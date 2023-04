Cuộc sống hiện tại của "người đàn ông không tay chân" Nick Vujicic

Cuốn sách đầu tiên của Nick Vujicic là Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life (Cuộc sống không giới hạn) được xuất bản vào năm 2010 và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Nick Vujicic là một tác giả, một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới (Ảnh: News).

Trong cuốn sách này, Nick đã viết: "Bạn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Dẫu vậy, chúng ta nên luôn luôn đặt ra cho mình mục tiêu trở thành những con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn.

Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh nhưng cuộc đời này luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này".

Đến nay, Nick đã phát hành được 8 cuốn sách và được yêu thích trên khắp thế giới. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng (Unstoppable), Sống cho điều ý nghĩa hơn (Limitless) là tên một số cuốn sách của Nick. Cuốn sách gần nhất của anh được ra mắt vào năm 2018 mang tên Be the Hands and Feet: Living Out God's Love for All His Children (Sống mạnh mẽ nhờ tình yêu của Chúa vì những đứa trẻ).

Dù sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng Nick rất giàu nghị lực (Ảnh: DM).

Nick đã trò chuyện với hàng triệu người ở hơn 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nick tâm sự rằng, với cơ thể khiếm khuyết, anh được sinh ra để truyền cảm hứng, hy vọng sống, sự lạc quan cho người khác thông qua câu chuyện của bản thân.

Trước khi trở thành một tác giả, một diễn giả truyền cảm hứng khắp thế giới, Nick từng trải qua những năm tháng khó khăn. Anh chào đời năm 1982 tại Melbourne, Australia một cách khỏe mạnh nhưng lại không có cả hai chi trên và dưới, chỉ có 2 chân nhỏ, và một trong đó có 2 ngón chân.

Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp. Trong nhiều năm, cha mẹ của Nick luôn tự hỏi tại sao điều kỳ lạ đó lại xảy ra với gia đình họ. Vượt qua nỗi buồn, cha mẹ Nick trở thành chỗ dựa con trai, giúp anh vượt lên mặc cảm và vui sống như một đứa trẻ bình thường.

Những năm tháng đi học với chàng trai đặc biệt không dễ dàng. Suốt tuổi thơ, Nick phải đối mặt với nhiều vất vả ở trường lớp, thường xuyên rơi vào tuyệt vọng và cô đơn. Niềm vui và sự tự tin đến với Nick khi mẹ đưa cho anh một bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt qua nghịch cảnh. Sau đó, anh quyết định không thể sống buồn chán, mặc cảm và tẻ nhạt.

Nick Vujicic khi còn nhỏ (Ảnh: Instagram).

Anh chấp nhận cuộc sống không có chân tay nhưng vẫn có thể làm mọi việc như người bình thường. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác khi phải làm những việc cơ bản, Nick tập viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu.

Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp "gót và ngón chân". Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, chơi golf, bơi lội và thậm chí nhảy dù. Điều tuyệt vời nhất chính là Nick hiểu, anh có thể truyền cảm hứng cho những người giống mình.

Năm 17 tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình và đặt tên là Life without Limits - Cuộc sống không giới hạn. Vujicic viết sách, thực hiện những buổi nói chuyện nhằm khích lệ những con người khuyết tật có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình.

Anh tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, với tấm bằng kép ngành kế toán và kế hoạch tài chính. Sau đó, anh trở thành một diễn giả đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, khích lệ mọi người không bỏ cuộc và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Nick Vujicic và người bạn đời của mình (Ảnh: Instagram).

Năm 2010, Nick gặp người bạn đời Kanae Miyahara trong một lần diễn thuyết tại Mỹ. Kanae cho biết, cô đã yêu Nick từ cái nhìn đầu tiên và bị ấn tượng bởi sự hài hước, năng lượng sống phi thường của anh. Nick cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho cô gái xinh xắn này.

Họ quyết định tìm hiểu, tiến tới hôn nhân sau 2 năm gắn bó. Bốn đứa con đáng yêu, trong đó có hai bé trai và hai bé gái, lần lượt ra đời khiến tổ ấm của Nick và Kanae thêm ấm áp.

Sự xuất hiện của các con cũng mang lại cho Nick những trải nghiệm thú vị, trở thành chất liệu tuyệt vời để anh thực hiện những cuốn sách sau này. "Những đứa trẻ là món quà Chúa đã ban tặng cho tôi. Chúng tôi đã từng ước sẽ có 2 trai, 2 gái và giờ đây mọi thứ thật trọn vẹn và hạnh phúc", anh chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của Nick Vujicic khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Instagram).

Nick Vujicic biết ơn vợ và các con đã mang lại cho anh những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống (Ảnh: Instagram).

Trên tài khoản Instagram có hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình, ngoài việc chia sẻ những hoạt động của cá nhân, Nick Vujicic cũng tự hào đăng tải cuộc sống gia đình viên mãn và nhận được sự yêu thích của người hâm mộ.

Nick từng tự hào nói về tổ ấm của mình: "Trước đây, tôi vẫn luôn mơ ước gặp được tình yêu của đời mình và trở thành một người cha. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành sự thật".

Hiện, Nick vẫn miệt mài với hành trình lan tỏa năng lực tích cực. Vợ anh trở thành hậu phương vững chắc cho anh phát triển và theo đuổi những đam mê.

Anh từng bày tỏ tình cảm với người bạn đời qua trang cá nhân: "Cảm ơn em vì đã đến và đồng hành cùng anh hơn 10 năm qua, đi qua bao thăng trầm. Người phụ nữ tuyệt vời, can đảm, vị tha và luôn tận tụy với 4 đứa trẻ đáng yêu của chúng ta. Bất kể thách thức gì, chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua".

Nick Vujicic dạy các con sống bản lĩnh và lan tỏa năng lượng tích cực giống mình (Ảnh: Instagram).

Làm cha mang lại những trải nghiệm thú vị cho Nick Vujicic (Ảnh: Instagram).