Cuộc sống làng quê Việt Nam bình dị qua những thước phim của An Đen

Dân trí Không cần những hình ảnh lung linh, sự giản dị trong từng thước phim của An Đen như một "viên nam châm" thu hút sự chú ý đặc biệt của người xem.

An Đen là cái tên đã gắn bó từ thủa thơ ấu của cô nàng Nguyễn Thúy An (Sinh năm 1991, Đắk Lắk).

Kể về cái tên của mình, An nói: "Cứ nhìn làn da của An là biết ngay tại sao mọi người lại gọi mình là An Đen. Hồi bé, đi học các bạn hay trêu, gọi An Đen làm mình tự ti lắm. Rồi cái tên ấy theo mình đến khi lớn lên, đi học, đi làm cái tên An Đen cũng gắn bó suốt những chặng đường trong cuộc đời. Giờ thì An lại thấy quen thuộc với cái biệt danh ấy. Người ta biết đến An Đen vì mình có nét khác biệt, không giống như bất kỳ ai khác".

An Đen sinh ra và lớn lên trong một gia đình 4 người con ở Đắk Lắk. Ba má quanh năm gắn bó với ruộng vườn nuôi 4 anh chị em An khôn lớn. Tuổi thơ An là những điều bình dị thân thương, những ký ức đẹp của tuổi thơ đã trở thành chất liệu để An tạo nên những "clip triệu view", đưa người xem như trở về tuổi thơ yên bình.

Những "diễn viên" xuất hiện thường xuyên trong các clip đăng tải trên TikTok An Đen (Ảnh: NVCC).

An Đen cũng giống như nhiều cô cậu 9x khác, cũng từng mơ mộng và đầy hoài bão. Gần 10 năm tuổi trẻ, An Đen rời quê nhà lên TPHCM học tập và làm việc. Giữa phố thị phồn hoa, An Đen chưa từng cảm thấy bản thân thuộc về nơi này. Dù thành phố sôi động thật đó, nhưng không biết bao đêm An Đen vẫn lủi thủi cô đơn một mình vì nhớ nhà, vì áp lực, vì cảm thấy lạc lòng, ngột ngạt giữa một thành phố chật chội náo nhiệt.

Những biểu cảm hài hước của An Đen khiến người xem thích thú (Ảnh: NVCC).

"10 năm, An làm đủ mọi thứ nghề, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy bản thân chẳng bao giờ hạnh phúc. Một ngày, An quyết định gói ghém lại hành trang trở về với mái nhà thân thương nơi mình cảm thấy yên bình. Nhiều người hỏi An có tiếc không, có nhớ thành phố không? Đúng là đôi lúc An có nhớ thật đó, nhưng quyết định trở về quê là điều An cảm thấy đúng đắn trong cuộc đời", An Đen kể.

An Đen và bé Gấu (Ảnh: NVCC).

Trở về quê sinh sống, An Đen cười nhiều hơn, sống vui vẻ thảnh thơi bên má. Mỗi ngày được cùng má ra vườn làm rau, cắt cỏ cho cá, nấu bữa trưa và cùng má ăn cơm ngon lành. Cuộc sống dù không náo nhiệt và hiện đại như phố thị nhưng lòng An luôn cảm thấy bình yên. Đêm đến, nghe tiếng côn trùng kêu quanh nhà mà lòng An thấy nhẹ nhàng, an yên. Mỗi đêm trước khi đi ngủ không còn phải đau đáu suy nghĩ, ngày mai áp lực thế nào.

Những buổi làm vườn của An Đen (Ảnh: NVCC).

An Đen đã tự tay sản xuất video đồng quê đầu tiên cách đây 4 năm nhưng ít người biết tới. Những video này chủ yếu được An quay bằng điện thoại với mục đích để bạn bè cũ biết thêm về cuộc sống hiện tại của An Đen khi trở về quê hương, để những đứa em của An khi xa nhà xem được đỡ nhớ ba má và tủi thân.

Sau này An quyết định lập kênh Youtube riêng để đăng tải các video nhưng suốt 2 năm đăng tải video đều đặn nhưng kênh vẫn chỉ nhận được về một lượng người xem rất hạn chế. Sau này khi An Đen quyết định sản xuất video để chia sẻ trên TikTok đã được đề xuất thịnh hành và nhận về hàng triệu lượt xem. "TikTok đã không bỏ rơi An", An Đen phấn khởi nói.

Bà Bảy, mẹ của An Đen thường xuyên xuất hiện trong các video của con gái (Ảnh: NVCC).

Sự bình yên của một vùng quê đã được An đưa vào từng câu chuyện trong clip. Cả một "ekip hùng hậu" hỗ trợ An Đen hoàn thành những video, trong đó gồm có má, những người hàng xóm, 2 chú mèo, 4 chú cún chân ngắn... đã nhận về tình cảm rất lớn của người xem.

Lồng ghép với những hình ảnh làng quê yên bình là những câu chuyện An Đen kể với chất giọng trầm ấm mộc mạc. Mỗi đêm sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, An Đen lại vào phòng, bật một bản nhạc yêu thích và bắt đầu viết nên những câu chuyện tản mạn bằng cảm xúc và hoài niệm. Những câu chuyện có thật, An viết về những con người có thật, được An kể bằng những cảm xúc chân thành khiến người xem bồi hồi cảm xúc.

Món măng rừng ngon lành do An tự tay thu hái (Ảnh: NVCC).

Ngọc Linh