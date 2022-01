Chân dung John Legend: Huyền thoại âm nhạc sắp đến biểu diễn tại Hà Nội

Lễ trao giải thưởng khoa học - công nghệ VinFuture diễn ra vào tối 20/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là sự kiện hội tụ những nhân vật tinh hoa trong giới khoa học quốc tế, đây là sự kiện tầm cỡ, đưa các nhà khoa học nổi tiếng thế giới tới Việt Nam, để cùng chung tay thúc đẩy sứ mệnh phụng sự nhân loại một cách thiết thực và hiệu quả.

Tại lễ trao giải VinFuture, nghệ sĩ người Mỹ John Legend là ngôi sao sẽ xuất hiện và đưa lại những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao. Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị và ấn tượng nhất ở ngôi sao ca nhạc tài năng người Mỹ.

John Legend: Người Mỹ da đen đầu tiên giành EGOT

Trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, John Legend (43 tuổi) là một trong 16 người từng giành được bộ tứ giải thưởng danh giá nhất, gọi tắt là EGOT (Ảnh: CNBC).

Trước khi chính thức bắt đầu sự nghiệp solo với album đầu tay "Get Lifted" (2004), John Legend đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, góp giọng trong các sản phẩm âm nhạc của họ, có thể kể tới các ngôi sao như rapper Kanye West, rapper Jay Z, nữ ca sĩ Alicia Keys...

Đĩa đơn "All of Me" của John Legend trích ra từ album thứ 4 trong sự nghiệp của anh - album "Love in the Future" (2013) từng đạt vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ.

Legend từng giành được giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất hồi năm 2015 khi đồng sáng tác ca khúc "Glory" trong phim "Selma". Anh đã giành được 12 giải Grammy. Năm 2017, Legend giành được giải Tony với vai trò đồng sản xuất vở kịch "Jitney".

Năm 2018, anh tham gia sản xuất vở rock opera "Jesus Christ Superstar" chiếu trên truyền hình Mỹ và giành được giải Emmy. Thành tích này đã hoàn tất bộ sưu tập giải EGOT danh giá của John Legend khi anh đang ở tuổi 40. John Legend chính là người trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử showbiz Mỹ từng đạt được bộ giải thưởng EGOT danh giá.

Theo đuổi ước mơ một cách khôn ngoan

Để đạt được thành công như hôm nay, John Legend đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn, chật vật (Ảnh: CNBC).

Để đạt được thành công như hôm nay, John Legend đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn, chật vật. Thành công của anh đến không phải trong một sớm, một chiều. Hơn thế, John Legend đã phải rất nỗ lực để có thể theo đuổi đam mê âm nhạc một cách bền bỉ, tỉnh táo mà vẫn đầy nhiệt huyết.

Thuở ban đầu, anh làm công việc theo giờ hành chính tại một tập đoàn danh tiếng. Công việc này đưa lại cho anh thu nhập ổn định trong vài năm, điều này cho phép anh có một nền tảng tài chính để có thể bình tĩnh và bền bỉ theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Vừa đi làm, John Legend vừa thu xếp để mài giũa khả năng sáng tác và biểu diễn. Anh vẫn không ngừng gửi các sản phẩm âm nhạc của mình tới cho các hãng thu âm và phải chấp nhận vô số lần bị từ chối.

John Legend luôn biết rằng bản thân anh muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và muốn sống được bằng âm nhạc, nhưng anh cũng biết mình cần có một nền tảng thực tế, một công việc giúp anh trang trải được các chi phí trong cuộc sống trước mắt, trước khi kiếm được những nguồn thu đáng kể từ âm nhạc.

Ngay từ khi còn là sinh viên tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), John Legend đã tham gia vào một nhóm nhạc a cappella và thường xuyên biểu diễn cùng nhóm. Anh theo học chuyên ngành Tiếng Anh và Văn học Mỹ - Phi, John Legend tốt nghiệp hồi năm 1999 với thành tích học tập ấn tượng, nhận được những lời nhận xét, đánh giá rất tích cực từ các giáo viên.

Khi chuẩn bị cho cuộc sống sau tốt nghiệp Đại học, John Legend thấy nhiều bạn bè của mình vào làm trong các ngân hàng, tập đoàn, trở thành các chuyên viên.

