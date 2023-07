Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về thông tin hủy đêm diễn của Blackpink?

Chỉ còn ít ngày nữa, hai đêm diễn của ban nhạc Blackpink sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Các thông tin liên quan đến sự kiện này ngày càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tại sân vận động Mỹ Đình, đơn vị tổ chức đang gấp rút vận chuyển vật liệu phụ kiện để lắp ráp khung rạp. Các công nhân cũng tất bật chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng mà nhiều khán giả mong chờ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, có một số tin đồn cho rằng, do một số lý do khách quan, đêm nhạc này sẽ bị hủy. Thông tin này khiến người hâm mộ 4 cô gái không khỏi lo lắng, nhiều người đã hoàn tất các thủ tục mua vé, chỉ chờ đến ngày là đi xem ca nhạc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, vào thứ 2 tuần tới (ngày 24/7), UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan sẽ có một cuộc họp về đến đêm diễn của ban nhạc Blackpink. Sau đó mới có quyết định cuối cùng là đêm nhạc được diễn ra hay bị hủy bỏ.

Trước đó, chiều 20/7, IME Vietnam (đơn vị tổ chức show) đưa thông báo xác nhận hai đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu.

Lực lượng an ninh bảo vệ vòng ngoài và bên trong sân vận động Mỹ Đình chuẩn bị cho đêm nhạc (Ảnh: Toàn Vũ).

Chiều 5/7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan xác minh thông tin công ty tổ chức đêm nhạc vòng ngoài và bên trong sân vận động Mỹ Đình ủng hộ "đường lưỡi bò".

Ngày 6/7, IME - đơn vị tổ chức show Blackpink ở Hà Nội - cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan về sự việc "ủng hộ đường lưỡi bò".

Ông Brian Chow, CEO Công ty TNHH Âm nhạc IME, gửi lời xin lỗi và cho biết: "Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả quốc gia mà IME có mặt.

IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt các chương trình và nghệ sĩ của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam".

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, Blackpink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.