Diễn viên "Sự im lặng của bầy cừu" bị bạn gái chia tay vì... diễn quá đạt

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ tác giả Martha Stewart cho biết bà từng phải chia tay nam diễn viên Anthony Hopkins sau khi ông xuất hiện trong bộ phim tâm lý kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu" (1991).

Nguyên nhân là bởi bà Martha Stewart không thể phân tách nam diễn viên Anthony Hopkins với nhân vật Hannibal Lecter mà ông đảm nhận trong bộ phim kinh dị:

"Tôi có một ngôi nhà to rộng nằm sâu trong rừng ở bang Maine, và tôi không dám đưa Anthony Hopkins đến đó sau khi xem bộ phim kinh dị mà ông ấy đóng. Tất cả những gì tôi nghĩ tới là những điều khủng khiếp mà nhân vật ông ấy hóa thân trong phim đã làm... Một kẻ sát nhân ăn thịt người".

Khi được người phỏng vấn hỏi lại rằng có phải vì bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu" mà mối quan hệ tình cảm giữa họ đi đến kết thúc hay không, bà Martha Stewart thừa nhận rằng đúng như vậy.

Trong cuộc đời mình, bà Martha Stewart đi qua một cuộc hôn nhân gắn bó trong gần 30 năm, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1990, sau đó, bà không tái hôn với ai nữa.

Chính sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, bà bắt đầu bước vào những mối quan hệ hẹn hò và có giai đoạn gắn bó với ông Anthony Hopkins. Bà Martha Stewart có duy nhất một người con trai.

Về phần ông Hopkins, trong cuộc đời mình ông đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ông đã kết hôn với người vợ thứ 3 hồi năm 2003. Ông có một người con gái từ cuộc hôn nhân đầu.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ông Anthony Hopkins từng nhận được 6 đề cử Oscar ở các hạng mục Nam chính và Nam phụ xuất sắc, trong đó, ông từng giành về hai giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu - 1991) và "The Father" (Người cha - 2020).