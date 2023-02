Đầu tư thông minh - Để thành công về tài chính trong thế giới biến động

Templeton, người làm giàu từ việc mua cổ phiếu giá rẻ giữa Chiến tranh thế giới thứ hai chia sẻ: "Cơ hội đầu tư tốt nhất đến từ những lần thị trường làm người ta bi quan nhất''. Thật vậy, sự hỗn loạn của thị trường không phải là điều đáng sợ. Theo tác giả - diễn giả truyền cảm hứng Anthony Robbins, đó là cơ hội lớn nhất để bạn thực hiện bước nhảy vọt đến tự do tài chính.

Đầu tư thông minh - Bí quyết của các bậc thầy tài chính giúp bạn hưởng lợi từ những biến động của thị trường

Cách vượt qua thị trường sụp đổ

Trong cuốn sách Đầu tư thông minh, Anthony chỉ ra, bão tố là điều không thể tránh khỏi trong thị trường tài chính. Không ai trong chúng ta biết khi nào thị trường giá xuống sẽ đến, nó tồi tệ đến mức nào hoặc sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng đó không phải là lý do để bạn trốn tránh trong nỗi kinh hoàng.

"Trong khi những người khác sống trong nỗi kinh hoàng của thị trường giá xuống, bạn sẽ khám phá ra đây là cơ hội lớn nhất và độc nhất vô nhị để gây dựng gia tài của cuộc đời mình. Tại sao ư? Vì đó là lúc người ta đang bán hạ giá mọi thứ", Anthony viết.

Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, giàu tri thức với văn phong súc tích và rành mạch. Bằng sự tinh tế và hiểu biết sâu sắc, Anthony Robbins đã bao quát những rủi ro và tỷ suất sinh lợi từng phát sinh trong lịch sử đầu tư để từ đó tạo nên các dữ kiện và chiến lược thiết yếu mà bạn cần để thay đổi cuộc sống tài chính của mình.

Tac giả, diễn giả Anthony Robbins

Để làm được điều này, ông đã trò chuyện với 50 bộ óc vĩ đại nhất trong lĩnh vực tài chính, với những cái tên lừng lẫy đầy quyền lực như Ray Dalio - nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử, Jack Bogle - nhà sáng lập Vanguard và là người tiên phong đáng kính của quỹ đầu tư chỉ số, David Swensen - một ''phù thủy'' trong ngành tài chính đã biến Yale thành một trong những trường đại học giàu có nhất thế giới, Mary Callahan Erdoes - người quản lý khối tài sản 2,4 ngàn tỷ đô la tại JPMorgan Chase…

Sau khi phỏng vấn những chuyên gia tài chính và nhà đầu tư lừng lẫy nhất thế giới, ông đã đúc kết những bài học và bí quyết thành công của họ vào cuốn sách. Kết hợp với những lời khuyên giá trị từ Peter Mallouk - nhân vật duy nhất trong lịch sử tài chính được vinh danh là chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu thế giới trong ba năm liên tiếp, Đầu tư thông minh được đánh giá là quyển sách gối đầu giường về tự do tài chính.

Vén màn những mánh khóe lừa đảo

Anthony Robbins chia sẻ, một trong những lý do quan trọng khiến ông viết quyển sách này là vì muốn chỉ cho mọi người cách tránh bị ''cá mập'' ăn thịt. Bởi trong ngành tài chính không thiếu những con người tuyệt vời, nhưng họ không nhất thiết phải nghĩ đến lợi ích cao nhất của bạn.

Đó là nơi các nhà đầu tư thường bước vào khi bữa tiệc sắp tàn. Họ bỏ lỡ toàn bộ lợi nhuận và gánh đủ tất cả các khoản lỗ. Chưa kể, nơi đó có không ít "chuyên gia tư vấn'' tự tiếp thị bản thân như những người ngay thẳng nhưng thực tế lại là "những kẻ chuyên lợi dụng sự nhập nhằng trong bộ luật hiện hành để bán các sản phẩm tài chính mang lại lợi ích riêng cho cá nhân họ".

Đầu tư thông minh - Chuyên gia tài chính hướng dẫn cách tránh bị "cá mập" ăn thịt

Trong Đầu tư thông minh, Anthony đã thể hiện tài năng độc đáo của mình trong việc biến những điều phức tạp trở nên đơn giản khi chắt lọc tư tưởng của những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới thành những bài học thực tế mang lại lợi ích cho cả những nhà đầu tư mới vào nghề lẫn những chuyên gia sành sỏi.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp tất cả thông tin cần thiết để bạn tự bảo vệ bản thân khỏi những con sói đội lốt cừu. Quan trọng không kém, ông còn chia sẻ một số công cụ và tiêu chí giúp chúng ta xác định những chuyên gia tư vấn trung thực và không xung đột lợi ích, những người thật sự quan tâm đến lợi ích cao nhất của bạn.

Giống như Warren Buffet từng đùa rằng, bạn không bao giờ muốn hỏi thợ cắt tóc về việc mình có cần cắt tóc hay không. Các chuyên gia môi giới tài chính là thợ cắt tóc của thế giới tài chính. Họ được đào tạo và được khuyến khích bán hàng, bất kể bạn có cần thứ họ đang bán hay không.

Cùng với Đường đến tự do (The Path), cuốn sách này nằm trong bộ đôi tác phẩm của Anthony Robbins về đề tài phát triển bản thân thông qua tự do tài chính. Thông qua cuốn sách, bạn có thể kiểm soát thị trường bằng cách tự giáo dục bản thân, nghiên cứu các mô hình dài hạn của thị trường, mô phỏng kinh nghiệm của các nhà đầu tư xuất sắc nhất và đưa ra những quyết định hợp lý dựa trên sự hiểu biết về những yếu tố tạo ra tính hiệu quả của những quyết định đó trong nhiều thập niên qua.

Cuốn sách được chia thành ba phần, trong đó nội dung đầu tiên bàn về các quy tắc mang lại sự giàu có. Bộ đôi tác giả đã tiết lộ 7 sự thật giúp bạn không sợ những đợt điều chỉnh giá hay sự sụp đổ của thị trường, cách những con sói già Phố Wall lừa bạn trả phí cao ngất cho những hoạt động kém hiệu quả, hay vén màn những mánh khóe lừa đảo trong thị trường tài chính.

Tác giả Peter Mallouk

Phần hai cuốn sách đúc kết bộ cẩm nang đầu tư chứa đựng bốn nguyên tắc cốt lõi cùng những nguyên tắc then chốt ẩn sau mọi quyết định đầu tư của bạn, đồng thời tiết lộ bí quyết vượt qua những lần thị trường sụp đổ cũng như đón sóng từ những đợt điều chỉnh giá lên để tăng tốc trên hành trình tự do tài chính.

Và trong phần cuối cùng, Anthony sẽ hướng dẫn chúng ta cách tự điều chỉnh hành vi và tránh những sai lầm phổ biến do cảm xúc chi phối. Ông cẩn thận chỉ cho mọi người cách làm chủ hành trình đầu tư của mình, thay vì ngồi lo lắng bên ngoài cuộc chơi hoặc bị đánh bại vì ứng phó với sự biến động của thị trường bằng những phương pháp tai hại trong trạng thái hoảng loạn.

Trong phần Phụ lục, tác giả cung cấp một bảng chỉ dẫn để bạn sử dụng cùng các cố vấn chính và luật sư của mình. Bốn danh sách những việc cần thực hiện này sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ tài sản, tạo ra tài sản kế thừa và bảo vệ bạn trước những điều chưa biết.

Khi hiểu được những sự thật mang lại tự do tài chính, bạn sẽ biết các mùa tài chính hoạt động như thế nào. Bạn sẽ biết luật chơi - các quy tắc tạo nên cuộc chơi. Chính sự hiểu biết này sẽ mang lại cho bạn một lợi thế lớn. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, bạn có thể tham gia cuộc chơi, bám trụ và giành chiến thắng. Trên hết, những sự thật này sẽ giải phóng bạn khỏi mọi nỗi sợ hãi và bất an đang chi phối cuộc sống tài chính của hầu hết mọi người.

Theo First News