào của John Legend và Chrissy Teigen (Video: The Sunday Times Style).