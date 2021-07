Đám cưới mùa dịch chỉ có 5 người của cô dâu Việt và chú rể Đức

Dân trí Sau 2 lần hoãn cưới vì Covid-19, đầu tháng 5 vừa qua, chị Minh và chồng tổ chức hôn lễ tại thành phố Feldkirch (Áo), nhưng chỉ có 5 người gồm: Cô dâu, chú rể, phụ dâu, phụ rể và thợ chụp ảnh.

Chị Nguyệt Minh (TPHCM) có 6 năm sinh sống và làm việc ở Áo. Được người quen giới thiệu, 4 năm trước, chị Minh và chồng là anh Martin bắt đầu làm quen. Thời điểm đó 2 người mới chỉ kết bạn trên mạng xã hội, chưa nói chuyện nhiều.

Sinh sống và làm việc tại Áo nhưng cuộc sống nơi "đất khách quên người" khiến chị luôn có cảm giác cô đơn và muốn quay trở lại Việt Nam cùng gia đình. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 xảy ra và Việt Nam đóng cửa biên giới nên chị bị mắc kẹt ở Áo.

"Trong thời gian này, mình và chồng (đang làm việc tại Thụy Sỹ) mới trò chuyện, trao đổi nhiều hơn, tìm ra nhiều điểm chung như thích chụp ảnh, du lịch. Chồng mình rất thích Việt Nam nên hầu như năm nào cũng sang Việt Nam du lịch.

Sau khi mình qua Thụy Sỹ thăm anh 3 tháng thì cả hai nhận thấy nửa phần còn lại của nhau và quyết định tiến tới hôn nhân", chị Minh chia sẻ.

Đám cưới chỉ có 4 khách mời của cô dâu Việt và chú rể quốc tịch Đức, tổ chức tại nước Áo đầu tháng 5 vừa qua.

6 tháng chuẩn bị các thủ tục cưới ở nước Áo

Chị Minh chọn tổ chức hôn lễ tại Áo để giảm tiện các thủ tục, tháng 11/2020, chị thường xuyên phải đi từ Thụy Sỹ (nơi chồng đang làm việc) sang Áo để làm các thủ tục, giấy tờ. Mỗi lần từ Thụy Sỹ về Áo chị phải khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Giấy tờ chuẩn bị cũng lâu hơn bình thường do các cơ quan mở cửa ít hơn và phải đặt lịch hẹn trước.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để kết hôn thì châu Âu bùng dịch lần 2, tất cả các cơ quan Nhà nước đóng cửa không tiếp công dân trừ những trường hợp bất khả kháng nên 2 vợ chồng chị phải tiếp tục chờ.

Đến tháng 3/2021, khi mở cửa trở lại, 2 vợ chồng mới đặt được lịch hẹn kết hôn vào cuối tháng 4 nhưng chỉ được tối đa 5 người tham dự bao gồm: Cô dâu, chú rể, phụ dâu, phụ rể (người làm chứng cho mỗi bên) và một người chụp hình.

Đám cưới dự kiến tổ chức tại biên giới Áo - Thụy Sỹ nhưng bạn bè cô dâu thì ở xa không đến được, nên chồng mình nhờ cô bạn đồng nghiệp người Thái Lan làm phụ dâu và một đồng nghiệp cũ của chồng là phụ rể.

Thời điểm đó, nhà hàng tại Áo cũng đã mở cửa lại nhưng phải xét nghiệm Covid âm tính mới được vào, nhà hàng cũng đã đặt xong. Dự kiến quà cho khách mời sẽ là mật hoa bồ công anh cô dâu tự làm. Nhẫn cưới cũng đã đặt, khắc tên và khắc ngày đám cưới là 29/4/2021. Áo cưới chị Minh đặt ở Việt Nam, nhờ em gái gửi qua.

Tưởng mọi việc êm xuôi nhưng 10 ngày trước đám cưới chú rể phát hiện nhiễm Covid-19 trong khi làm việc nên phải tự cách ly tại nhà 10 ngày, ngày cưới phải hoãn vì ngày cuối cùng cách ly lại chính là ngày đám cưới, tiệc cưới ở nhà hàng cũng phải hủy.

Thời gian rảnh, chị Minh sáng tạo làm đám cưới từ vỏ trứng, chồng da trắng nên chọn trứng trắng, vợ da vàng nên chọn trứng màu nâu.

60 khách mời cũng được cô dâu làm từ vỏ trứng. Chị Minh chuyển từ ăn trứng luộc sang trứng rán để gom vỏ sáng tạo nên "đám cưới trứng".

