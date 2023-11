Cuộc sống của 3 "công chúa teen pop" trong showbiz Việt sau gần 20 năm

Vào những năm cuối thập niên 2000 khi dòng nhạc teen pop (nhạc pop hướng đến lứa tuổi teen và thanh thiếu niên) thịnh hành, Đông Nhi, Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh được cho là 3 ca sĩ trẻ tiên phong, với hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng.

Bảo Thy

Bảo Thy (SN 1988) được công chúng chú ý khi tham gia Miss Audition 2006. Trên sân khấu cuộc thi này, cô gây ấn tượng mạnh khi trình diễn 2 ca khúc nhạc ngoại do mình tự viết lời Việt là 10 minutes và Please tell me why.

Ca sĩ Bảo Thy sở hữu phong cách thời trang được giới trẻ yêu thích vào thập niên 2000 (Ảnh: Tư liệu).

Cũng từ đó, tên tuổi nữ ca sĩ luôn có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhắc đến Bảo Thy, khán giả hẳn sẽ nhớ đến loạt ca khúc đình đám một thời như: Sorry, Xin đừng xát muối trái tim em, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng...

Ngoài ra, cô còn làm MC trong một số chương trình ăn khách và góp mặt trong các phim điện ảnh: Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Gia sư nữ quái... Nhiều bạn trẻ còn học theo cách ăn mặc, kiểu tóc của Bảo Thy.

Bảo Thy có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Phan Lĩnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng, sau thời hoàng kim, ca sĩ dần ít hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, cô kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Những năm gần đây, cô tập trung cho tổ ấm, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Cũng chính vì thế, khán giả từng đồn đoán Bảo Thy đã giải nghệ. Song, ca sĩ 8X khẳng định sẽ không có chuyện cô bỏ nghề. Tuy nhiên, cô cũng không muốn tự gây áp lực cho bản thân và không mang nhiều tham vọng trong nghệ thuật.

Bước sang tuổi 35, Bảo Thy nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung, quyến rũ dù đã qua 1 lần sinh nở. Hiện cô giữ số đo 3 vòng là 92-65-93cm.

Nhan sắc của Bảo Thy ở tuổi 35 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vợ chồng giọng ca Ngốc nghếch sống trong căn biệt thự bề thế tại quận 7 (TPHCM). Ca sĩ 8X được chồng đại gia cưng chiều, thường xuyên đưa cô đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tặng xe sang, hàng hiệu đắt tiền...

Khổng Tú Quỳnh

Khổng Tú Quỳnh (SN 1991) "nổi đình nổi đám" khi chỉ mới 16 tuổi. Lúc bấy giờ, cô được xem là gương mặt sáng giá khi vừa ca hát, vừa có thể viết nhạc lại còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thu hút. Nữ ca sĩ được khán giả đặt cho biệt danh "cô bé dâu tây".

Khổng Tú Quỳnh nổi tiếng khi mới 16 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giọng hát của Khổng Tú Quỳnh gắn liền với thế hệ 8X, 9X, đặc biệt là với ca khúc Nhớ lắm và Lạnh. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong hơn 10 phim truyền hình, điện ảnh và được chú ý nhờ lối diễn thu hút, nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Thế nhưng, thời gian qua, trong khi những đồng nghiệp cùng thời đã có bước chuyển mình, bắt nhịp với xu hướng của làng giải trí thì Khổng Tú Quỳnh dường như chưa thể thoát khỏi cái bóng trong quá khứ. Nữ ca sĩ cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, song lại không gây được tiếng vang.

Khổng Tú Quỳnh sở hữu nhan sắc ngọt ngào (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đời tư, Khổng Tú Quỳnh từng gây chú ý khi "đường ai nấy đi" với ca sĩ Ngô Kiến Huy sau 8 năm bên nhau. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ cũng hiếm khi nhắc đến "người cũ", đồng thời chưa hé lộ về những mối quan hệ mới.

Hiện tại, dù sự nghiệp ca hát không có dấu ấn nổi bật, song Khổng Tú Quỳnh vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Trên Facebook cá nhân, cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống của mình và chăm chỉ tương tác với người hâm mộ.

Khổng Tú Quỳnh có nhan sắc ngày càng thăng hạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 32, Khổng Tú Quỳnh được đánh giá có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ca sĩ 9X theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ, thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, khiến công chúng xuýt xoa.

Đông Nhi

Thời kỳ dòng nhạc teen pop thịnh hành, so với Bảo Thy và Khổng Tú Quỳnh, Đông Nhi (SN 1988) bị cho có phần "lép vế". Thế nhưng, ở hiện tại, trong 3 người, Đông Nhi lại là ca sĩ hoạt động sôi nổi, có nhiều thành tích trong sự nghiệp âm nhạc nhất.

Đông Nhi bước vào showbiz khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2007. Tuy nhiên, cô dừng chân sớm vì giọng hát thiếu cá tính và ngoại hình không mấy bắt mắt. Song, điều này không làm nữ ca sĩ nản chí.

Trước đây, Đông Nhi có phong cách thời trang năng động, cá tính (Ảnh: Tư liệu).

Cô quyết tâm theo đuổi đam mê, tự xây dựng sự nghiệp bằng cách hát những ca khúc tự sáng tác và đăng tải trên các trang nghe nhạc trực tuyến thịnh hành lúc bấy giờ.

Không bao lâu sau, Đông Nhi nhận được sự chú ý của công chúng, sở hữu nhiều bản hit quen thuộc, được yêu thích đến tận bây giờ như: Khóc, Lời thú tội ngọt ngào, Bối rối...

Có thể nói, Đông Nhi là một trong những ca sĩ chăm chỉ, luôn nỗ lực để khẳng định bản thân. Ngoài âm nhạc, cô còn đóng phim truyền hình, điện ảnh dành cho lứa tuổi học trò như: Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò...

Về sau, Đông Nhi gia nhập công ty giải trí của Ông Cao Thắng - người bây giờ là chồng của cô. Từ đó, sự nghiệp nữ ca sĩ như "diều gặp gió". Cô sở hữu lượng fan đông đảo, cát-xê nằm trong top cao của làng giải trí Việt Nam.

Tổ ấm hạnh phúc của Đông Nhi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật ở tuổi 35 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với sự nghiệp thăng hoa, Đông Nhi cũng trở thành sao nữ được cho là có khối tài sản "khủng", là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện ở vị trí giám khảo, huấn luyện viên của các chương trình âm nhạc.

Ca sĩ có tổ ấm hạnh phúc bên Ông Cao Thắng và con gái. Ở tuổi 35, cô vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật với sự hỗ trợ của ông xã, liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi.