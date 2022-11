Diễn viên "nhìn là muốn đánh", xấc láo nhất "Hành trình công lý" là ai?

Phương My tên đầy đủ là Nguyễn Phương My (SN 1991). Trước khi "chạm ngõ" màn ảnh và ngay lập tức gây chú ý với vai Huyền trong "Hành trình công lý", Phương My đã là gương mặt không còn xa lạ trên sân khấu kịch.

Cô từng giành Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2016 và 2019, Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế tại Hà Nội năm 2019. Mới đây, nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Liên - người phụ nữ trở về đầm lầy để tìm lại hoa cúc xanh trong vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi".

Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1991 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung với phong cách đa dạng, khi dịu dàng nữ tính, lúc khỏe khoắn trẻ trung... Phương My hiện là diễn viên đoàn kịch "Lucteam" của đạo diễn Trần Lực. Được biết, sau 4 năm theo học chuyên ngành Mỹ thuật, năm 22 tuổi, cô quyết thi tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên.

Diễn viên Phương My thủ vai Huyền phim "Hành trình công lý" (Ảnh: VTV).

Giảm 4kg để vào vai xấc láo nhất "Hành trình công lý"

Phương My là cái tên không còn xa lạ với sân khấu kịch, bạn cũng gặt hái được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực này. Nhưng tại sao đến bây giờ, bạn mới bắt đầu bước vào truyền hình. Trong khi rất nhiều diễn viên sân khấu họ đã trở nên nổi tiếng hơn khi đóng phim?

- Có thể tôi lựa chọn một con đường chậm hơn mọi người là hoàn toàn tập trung cho sân khấu trong 5 năm. Vì tôi muốn mình phải vững được ở lĩnh vực này thì mình mới có thể "bung lụa" ở một lĩnh vực khác.

Cũng một phần tôi chờ đợi một vai diễn trái ngược với tính cách ngoài đời của mình, có thể khởi đầu bằng một vai phụ nhưng đời sống của nhân vật đó phải đa chiều và đủ để khán giả nhớ tới. Có lẽ vì thế mà tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mà bản thân lúc đó xem là không phù hợp cho sự xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình.

Lần đầu "chạm ngõ" màn ảnh, bạn đã nhận ngay vai xấc láo nhất phim. Bạn muốn gây chú ý ngay từ lần đầu bước vào truyền hình hay nhân vật Huyền thực sự hấp dẫn với bạn?

- Khi tôi được nhận lời mời đến casting phim "Hành trình công lý", tôi đã được phía sản xuất phim mô tả về hai vai diễn muốn tôi tới casting. Và sau khi nghe xong, tôi rất thích thú với vai Huyền và chỉ đến cast duy nhất vai Huyền thôi.

Cảm giác giống như lúc tôi làm sân khấu, khi đọc kịch bản lần đầu tiên tôi biết luôn vai nào là của mình. Huyền cũng vậy, tôi cảm thấy cực kỳ gắn kết với nhân vật và nhất định mình phải thể hiện thật tốt để được nhận vai. Và cuối cùng đạo diễn Mai Hiền đã trao cơ hội này cho tôi - một gương mặt mới chưa có kinh nghiệm làm phim. Tôi luôn chờ đợi lần "chạm ngõ" màn ảnh của mình sẽ là một vai diễn đa sắc, lắt léo, đổi màu liên tục. Huyền chính là kiểu nhân vật đó nên tôi cực kỳ thích thú.

Phương My giảm 4kg trong vòng 1 tháng để vào vai Huyền (Ảnh: VFC).

Sau vai Hà do Huyền Trang thủ vai thì nhân vật của bạn giờ cũng bị ghét nhất phim. Bạn đón nhận điều này như thế nào? Có bị sốc?

- Thực ra, tôi cũng dự đoán với tính cách nhân vật Huyền ở những tập đầu như vậy chắc chắn sẽ gây "ngứa mắt" cho khán giả. Nhưng thật sự là sau khi Hà chết thì Huyền lại soán ngôi bị ghét nhất, tôi cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, khi thấy hiệu ứng khán giả như vậy tức là tôi đang được quan tâm và tôi nghĩ đó là một điều tích cực cho vai diễn của mình.

Từ những tập đầu lên sóng cho tới giờ những tin nhắn bạn nhận nhiều nhất về vai diễn của mình là gì? Có nhận xét nào quá đáng khiến bạn buồn và muốn khóc?

- Nhiều khán giả nói rằng: Nhân vật của tôi trên phim trông nguy hiểm, "hãm, lố", "nhìn chỉ muốn đánh", "xem lộn tiết"...

Và cũng có những khán giả cho rằng tôi là diễn viên phụ, gương mặt mới mà diễn nhập tâm, ra đúng dạng nhân vật. Khi đọc phản hồi của khán giả, tôi cảm thấy vui vì vai diễn của mình đã tạo cảm xúc cho người xem.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều khán giả thực tâm góp ý để tôi có thể sửa đổi những thiếu sót của mình và hoàn thiện bản thân tốt hơn ở những dự án sau. Tôi thật sự trân trọng tất cả những đánh giá về vai diễn và cảm ơn khán giả thật nhiều.

Bạn đã chuẩn bị như thế nào để vào vai một cô gái làm nghề mát-xa ăn mặc hở hang, thái độ "lồi lõm" tự nhiên đến vậy? Ngoài đời bạn có thương xuyên đi bar, tụ tập bạn bè có khi thâu đêm suốt sáng?

