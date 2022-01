Con trai Audrey Hepburn kể về ký ức "ngoái lại, thấy mẹ giàn giụa nước mắt"

Con trai của nữ minh tinh Audrey Hepburn - ông Sean Ferrer đã lên tiếng chia sẻ nhận định về dự án phim tiểu sử làm về mẹ của ông (Ảnh: New York Post).

Con trai của nữ minh tinh Audrey Hepburn - ông Sean Ferrer đã lên tiếng chia sẻ nhận định về dự án phim tiểu sử làm về mẹ của ông trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp.

Trước thông tin về việc nữ diễn viên Rooney Mara sẽ vào vai minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn, con trai của nữ minh tinh quá cố - ông Sean Ferrer (61 tuổi) đánh giá việc giao vai diễn cho nữ diễn viên Rooney Mara là một sự lựa chọn phù hợp.

Hiện tại, dự án phim này đang khá thu hút sự quan tâm không chỉ bởi phim sẽ xoay quanh cuộc đời của một nữ minh tinh huyền thoại, mà còn bởi fan của hai nữ diễn viên Rooney Mara (36 tuổi) và Lily Collins (32 tuổi) đang có sự tranh luận căng thẳng trên mạng xã hội.

Fan của nữ diễn viên Lily Collins cho rằng thần tượng của họ mới xứng đáng được vào vai Audrey Hepburn, dù vậy, vai diễn này đã được giao cho Rooney Mara.

Fan của hai nữ diễn viên Rooney Mara (36 tuổi - phải) và Lily Collins (32 tuổi - trái) đang có sự tranh luận căng thẳng trên mạng xã hội (Ảnh: New York Post).

Chia sẻ về dự án phim đang được lên kế hoạch thực hiện, ông Sean Ferrer cho hay: "Tôi không biết về dự án lần này. Nhưng việc giao vai cho nữ diễn viên Rooney Mara sẽ là một sự lựa chọn thú vị, tôi nghĩ bộ phim sẽ rất ngọt ngào".

Ông Ferrer đã dành ra nhiều năm tháng và sự nỗ lực để nuôi dưỡng những ký ức về người mẹ của ông trong vai trò một nữ minh tinh huyền thoại của Hollywood. Nữ diễn viên Audrey Hepburn đã qua đời hồi năm 1993 ở tuổi 63 vì căn bệnh ung thư.

Năm 2020, ông Ferrer từng viết một cuốn sách dành cho thiếu nhi có tên "Little Audrey's Daydream" (Giấc mơ của cô bé Audrey) để kể về tuổi thơ của nữ minh tinh Audrey Hepburn.

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện, ông Ferrer chia sẻ về những ký ức tuyệt vời nhất của ông về mẹ: "Mỗi khi tôi có thể khiến bà cười, bà sẽ cười thật sảng khoái. Những ký ức về những lần tôi có thể khiến bà cười sảng khoái như vậy là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi.

Tôi thấy rằng một trong những điều tuyệt vời nhất có thể xuất hiện trong một mối quan hệ, đó là khi ta có thể khiến cho đối phương bật cười và đưa lại cho họ một khoảnh khắc bừng sáng rạng rỡ. Nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc khác nữa khiến tôi nhớ về mẹ. Chẳng hạn, có lần mẹ lái xe đưa tôi ra sân bay, đó là khi tôi chuẩn bị nhận công việc đầu tiên của mình ở một nơi xa.

Tôi bước đi làm các thủ tục và khi tôi ngoái nhìn lại, tôi thấy nước mắt đang chảy giàn giụa trên gương mặt mẹ. Về sau này, khi đã làm cha rồi, tôi mới hiểu được những xúc cảm đó. Dù vậy, tôi tìm thấy niềm an ủi mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc có thể khiến bà bật cười".

Nữ diễn viên Rooney Mara sẽ vào vai minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn (Ảnh: New York Post).

Sinh ra tại Bỉ hồi năm 1929, minh tinh Audrey Hepburn nổi tiếng với những bộ phim đình đám hồi thập niên 1950 - 1960 như "Sabrina", "Breakfast at Tiffany's", "My Fair Lady" và "Wait Until Dark".

Trong sự nghiệp của mình, Audrey Hepburn được đề cử 5 lần tại giải Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và từng một lần giành về tượng vàng với vai diễn trong "Roman Holiday" (1953).

Không chỉ là một nữ minh tinh huyền thoại của màn bạc, Audrey Hepburn còn là một biểu tượng của thời trang và phong cách, một nhân vật tích cực với các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc sinh thời, Audrey Hepburn từng là Đại sứ Thiện chí của UNICEF.

Audrey Hepburn giành được tượng vàng Oscar với phim "Roman Holiday" (Video: YouTube)