Anh quyết định đi theo hướng này và vào làm tại một tập đoàn danh tiếng chuyên về tư vấn quản lý: "Tôi đã đi theo con đường mà một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Pennsylvania thường lựa chọn, nhưng tôi biết mình không có tình yêu dành cho công việc đang làm, tôi không thể nào từ bỏ niềm đam mê âm nhạc, nhưng tôi biết mình cần thêm thời gian, trong lúc ấy, tôi cần thu nhập... để sống!".

Biến đam mê thành nghề tay trái: "Cơm áo không đùa với khách thơ"

Ngay khi có được một vị trí trong tập đoàn danh tiếng, Legend liền lên kế hoạch cho tương lai mà anh hướng đến (Ảnh: CNBC).

Ngay khi có được một vị trí trong tập đoàn danh tiếng, Legend liền lên kế hoạch cho tương lai mà anh hướng đến, anh muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, sống được bằng âm nhạc. Mục tiêu ấy được anh hiện thực hóa bằng nỗ lực mỗi ngày.

Ban ngày, anh đi làm công việc văn phòng, hết giờ làm việc, anh lại bắt tay vào sáng tác, tham gia biểu diễn tại những sân khấu nhỏ tại New York và Philadelphia.

Legend biến âm nhạc trở thành nghề tay trái, điều này vừa giúp anh thỏa đam mê, vừa giúp anh có thêm thu nhập cho cuộc sống: "Tôi cần tiền lắm chứ, tôi sống ở New York và chi phí cuộc sống ở đây không hề rẻ, hàng tháng tôi đều cần phải có một khoản để trả tiền thuê nhà".

Cú đột phá trong sự nghiệp của Legend không đến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong suốt nhiều năm, anh đã phải tự nhủ với bản thân rằng: "Thời vận của mình sắp tới rồi, chỉ cần cố gắng và chờ đợi thêm một chút nữa thôi".

Nhưng đó cũng chính là giai đoạn mà anh liên tục phải nhận những sự từ chối thẳng thừng từ các hãng thu âm, họ không đặt lòng tin vào anh, không cho rằng anh có cơ hội thành công trong nền công nghiệp âm nhạc và không muốn mạo hiểm đầu tư vào anh.

"Tôi đã tới gặp tất cả những ông lớn trong nền công nghiệp âm nhạc này, không có nơi nào tôi chưa từng ghé qua tìm cơ hội, nhưng tất cả họ đều từ chối tôi".

Legend chỉ bắt đầu đạt được bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc sau nhiều năm tháng không ngừng nỗ lực nâng cao khả năng sáng tác và biểu diễn, đồng thời tìm cách gây dựng các mối quan hệ trong nền công nghiệp âm nhạc.

"Giàu vì bạn"...

Sau Đại học, John Legend vẫn giữ mối quan hệ với bạn học DeVon Harris, người bạn này đã giới thiệu anh với người anh em họ của mình... (Ảnh: CNBC).

Sau Đại học, John Legend vẫn giữ mối quan hệ với bạn học DeVon Harris, người bạn này đã giới thiệu anh với người anh em họ của mình - một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, đó chính là rapper Kanye West.

"Sự hợp tác với Kanye West là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi, việc được hợp tác với Kanye West buổi ban đầu ấy có ý nghĩa rất lớn lao, bởi sau cùng, sự hợp tác ấy đã đưa đến cho tôi hợp đồng thu âm đáng kể đầu tiên hồi năm 2004", Legend nhớ lại.

Kanye West cũng chính là người đã tham gia thực hiện album đầu tiên của John Legend - album "Get Lifted" (2004), khi ấy, Legend mới 26 tuổi. Album này đã đưa về cho Legend 3 giải Grammy. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm sau, Legend đã giành thêm giải Oscar, giải Tony, rồi chưa đầy 15 năm sau, anh giành đủ bộ sưu tập giải EGOT.

Nhìn lại chặng đường đã qua, John Legend chia sẻ: "Trong cuộc sống, nếu ta sống có đam mê, ta có thể đi rất xa. Có đam mê khiến chúng ta trở thành một nhà đầu tư tài ba cho chính tương lai sự nghiệp của mình, trở thành một nhà lãnh đạo giỏi chiến lược đối với những đường đi nước bước của chính mình. Sống có đam mê, chúng ta trở thành con người tốt đẹp, thiện lương hơn, trở thành người bạn tốt hơn, người bạn đời lý tưởng hơn".