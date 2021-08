Đại chiến tiền tài và quyền lực trong bộ phim Con Đường Bi Kịch

Dân trí Để bảo vệ đến cùng những bí mật khủng khiếp, phe tài phiệt quyết chiến với "quyền lực thứ 4" bằng những thủ đoạn không ngờ tới trong Con Đường Bi Kịch trên Truyền hình FPT.

Con Đường Bi Kịch có nội dung xoay quanh những tham vọng khủng khiếp, bí mật và tội lỗi xoay quanh Royal the Hills - nơi sinh sống của 1% những người giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc. Thông qua câu chuyện của gia đình Baek Soo Hyun và Seo Eun Soo, bộ phim hé lộ những mánh khóe mà những doanh nhân siêu giàu khuynh đảo chính trị. Song hành với đó là cuộc chiến phơi bày sự thật không khoan nhượng giữa truyền thông và giới tài phiệt.

Cuộc đối đầu khắc nghiệt giữa cánh báo chí và giới tài phiệt

Đôi trai tài gái sắc Baek Soo Hyun và Seo Eun Soo được xem là gia đình hình mẫu của xã hội Hàn Quốc. Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee) là biên tập viên của chương trình thời sự, nổi tiếng với tính cách cương trực, không khoan nhượng khi phơi bày những tiêu cực trong xã hội. Bạn đời của anh, Seo Eun Soo (Yoon Se Ah) là con gái của Seo Gi Tae (Chun Ho Jin), Chủ tịch tập đoàn Je Kang, người kiểm soát giới chính trị. Nhờ địa vị và tài sản khủng của bố vợ, Baek Soo Hyun nghiễm nhiên bước chân vào thế giới của những người siêu giàu tại Royal the Hills.

Đôi vợ chồng mẫu mực của xã hội: Baek Soo Hyun và Seo Eun Soo.

Thế nhưng, mối quan hệ gia đình này tiềm ẩn nguy cơ đối đầu khốc liệt. Chuỗi rắc rối bắt đầu khi Soo Hyun chuẩn bị công bố những điều tra có khả năng làm đảo lộn giới thượng lưu: Nhà đài nơi Soo Hyun công tác nhận được một kiện bom đe dọa, còn con trai Yeon Woo của anh bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn. Sự nghiệp và gia đình hạnh phúc của Baek Soo Hyun bỗng chốc trở nên lung lay, đặc biệt là khi có thêm sự xuất hiện của cô nàng xinh đẹp Cha Seo Young (Kim Hye Eun), một đồng nghiệp bí ẩn với tâm địa khó lường của Soo Hyun. Những sự kiện liên tiếp hé lộ nhiều ẩn khuất trong cuộc sống giới tài phiệt.

Ngôi sao mới của đường đua phim đề tài thượng lưu

Không riêng gì Con Đường Bi Kịch, hàng loạt các bộ phim Hàn thành công vang dội trong thời gian gần đây đều chọn khắc họa về cuộc sống của giới siêu giàu. Trong số đó, những cái tên nổi bật hơn cả là sê-ri Cuộc Chiến Thượng Lưu (Penthouse), Lâu Đài Tham Vọng (SKY Castle), Những Người Thừa Kế (The Heirs), và gần đây nhất là siêu phẩm Mine. Đứng giữa hàng ngũ những cái tên đình đám đó, Con Đường Bi Kịch vẫn được đánh giá là ngôi sao đầy triển vọng của nhà đài tvN, hoàn toàn đủ khả năng soán ngôi vương trong dòng phim đề tài thượng lưu.

Cha Seo Young, đồng nghiệp đầy bí ẩn của Soo Hyun.

Khả năng này trước hết đến từ màu sắc khác lạ mà kịch bản xây dựng. Dựa trên những hình ảnh đầu tiên mà nhà sản xuất hé lộ, có thể thấy Con Đường Bi Kịch không chú trọng vào việc khắc họa cuộc sống xa hoa, uẩn khúc trong đời sống hôn nhân hay tranh đoạt thừa kế. Thay vào đó, biên kịch Yoon Hee Jung tập trung khai thác những bí ẩn phía sau thành công của các chaebol (nhà tài phiệt) và thủ đoạn mà họ đã sử dụng để thao túng các chính trị gia, hòng đảm bảo cho quyền lợi của mình.

Điểm gây tò mò nhất của bộ phim này nằm ở cuộc chiến giữa giới truyền thông và phe tài phiệt, đặc biệt khi họ lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong khi Baek Soo Hyun đại diện của tiếng nói sự thật, thì Seo Gi Tae, bố vợ của anh lại là ông trùm của giới siêu giàu. Mặc dù chưa thể kết luận liệu Gi Tae có phải chính là người đứng sau tất cả thủ đoạn gây áp lực buộc Soo Hyun im lặng hay không, thế nhưng không thể loại trừ sự can thiệp của ông ta khi mà toàn bộ giới thượng lưu Hàn Quốc có thể bị lật tung bởi bí mật mà Soo Hyun chuẩn bị công bố.

Baek Soo Hyun phân vân giữa lý tưởng công việc và sự an nguy của con.

Không chỉ lôi cuốn với kịch bản mới lạ, bộ phim này còn gây chú ý với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội. Ji Jin Hee, Yoon Se Ah và Kim Hye Eun đều là những cái tên đã quen mặt với khán giả từ những năm 2000. So với thời điểm cách đây hơn một thập kỷ, Ji Jin Hee tuy không còn là cái tên phủ sóng dày đặc nhưng anh luôn nằm trong danh sách những diễn viên thực lực hàng đầu của giải trí Hàn Quốc. Anh được biết đến là nhân tố tạo nên thành công của những siêu phẩm truyền hình một thời như Nàng Dae Jang Geum, Dong Yi, Love Letter, Spring Days, The Great Seer và Misty…

Seo Gi Tae, Chủ tịch tập đoàn Je Kang, người kiểm soát giới chính trị.

Ngoài Ji Jin Hee, Yoon Se Ah, Kim Hye Eun, Con Đường Bi Kịch còn có sự tham gia của Cheon Ho Jin, Kim Sung Su, Kang Sung Min, Ahn Nae Sang và Kang Kyung Hun...

Đón xem Con Đường Bi Kịch (tựa quốc tế: The Road: Tragedy of One) trình chiếu tại mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT từ ngày 4/8. Bộ phim lần lượt lên sóng 12 tập, song song với Hàn Quốc vào thứ tư và thứ năm hằng tuần với lựa chọn phụ đề và thuyết minh.

Trường Thịnh