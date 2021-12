Diễn viên Michael Sheen bán nhà cửa, dành hết cát-sê cho người nghèo

Dân trí Tuyên bố mà nam diễn viên người Anh Michael Sheen (52 tuổi) vừa đưa ra khiến tất cả đều choáng ngợp.

Nam diễn viên Michael Sheen khẳng định giờ đây ông đã trở thành một nam diễn viên "không vì lợi nhuận".

Nam diễn viên Michael Sheen khẳng định giờ đây ông đã trở thành một nam diễn viên "không vì lợi nhuận". Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Michael Sheen còn là một nhà hoạt động xã hội. Ông tuyên bố rằng kể từ nay sẽ sử dụng tất cả những khoản thù lao kiếm được để ủng hộ cho các dự án thiện nguyện, hỗ trợ người khó khăn.

Michael Sheen cho biết những dự án thiện nguyện mà ông từng tham gia hồi năm 2019 tại quê nhà - xứ Wales, Vương quốc Anh, đã khiến ông có những nhận định hoàn toàn đổi khác về cuộc sống. Khi tham gia một dự án thiện nguyện quy mô lớn và chứng kiến dự án này bị thiếu kinh phí trầm trọng, Michael Sheen quyết định bán nhà để có tiền thực hiện dự án.

Ông chia sẻ với tờ tin thức The Guardian (Anh): "Tôi có một ngôi nhà ở Mỹ, một ngôi nhà ở Anh, và tôi bán cả hai ngôi nhà để làm tất cả những gì có thể giúp dự án được chạy trơn tru. Thực ra tôi đã từng cảm thấy sợ hãi và căng thẳng khi thực hiện hành động táo bạo đó. Tôi có thể sẽ phải trả giá cho hành động của mình, nhưng tôi chấp nhận".

Trải nghiệm bán hết nhà cửa đã khiến Michael Sheen nhận thấy nhiều điều mới mẻ ở bản thân, nhiều năng lực mà ông chưa từng biết đến ở chính mình, ngoài ra, chỉ cần ông vẫn có thể tiếp tục kiếm ra tiền, thì việc bán nhà sẽ không khiến cuộc sống của ông trở nên tồi tệ.

Michael Sheen thậm chí đưa ra tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục dùng số tiền kiếm được để hỗ trợ cho các dự án thiện nguyện.

"Tôi cảm thấy rất tự do trong hiện tại, khi tôi làm bất cứ việc gì có thể phát sinh lợi nhuận, đó đều là bởi tôi mong mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để phụng sự cho những điều tốt đẹp trong cộng đồng, trong xã hội, tôi không kiếm tiền vì mục đích lợi nhuận của bản thân mình".

Michael Sheen bên bạn gái hiện tại - cô Anna Lundberg (Ảnh: The Guardian).

Trong suốt quá trình hoạt động thiện nguyện của mình, Michael Sheen đã làm việc với nhiều tổ chức từ thiện để giúp đỡ nhiều đối tượng khó khăn tại quê nhà - xứ Wales, chẳng hạn, ông hợp tác với một tổ chức giúp người nghèo có vốn làm ăn, giúp sinh viên nghèo có tiền theo học Đại học... Ngoài ra, ông cũng thường xuyên hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện khác trên khắp Vương quốc Anh.

Theo Michael Sheen, bước ngoặt trong quan điểm của ông về cuộc sống là hồi năm 2011, khi ông thực hiện một vở kịch thể nghiệm kéo dài 72 giờ diễn ra trên đường phố của thị trấn Port Talbot (Wales): "Tôi đã bất ngờ được quen biết những con người hoạt động trong những tổ chức thiện nguyện ở ngay chính quê nhà của mình mà trước đó tôi không hề biết rằng họ có tồn tại.

Những nhóm nhỏ này đang nỗ lực giúp đỡ những người yếu thế, dù có thể chính họ cũng chỉ vừa đủ thu xếp cho cuộc sống của chính mình, nhưng họ vẫn muốn dành ra một chút để giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Tôi cứ nghĩ về họ và sau đó 3-4 tháng, tôi quay trở lại để gặp gỡ một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi được biết rằng nhóm thiện nguyện này đã bị cạn kiệt kinh phí và đành tan rã".

Khi ấy, Michael Sheen đã nhận ra rằng sự khác biệt trong cuộc sống của những con người yếu thế nhiều khi phụ thuộc vào một lượng kinh phí rất khiêm tốn của một tổ chức thiện nguyện nào đó: "Và tôi muốn giúp những nhóm thiện nguyện đó. Tôi không muốn chỉ là một đại sứ hình ảnh, một người kêu gọi quyên góp, tôi muốn làm được nhiều hơn thế".

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Michael Sheen được biết tới với vai trò diễn viên sân khấu, diễn viên truyền hình và điện ảnh. Ông tham gia diễn xuất cả ở Anh và Hollywood (Mỹ). Công chúng quốc tế từng biết đến ông qua vai diễn trong các bộ phim như "Underworld: Rise of the Lycans" (2009), "The Twilight Saga: New Moon" (2009), "Midnight in Paris" (2011)...

Trong đời sống riêng, ông chưa từng chính thức bước vào hôn nhân, nhưng có trải qua 3 mối quan hệ tình cảm dài lâu và có hai người con.

