Đạo diễn Steven Soderbergh bối rối vì phim siêu anh hùng... thiếu "sex"

Đạo diễn người Mỹ Steven Soderbergh (59 tuổi) gây sửng sốt khi bày tỏ rằng thể loại phim siêu anh hùng khiến ông cảm thấy khó hiểu vì quá... thiếu "sex" (Ảnh: Asia One).

Đạo diễn Steven Soderbergh vừa đưa ra một quan điểm gây bất ngờ, ông cho biết bản thân luôn cảm thấy bối rối trước dòng phim siêu anh hùng, bởi đơn giản là có quá ít... cảnh "nóng" trong thể loại phim này.

Steven Soderbergh cho biết ông không thể nào nghĩ ra nổi hướng đi cho mình nếu thử sức với thể loại phim siêu anh hùng, nguyên nhân của sự bế tắc này rất đơn giản, đó là bởi ông không hiểu nổi cuộc sống hầu như... không có tình dục của các nhân vật người hùng.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Steven Soderbergh cho hay: "Đối với tôi, để hiểu được thế giới siêu anh hùng, để có thể viết nên một kịch bản và dàn dựng một bộ phim về các siêu anh hùng có quá nhiều điều lạ lùng khó hiểu, không chỉ là chuyện phá vỡ các quy luật thời gian, không gian, chuyện về các siêu năng lực, mà còn là chuyện... không có mấy cảnh "nóng" trong phim.

Thực tế là tôi thấy chẳng mấy khi siêu anh hùng dấn thân... thực hiện cảnh "nóng". Tôi không hiểu mình sẽ gây dựng các nhân vật thế nào khi mà trong thế giới đó, chuyện yêu đương, tình ái không phải là điều quan trọng đáng kể.

Đó là một thế giới của những điều phi thường, ngoạn mục và không liên quan gì mấy tới... tình dục. Và tôi cũng luôn tự hỏi ai là người trả lương cho những siêu anh hùng? Thực sự là họ làm việc cho ai? Tôi thực sự có nhiều điều khó hiểu về công việc của họ".

Steven Soderbergh khẳng định ông không ghét bỏ gì thể loại phim siêu anh hùng nhưng ông không nghĩ mình có thể thực hiện một phim siêu anh hùng, bởi sau cùng ông vẫn thích những nhân vật và cuộc đời chân thực, gần gũi:

"Tôi không đánh giá thấp thể loại phim siêu anh hùng tí nào. Đây chỉ là quan điểm của riêng tôi về thể loại phim này, tôi chia sẻ với tư cách một nhà làm phim mà thôi, mỗi người chỉ có sở trường ở một số thể loại nhất định. Tôi quá "trần tục" để có thể làm phim về một thế giới mà mọi lý thuyết vật lý đều không tồn tại. Tôi thiếu đi khả năng tưởng tượng đối với những nội dung như vậy".

Đạo diễn người Mỹ Steven Soderbergh (59 tuổi) chuyên theo đuổi các bộ phim độc lập giàu tính nghệ thuật. Trong giới làm phim, ông là một người có tiếng tăm và có nguồn năng lượng dồi dào trong sáng tạo nghệ thuật.

Ông bắt đầu được biết tới kể từ bộ phim "Sex, Lies, and Videotape" (1989). Với bộ phim này, ở tuổi 26, Soderbergh là đạo diễn trẻ tuổi nhất từng giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes (Pháp). Soderbergh còn được biết tới với những bộ phim như "Out of Sight" (1998), "Erin Brockovich" (2000), "Traffic" (2000).

Bộ phim "Traffic" đã đưa về cho ông giải Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc. Về sau này, Soderbergh đạt được thêm thành công với seri phim "Ocean" (2001 - 2018), "Contagion" (2011), "Magic Mike" (2012), "Side Effects" (2013), "Logan Lucky" (2017), "Unsane" (2018)...

Soderbergh làm phim thuộc nhiều thể loại, nhưng ông giỏi nhất ở thể loại phim tâm lý, tội phạm. Các bộ phim của Soderbergh hiện đã thu về doanh số 2,2 tỷ USD trên toàn cầu, nhận được 9 đề cử Oscar, giành về 7 giải.