May mắn 2 vợ chồng chị tìm được lịch cưới sau 1 tuần phải hủy nhưng lúc đó thì cô đồng nghiệp người Thái phải đi làm không thể nghỉ được. Cả hai lại phải cuống cuồng tìm phụ dâu.

Lúc này thì chú rể đã bình phục, nhưng nếu xét nghiệm Covid thì kết quả vẫn là dương tính nên không thể vào nhà hàng ở Áo. Nhà hàng tại Thụy Sỹ không đòi hỏi phải có giấy xét nghiệm nhưng chỉ được ăn ngoài trời. Dự báo thời tiết ngày hôm đó thì mưa cả ngày nên chị Minh quyết định nấu ăn tại nhà chiêu đãi 4 khách mời.

Một ngày trước đám cưới, 2 vợ chồng chị Minh đi đến 4 siêu thị và cửa hàng để tìm mua nguyên liệu nấu lẩu Thái, nước ngọt, rượu vang, mua hoa để bó hoa cưới, mua bếp điện và nồi lẩu to. Buổi tối hôm trước, chị nấu nước lẩu, làm bánh bò, sốt pesto.

Đám cưới mùa dịch

Lễ kết hôn diễn ra lúc 14 giờ thì 6 giờ sáng cô dâu dậy để rửa rau, cắt nấm, rửa hải sản bày ra đĩa, bó hoa cưới rồi tự trang điểm, làm tóc. Trong khi đó, chủ rể hút bụi, lau nhà.

12 giờ 30, 6 người (thêm chồng của cô phụ dâu) lên 2 chiếc xe chạy sang Áo để làm lễ cưới. Đến biên giới Lichtenstein - Áo thì bị cảnh sát chặn xe hỏi nhưng đều vui vẻ gật đầu cho qua.

14 giờ, mọi người có mặt ở villa Claudia (thành phố Feldkirch, Áo), villa cổ này được xây dựng từ năm 1884, khán phòng có một chiếc bàn phía chủ hôn, 4 cái ghế cho 4 nhân vật chính, căn phòng ấm áp với đèn chùm màu vàng. Chủ hôn là nhân viên của Ủy ban.

Sau khi tất cả mọi người ngồi đúng vị trí thì được tháo khẩu trang, riêng anh chụp hình thì phải đeo khẩu trang suốt buổi. Bắt đầu buổi lễ, chủ hôn mở bài hát vợ chồng chị Minh đã chọn "Boom boom goes my heart" của Alex Swings Oscar Sings.

Buổi lễ diễn ra nhanh gọn trong vòng 30 phút, 2 vợ chồng chị cùng nhau thắp nến, trao nhẫn thì bài "All of me" của John Legend và Lindsey Stirling vang lên, cô dâu chú rể ký tên, rồi đến phụ dâu, phụ rể ký tên và thổi nến khi kết thúc buổi tiệc.

Chị Minh ký tên vào bản đăng ký kết hôn.

Chủ hôn tặng vợ chồng chị một lọ muối tượng trưng cho sự vĩnh cửu vì muối không có hạn sử dụng và là nguyên liệu cần thiết trong hầu hết mọi món ăn. Bài hát cuối cùng là "When I find love again" của James Blunt vang lên.

"Sau đó, mọi người ra ngoài sân uống chút rượu vang chúc mừng và lên đường về lại Thụy Sỹ, trên đường về thì trời nắng lên, bọn mình dừng lại tại cánh đồng bên đường và chụp ảnh".

Về tới nhà, chị Minh làm nóng lẩu Thái đã chuẩn bị và mọi người cùng nhau thưởng thức. Hai vợ chồng chị rất vui khi đã hoàn tất lễ cưới sau hơn 6 tháng trời ròng rã chuẩn bị và đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.

Hiện tại, vợ chồng chị Minh đang sinh sống ở Schwyz, Thụy Sỹ. Chồng chị vẫn đi làm y tá trong bệnh viện, còn chị Minh đang chờ làm các giấy tờ xong sẽ đi làm. Thời gian ở nhà, người phụ nữ Việt trồng hoa và một số loại rau thơm của Việt Nam ở ban công.

Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng Minh chị lái xe đi dạo, đi bộ, tìm những cảnh đẹp để lưu lại hình ảnh.

"Mong ước của mình là sau khi dịch qua đi, vợ chồng mình về Việt Nam để tổ chức một đám cưới, nhỏ nhưng ấm cúng với khoảng 60 khách mời có đầy đủ gia đình và bạn bè thân thiết tham dự", chị Nguyệt Minh chia sẻ.

Hà Hiền

Ảnh: NVCC