- Vai Huyền hoàn toàn khác với tôi ở ngoài đời nên khi được nhận vai tôi đã quan sát rất kĩ từ ngoài cuộc sống. Tôi nghiên cứu về phong cách ăn mặc, cách cư xử, điệu bộ, giọng nói để xây dựng một nhân vật Huyền thật nhất. Tôi đã cố gắng giảm 4kg trong vòng 1 tháng để thân hình phù hợp với nhân vật, gương mặt cũng cần hốc hác hơn để ra nét từng trải, sương gió.

Ngoài đời tôi rất nữ tính, hiền lành, ít nói, ăn mặc kín đáo khác hẳn với Huyền trên phim nên để vào vai này tôi cũng phải tập mặc hở để khi lên phim không bị... ngượng.

Tôi là người khá hướng nội, thích ở nhà hơn là tụ tập bạn bè. Nhất là vào bar, hay tụ tập suốt đêm thì hầu như trong cuộc sống của tôi không có. Tôi thích những không gian tĩnh lặng, ít ồn ào hơn.

Tham gia vào một bộ phim với những gương mặt đình đám, bạn có cảm thấy áp lực?

- Tôi cảm thấy vô cùng may mắn thì đúng hơn vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia một phim truyền hình sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi cần va chạm và học hỏi từ những người đi trước. Nếu đó là những gương mặt đình đám thì mình sẽ học được rất nhiều từ mọi người mà đôi khi những điều đó nếu để tự biết thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy là tôi vừa được học hỏi, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa có kinh nghiệm thực tế và cũng là cầu nối giúp tôi đến gần với khán giả hơn.

Phương My: "Ngoài đời tôi rất nữ tính, hiền lành, ít nói... khác hẳn với Huyền trên phim" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi chưa gặp ai là đại gia cả"

Bạn từng chia sẻ luôn coi sân khấu là thánh đường. Vậy với phim truyền hình thì sao. Có chăng đây chỉ là cuộc dạo chơi và bệ phóng để bạn nổi tiếng hơn?

- Tôi luôn coi sân khấu là thánh đường, nơi tôi bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp để trau dồi kinh nghiệm. Tôi luôn quan niệm, đến khi tôi đủ tự tin với sân khấu chắc chắn tôi sẽ thử sức với truyền hình. Chỉ là tôi chọn một thời điểm phù hợp để xuất hiện thôi. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi dấn thân vào một môi trường khác, tiếp cận khán giả đại chúng hơn.

Tôi nghĩ đây là một nấc tiếp theo trong sự nghiệp và cũng là một thử thách mà tôi muốn chinh phục. Tuy nhiên về lâu về dài tôi vẫn luôn gắn bó với sân khấu và song song đó tìm kiếm những cơ hội với truyền hình. Tôi thực sự nghiêm túc với cả hai.

Không nhiều nghệ sĩ sân khấu thu nhập ổn và tốt nếu không đóng phim. Bạn nghĩ sao? Với bạn thì sao?

- Hiện nay sân khấu ở Việt Nam đang bắt đầu nhen nhóm những yếu tố mới để làm sinh động hơn nền Sân khấu Việt Nam. Và tôi luôn mong thế hệ diễn viên của tôi, những người trẻ sẽ giúp phát triển để sân khấu trở về đúng vị trí được khán giả trân trọng. Tất nhiên chặng đường này là một chặng đường dài cần nhiều nỗ lực của một tập thể lớn.

Nhưng nếu các nghệ sĩ đều rời bỏ sân khấu thì sân khấu Việt Nam sẽ đi về đâu. Biết là khó khăn đó, khó khăn trong cả thu nhập nhưng tôi sẽ kiên trì. Ngoài ra, tôi cũng có kinh doanh những lĩnh vực khác, nó giúp tôi vẫn tiếp tục được đam mê của mình.

Hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của Phương My ngoài đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm nghệ thuật không thể tránh khỏi những lời đồn thổi hay thị phi. Đã bao giờ bạn bị những tin đồn thất thiệt hay thị phi đến với mình?

- Tôi trước giờ làm nghệ thuật, hoạt động sân khấu khá thầm lặng và ở trong một môi trường lành mạnh, nên cũng tránh được những tin đồn, hay thị phi đến với mình.

Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc của một người phụ nữ có nhan sắc và sự nổi tiếng?

- Tôi nghĩ hạnh phúc của phụ nữ đơn giản là được làm điều mình thích và được là chính mình. Tất nhiên khi sở hữu nhan sắc và sự nổi tiếng thì người phụ nữ đó cũng có nhiều may mắn hơn, dễ dàng tạo cơ hội cho bản thân hơn.

Xinh đẹp và trẻ trung, chắc bạn cũng nhiều đại gia theo đuổi?

- Ồ. Nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng tôi chưa gặp ai là đại gia cả (cười).

Bạn có thể chia sẻ về tình yêu hiện tại của mình?

- Tình yêu lớn nhất hiện tại của tôi là nghệ thuật. Tôi luôn mong mình đủ chân cứng đá mềm để kiên trì và thành danh trong lĩnh vực diễn xuất. Còn về tình yêu nhỏ của mình, tôi xin phép được giữ riêng cho mình thôi. Vì tôi muốn điều mà khán giả quan tâm tới tôi là những sản phẩm nghệ thuật hơn là đời tư cá nhân.

Cảm ơn Phương My vì những chia sẻ!